Anto Roccuzzo lució una bikini de leopardo y revolucionó las redes en la previa del Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin. Mientras la selección argentina ultima detalles para el último amistoso frente a Islandia y Lionel Scaloni decide quién será el futbolista que se sumará a la lista en reemplazo de Leonardo Balerdi, Antonela Roccuzzo mostró cómo se prepara para acompañar a Lionel Messi en su sexta Copa del Mundo. La primera dama del fútbol publicó en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 40 millones de seguidores, varias postales de lo que aconteció en su vida recientemente, pero hubo una en particular que dio que hablar: su tarde de bronceado junto a la pileta con un look estampado de dos piezas.

En la previa de la Copa Mundial de la FIFA, la rosarina aprovechó su tiempo libre para descansar, relajarse y ocuparse de su bronceado. Se tomó una selfie mientras tomaba sol en una de las reposeras de su casa, ubicada junto a la pileta. Decidió cubrirse la cara con su sombrero marrón, pero expuso su elección de vestuario. Dejó al descubierto su trabajado cuerpo y se lució con una bikini modelo triangular de tiras finas color marrón con un estampado de leopardo.

Antonela Roccuzzo revolucionó las redes con su traje de baño estampado (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Asimismo, permitió ver algunos de sus tatuajes. Por un lado, el diseño en letra cursiva que tiene a la altura de las costillas derechas que dice “Leo”, dedicado a su marido, y la familia de cinco elefantes que tiene en el pie derecho, en honor a su matrimonio y a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Antonela Roccuzzo sorprendió con una remera que tiene la cara de Messi con ocho anillos

Pero esta no fue la única imagen de la publicación que se volvió tema de conversación en las redes sociales. Incluyó un video en el que se la pudo ver frente a un espejo vestida con una remera que dejó a todos sin palabras. ¿El motivo? Tenía estampada una foto de Lionel Messi con los ocho anillos dorados que data de 2023, cuando ganó su octavo Balón de Oro. Ver a Roccuzzo en “modo fan” y tan cerca del evento deportivo del año hizo que la emoción mundialista creciera aún más.