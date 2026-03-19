El petróleo cruza los 119 dólares, tras los nuevos ataques en Medio Oriente: fuerte impacto a nivel mundial

DUBAI.- En una nueva escalada de la guerra en Medio Oriente, marcada por ataques cruzados a instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico, el precio del petróleo superó los 119 dólares por barril luego de que Irán intensificara su ofensiva contra la infraestructura de combustible, energía y gas en la región, en represalia por la operación lanzada el miércoles por Estados Unidos e Israel contra el yacimiento South Pars–North Dome, la mayor reserva de gas natural del mundo.

Los precios mundiales del petróleo y del gas natural se dispararon este jueves horas después de que Irán atacara una instalación clave de gas natural en Qatar, capaz de suministrar una quinta parte del gas del mundo, así como dos refinerías de petróleo en Kuwait y otra en Arabia Saudita.

Los ataques aumentaron los temores de que la crisis energética desencadenada por el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros pueda ser más prolongada y más amplia de lo previsto, con daños duraderos a la producción de petróleo y gas.

Así, a las 10.26 GMT, los futuros del Brent ganaban 7,39 dólares, o un 6,9%, a 114,77 dólares el barril, después de avanzar más de 10 dólares más temprano, hasta tocar un pico de 119,13 dólares, cerca del máximo de tres años y medio registrado el 9 de marzo, con un alza de más del 60% desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero con ataques contra Irán.

Caos en los mercados

El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subía 27 centavos, o un 0,3%, a 96,59 dólares por barril, tras mejorar casi 4 dólares antes, a 100,02 dólares. El WTI cotizó con su mayor descuento respecto al Brent en 11 años.

Una corredora de divisas trabaja junto a una pantalla en la que se muestran los precios internacionales del petróleo en la sala de operaciones de la sede central del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon) Ahn Young-joon - AP

En tanto, los mercados también se vieron impactados por el conflicto. La Bolsa de Nueva York abrió en rojo el jueves, preocupada por los nuevos ataques contra infraestructuras energéticas en Oriente Medio que disparan los precios delpetróleoy avivan los temores de inflación. En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía 0,76%, el índice Nasdaq perdía 1,10% y el índice ampliado S&P 500 retrocedía 0,83%.

En las operaciones bursátiles en Asia, el Nikkei 225 de Tokio cayó un 3,4% hasta 53.372,53, después de que el Banco de Japón optara por mantener sin cambios su tasa de interés de referencia en un 0,75%, y citara la guerra con Irán como uno de los factores.

En su comunicado de política monetaria, el Banco de Japón señaló que “a raíz del aumento de la tensión en Oriente Medio, los mercados financieros y de capitales mundiales han sido volátiles y los precios del crudo han subido de manera significativa; los acontecimientos futuros ameritan atención”.

La reacción de Estados Unidos

Ante el auge imparable de los precios, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sostuvo que Washington podría “levantar las sanciones” al petróleo iraní que ya está embarcado y en alta mar.

Los comentarios de Bessent a Fox Business se produjeron en pleno repunte de los precios del petróleo y el gas después de que Irán atacara la mayor planta de gas natural licuado (GNL) del mundo en Catar y amenazara con destruir la infraestructura energética de la región.

El funcionario agregó en la entrevista que el gobierno estadounidense también podría liberar más petróleo de sus reservas estratégicas.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó lo que calificó como una escalada “imprudente” e instó a una tregua, de cara a una cumbre de la Unión Europea ensombrecida por el impacto del conflicto en los precios de la energía.

Impacto en el comercio

Bajo este contexto, la Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé una fuerte desaceleración del comercio mundial de mercancías este año, con un crecimiento limitado al 1,4% si los precios de la energía se mantienen elevados debido a la guerra en Oriente Medio, frente al 4,6% de 2025.

“El aumento sostenido de lospreciosde la energía podría incrementar los riesgos que pesan sobre el comercio mundial, con posibles repercusiones en la seguridad alimentaria y presiones en los costos para los consumidores y las empresas”, advirtió este jueves la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero con los bombardeos israeloes tadounidenses en Irán, afecta ahora también a instalaciones de producción de petróleo y gas, aumentando la incertidumbre. Los economistas de la organización revisaron sus proyecciones y plantean dos escenarios principales debido a la imprevisibilidad del conflicto.

En el primero, que excluye los choques vinculados al precio de la energía, el crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías debería desacelerarse este año, situándose en el 1,9%, frente al 4,6% de 2025.

En su segundo escenario, la OMC explica que si lospreciosdel petróleo y del gas natural licuado se mantienen altos durante todo el año, la previsión de crecimiento del PIB para 2026 se reduciría en 0,3 puntos porcentuales.

Agencias AFP, AP