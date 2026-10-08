El país más feliz del mundo lanzó un festival del silencio en un parque nacional para escuchar la naturaleza

El gobierno del municipio finlandés de Pyhtää lanzó un “festival de escucha natural” llamado Hiljaa Fest, que comenzará este sábado en el Parque Nacional Valkmusa. La iniciativa busca que los visitantes recorran el humedal para percibir los sonidos de la fauna y flora autóctonas en un entorno de calma.

El evento se bautiza como Hiljaa Fest, lo que se traduce como “festival silencioso”. Si bien arrancará con la jornada de apertura del 10 de octubre, sus organizadores proponen una continuidad durante todo el mes a modo de recorrido autoguiado.

Según informó la revista especializada en viajes Travel and Leisure, el predio del parque abarca casi siete millas cuadradas y alberga 40 tipos de hábitats de turberas y humedales con una variada vida silvestre.

El festival propone una escucha consciente del entorno - Hiljaa Fest

La programación del festival no incluye músicos ni bandas, sino 13 “estrellas de la naturaleza” locales repartidas en cuatro “escenarios” distribuidos por el predio. Entre los protagonistas que el público podrá ver y escuchar figuran el gallo lira, las grullas, las polillas de bordes púrpuras, el musgo de turbera y el té de Labrador, un arbusto perenne característico de la zona.

Los organizadores proponen que cada especie sea descubierta por los visitantes bajo sus propios términos y en su propio hábitat. “La belleza de Valkmusa se encuentra en los pequeños detalles: cómo susurra el viento, cómo cruje suavemente el musgo o cómo cantan los pájaros”, señaló Simo Peri, director creativo de Hiljaa Fest y guía de montaña de la región.

“Diseñamos el primer festival de escucha de la naturaleza para que se recorra el parque y se escuche la música que crea el entorno. Es un festival pensado para alimentar el alma y la mente”, agregó Peri.

El nombre del festival se traduce como "Festival silencioso" - Hiljaa Fest

La distribución de la actividad incluye cuatro puntos de observación sensorial, con un escenario principal, que estará ubicado cerca de arbustos de té de Labrador y los pinos.

La segunda estación ofrecerá una vista hacia la turbera, donde destacan los colores de las moras de los pantanos, la planta carnívora rocío del sol y los arándanos rojos. El tercer espacio se dedicará al avistamiento de aves, mientras que el cuarto brinda una vista panorámica del parque.

“Creemos que Hiljaa Fest es nuestro propio ‘Quietchella’: invita a los visitantes a frenar, disfrutar del silencio y conectar con la naturaleza circundante a través de todos los sentidos”, afirmó Terhi Lindholm, directora municipal de la localidad de Pyhtää.

Este país nórdico cuenta, además, con antecedentes similares: en el año 2000, una empresa familiar que administra un bosque en la Laponia finlandesa creó el Campeonato Mundial de Abrazos de Árboles, con participantes de gran parte del mundo.

De acuerdo con la descripción del medio citado, esto se debe a que la experiencia al aire libre forma parte de la vida cotidiana en Finlandia, el territorio con el mayor porcentaje de bosque de Europa y que encabeza por noveno año consecutivo el ranking de los países más felices del mundo.