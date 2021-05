El Pentágono confirma la autenticidad de un video que registró un OVNI

WASHINGTON.- El Pentágono confirmó la autenticidad del video en el que se observa un objeto no identificado grabado en 2019 desde una nave de la Marina militar estadounidense.

Un OVNI (UFO, sigla en inglés) en suma, que tenía características tales que podía desafiar las leyes de la física. Al término de las investigaciones por parte de la “task force” (fuerza de tareas) del Departamento de Defensa que se ocupa de fenómenos aéreos no identificados, la vocero Susan Gough explicó que aquellas imágenes no eran un engaño. ”Puedo confirmar que el video fue efectivamente grabado por el personal de la Marina y que las imágenes están siendo verificadas”, explicó Gough.

En tanto, en las próximas semanas es esperado por el Pentágono un informe comprensivo sobre la actividad avanzada para indagar sobre los UFO, documentación presentada en el Congreso.

El vídeo de color verde fue recogido por el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF, por sus siglas en inglés) y filtrado por Jeremy Corbell, que realizó el documental “Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers”, y el director de noticias de KLAS TV, George Knapp, según informó The New York Post y The Sun.

Los expertos del Pentágono lo definieron como un “transmedium vehicle”, esto es un vehículo en grado de moverse en el aire, en el agua y en el vacío.

El breve clip, aparentemente grabado con algún tipo de equipo de visión nocturna, parece mostrar objetos de forma triangular o piramidal que se ciernen sobre la cubierta de un destructor de la Marina.

Agencia ANSA

LA NACION