Irán ataca una fuente clave de petróleo en Arabia Saudita, extiende la ofensiva y se disparan los precios

Los ataques recientes a instalaciones energéticas en el marco de la guerra en Medio Oriente mantienen en vilo a los mercados, que este jueves ya reflejan una fuerte suba del precio del crudo. En las últimas horas, Irán intensificó su ofensiva contra la infraestructura de combustible, energía y gas en el Golfo Pérsico y atacó una refinería de Arabia Saudita en el Mar Rojo, una de los principales fuentes de extracción de petroleo en el mundo.

La embestida de Irán se produce tras su amenaza de “golpear seriamente” instalaciones energéticas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, a las que advirtió que serían blanco de ataques “en las próximas horas”, en represalia por la ofensiva lanzada el miércoles por Estados Unidos e Israel contra el yacimiento South Pars-North Dome, la mayor reserva de gas natural del mundo.

A raiz de ello, Irán atacó ayer con misiles el gasífero de Ras Laffan, de Qatar, lo que derivó en una respuesta inmediata de la compañía Qatar Energy, que opera en el complejo, confirmando la embestda sobre el mayor centro del mundo para la producción y exportación de gas natural licuado (GNL).

Así, denunciaron que varias de sus instalaciones de GNL fueron objeto de ataques con misiles que causaron “incendios de gran envergadura y otros daños considerables“.

Shahin Shahr, en el distrito central iraní de Isfahán - - UGC

Ataques a instalaciones energéticas

Pero este no fue el único golpe de Irán. Este jueves un dron se estrelló contra la refinería saudita de Samref, situada en Yanbu, a orillas del mar Rojo y con una capacidad de tratamiento de más de 400.000 barriles de crudo diarios, según el ministerio de Defensa.

Es una infraestructura de especial relevancia, al ser una alternativa a la exportación de petróleo por el estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado en este momento por Irán. En Yanbu desemboca el crudo traído desde el Golfo, en el este de Arabia Saudita, a lo largo del conducto Petroline, de más de 1.000 km.

Arabia Saudita también informó que derribó drones iraníes que apuntaban a sus instalaciones de gas natural durante la noche, y las autoridades de Abu Dabi indicaron que se habían visto obligadas a cerrar su instalación de gas de Habshan y el yacimiento de Bab tras interceptaciones sobre esos sitios.

Más al norte, en Kuwait, las dos refinerías de la empresa estatal petrolera, las de Mina Abdullah y la de Mina Al Ahmadi, se vieron impactadas también este jueves por sendos ataques de drones, que causaron incendios. Ambas tienen una capacidad combinada de 800.000 barriles diarios, y según la Kuwait National Petroleum Company ambos fuegos fueron controlados, sin causar víctimas.

El hecho de que Teherán apunte a la producción de energía tensionó aún más el suministro mundial, ya presionado debido al control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía navegable estratégica por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

La reacción de Trump

La nueva escalada suscitó una reacción inmediata del presidente Donald Trump quien afirmó anoche que Israel no volvería a atacar Pars Sur, pero advirtió en redes sociales que, si Irán continuaba golpeando la infraestructura energética de Qatar, Estados Unidos tomaría represalias y “haría volar masivamente la totalidad” del yacimiento.

“No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción por las implicaciones a largo plazo que tendrá en el futuro de Irán”, advirtió desde su red social Truth.

Si bien Trump aseguró que EE.UU. no había sido informado del ataque a Irán antes de que suceda, medios israelíes consignaron la información contraria. Times of Israel publicó que el operativo se había llevado a cabo en coordinación entre Washington y Tel Aviv.

“Los ataques, lanzados el día 18 de la ofensiva estadounidense-israelí contra el régimen iraní, tuvieron como objetivo el enorme yacimiento de gas natural South Pars, ubicado en la provincia de Bushehr”, explicó el medio y agregó: “Un funcionario de defensa estadounidense confirmó al portal de noticias Axios que el ataque a South Pars fue coordinado y aprobado por Washington”.

President Donald Trump listens during a shamrock presentation event with Irish Prime Minister Micheál Martin in the East Room of the White House, on St. Patrick's Day, Tuesday, March 17, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Precio del crudo

Bajo este contexto, el crudo Brent, el referente internacional, se disparó a 114 dólares por barril a medida que aumentaban los temores mundiales de una crisis energética, con un alza de más del 57% desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero con ataques contra Irán.

A las 10.26 GMT, los futuros del Brent ganaban 7,39 dólares, o un 6,9%, a 114,77 dólares el barril, después de avanzar más de 10 dólares más temprano, hasta tocar un pico de 119,13 dólares, cerca del máximo de tres años y medio registrado el 9 de marzo.

El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subía 27 centavos, o un 0,3%, a 96,59 dólares por barril, tras mejorar casi 4 dólares antes, a 100,02 dólares. El WTI cotizó con su mayor descuento respecto al Brent en 11 años.

Agencias Reuters y AP