El Premio Nobel de la Paz 2026 fue para la sudafricana Navanethem “Navi” Pillay

OSLO (AFP).- Este viernes por la mañana la Academia de Noruega entregó el Premio Nobel de la Paz 2026 a la abogada sudafricana Navanethem “Navi” Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.

“La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

De 85 años, Navi Pillay presidió, entre otros, la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Actualmente ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Myanmar está acusada de genocidio a integrantes de minorías.

La jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay

Nacida en Sudáfrica en 1941, fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y fue jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI).

“Hizo rendir cuentas a los Estados y a los líderes nacionales y trajo esperanza a las víctimas de la violencia y el conflicto. Pillay es una de las grandes defensoras de los principios legales internacionales en nuestra época. Su distinguida carrera nos recuerda la necesidad de apoyar, fortalecer y ampliar el estado de derecho global”, indicó el comité noruego al explicar su elección.

La ganadora del Nobel de la Paz, Navanethem "Navi" Pillay

Y sumó: “El compromiso de Navi Pillay con la justicia y la dignidad humana es una fuente de esperanza e inspiración para todos los que buscan lograr un mundo más pacífico”.

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“Fue fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean procesados”, agregó.

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