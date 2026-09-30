El pasajero que redujo al copiloto de Flydubai le contó detalles a Netanyahu: “Agarré al terrorista y lo inmovilicé”

TEL AVIV.– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió este miércoles en el aeropuerto internacional Ben Gurion a Yaniv Hayun, el pasajero israelí que intervino durante el vuelo de FlyDubai que viajaba de Dubai a Tel Aviv y ayudó a reducir al presunto atacante en la cabina de mando.

“¡Un enorme honor! ¡Eres un héroe! ¿Cómo lo hiciste? Increíble”, le dijo el premier.

יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! pic.twitter.com/55AgmAvzIG — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Con la camisa todavía manchada de sangre, el pasajero relató al jefe de gobierno cómo ingresó en la cabina, apartó al hombre de los controles y tomó momentáneamente el mando del avión cuando la aeronave se precipitaba en picada.

“Lo que hiciste es sencillamente increíble”, le dijo Netanyahu mientras lo abrazaba. “No solo salvaste a todos los que iban en el avión. No sabes qué podría haber pasado. No sabemos qué habría pasado”, agregó el primer ministro, que anteriormente había calificado el episodio como un “incidente de seguridad extremadamente grave”.

Hayun contó que ingresó en la cabina junto con otro pasajero después de que uno de los pilotos resultara herido. “Cuando entré, vi al terrorista en los controles, entre los dos asientos. No había ningún piloto en los asientos”, relató. “Agarré al terrorista, lo inmovilicé y, antes que nada, lo saqué afuera”, añadió.

Netanyahu con Yaniv

Ante una pregunta de Netanyahu sobre qué hacía el hombre, Hayun respondió que estaba intentando destruir los controles de la aeronave. “Estaba intentando destruir los controles para inmovilizar el avión”, explicó.

El pasajero contó que después llamó a otros israelíes que viajaban a bordo para que lo ayudaran a contener al presunto agresor. A pesar de eso, el avión se inclinaba bruscamente y era necesario recuperar el control de la aeronave.

Hayun volvió entonces a la cabina y tomó los controles. “Volví a subirme, agarré los controles y empecé a tirar de ellos”, relató. Según explicó, comenzó a tirar de los mandos hacia atrás hasta que la aeronave empezó a estabilizarse.

Netanyahu con Yaniv

El pasajero atribuyó parte de su reacción a lo que había aprendido mirando programas sobre accidentes aéreos. “Menos mal que había visto Air Crash Investigation”, afirmó, en referencia a la serie documental que reconstruye accidentes de aviación.

“El avión empezó a estabilizarse un poco más, y entonces el otro piloto me dijo que él tomaría el control a partir de ese momento”, contó.

La versión del pasajero coincide con la reconstrucción que había dado Netanyahu poco después del incidente. El primer ministro había explicado que un pasajero israelí y un miembro de la tripulación ingresaron en la cabina y lograron neutralizar al piloto que, según la evaluación preliminar de Israel, intentaba sabotear la aeronave, mientras otro integrante de la tripulación consiguió estabilizarla.

El vuelo FZ1073 de FlyDubai, que cubría la ruta entre Dubai y Tel Aviv, llevaba 174 pasajeros, según las informaciones difundidas posteriormente. La aeronave transmitió una señal de emergencia después de abandonar el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos y mientras sobrevolaba Jordania, lo que provocó su desvío hacia Arabia Saudita.

El avión terminó aterrizando en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste saudita, sin que se registraran víctimas entre los pasajeros. Los dos pilotos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

Pasajeros asisten al piloto apuñalado

Durante la emergencia fueron transmitidas las señales 7700 y 7500, códigos utilizados en aviación para indicar, respectivamente, una emergencia general y una situación de interferencia ilícita o posible secuestro. Las señales activaron las alertas de los sistemas de seguridad de la región y provocaron incluso la suspensión temporal de despegues en el aeropuerto Ben Gurion.

El episodio ocurrió en un contexto de estrechamiento de los vínculos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Antes de recibir al pasajero en el aeropuerto, el primer ministro israelí había conversado con el presidente emiratí, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, con quien se había reunido personalmente a comienzos de la semana durante una visita a Emiratos.

Agencias AP y Reuters