Un ataque israelí en el mayor yacimiento de gas del mundo pone en alerta a todo el Golfo por la represalia de Irán

DUBAI.- El enorme yacimiento de gas de Pars, en Irán, fue alcanzado el miércoles en los primeros ataques contra la infraestructura energética iraní del golfo Pérsico durante la guerra de Estados Unidos e Israel, una grave escalada que llevó a Teherán a advertir a sus vecinos de que evacuen sus instalaciones energéticas.

Irán amenazó este miércoles con “golpear seriamente” infraestructura de “combustible, energía y gas”en el Golfo Pérsico, en represalía al ataque lanzado en las últimas horas por Estados Unidos e Israel. La advertencia aumenta la escalada en la tercera semana de la guerra de Medio Oriente.

Pars es el sector iraní del yacimiento de gas natural más grande del mundo, que Irán comparte con Qatar al otro lado del Golfo. La agencia de noticias iraní Fars informó de que habían sido alcanzados tanques de gas y partes de una refinería, que los trabajadores habían sido evacuados y que los equipos de emergencia estaban tratando de extinguir un incendio.

El mando operativo Khatam Al Anbiya aseguró en un comunicado que “golpeará seriamente la fuente de la agresión y se planteará apuntar a la infraestructura de combustible, energía y gas” de los países desde donde fueron lanzados estos ataques y emitió una alerta de evacuación para varias instalaciones petroleras en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y a Qatar, afirmando que serían objeto de ataques “en las próximas horas”.

Las advertencias iban dirigidas a la refinería Samref y al complejo petroquímico Jubail de Arabia Saudita al yacimiento de gas Al Hosn de los Emiratos Árabes Unidos, al complejo petroquímico Mesaieed, a la empresa Mesaieed Holding Company y a la refinería Ras Laffan de Qatar.

“Estos centros se han convertido en objetivos directos y legítimos, y lo serán en las próximas horas. Por lo tanto, se solicita a todos los ciudadanos, residentes y empleados que abandonen inmediatamente estas zonas y se trasladen a una distancia segura sin demora”, alertaron desde Irán.

La ameneza de Irán se da poco después de que algunas instalaciones de la industria petrolera iraní en South Pars y Asaluyeh fueran atacacadas por Estados Unidos e Israel, en lo que fue el primer ataque dirigido a infraestructura energética.

“Hace unos momentos, algunas partes de las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de Pars Sur, en Asulayeh, fueron impactadas por proyectiles disparados por el enemigo estadounidense-sionista”, reportó la televisión estatal, que citó al vicegobernador de la provincia de Bushehr, donde se encuentra el yacimiento.

Según la cadena, varios equipos de bomberos fueron desplegados a la zona para contener las llamas.

Ataque a instalaciones de gas

El yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

Debido a las sanciones y las limitaciones técnicas, la mayor parte del gas que Teherán produce en South Pars se destina al consumo interno.

La producción de gas de Irán ascendió a 276.000 millones de metros cúbicos en 2024, de los cuales el 94% se consumió en el país, según datos del Foro de Países Exportadores de Gas.

Analistas advirtieron de que cualquier ataque en South Pars aumentaría la posibilidad de represalias por parte de Irán contra instalaciones energéticas del Golfo, incluidas las pertenecientes a las principales petroleras en Qatar.

Qatar suspendió precipitadamente su producción de gas natural licuado (GNL) debido a la guerra, reduciendo el suministro mundial de GNL un 20%, y cualquier daño a las instalaciones podría prolongar la interrupción más allá de mayo.

Tras los ataques, los precios del crudo Brent subían más de un 4% el miércoles, lo que elevó el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro energético de la región.

Sin indicios de que el conflicto con Irán vaya a remitir, los precios de referencia de los futuros del Brent se han situado sobre los 100 dólares por barril durante las últimas cuatro sesiones.

Agencia Reuters