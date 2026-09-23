El presidente de Irán dice que su pueblo fue “víctima del terrorismo” de Estados Unidos ante la Asamblea General de la ONU

NUEVA YORK.– El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó el miércoles que su pueblo ha sido “víctima del terrorismo” por parte de Estados Unidos, al pronunciar un inusual discurso en tiempos de guerra ante la Asamblea General de la ONU, un día después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, dijera que podría “aniquilar” a la república islámica.

En un discurso desafiante, el mandatario iraní mostró grandes fotos del fallecido líder supremo Alí Khamenei y de los más de 150 escolares iraníes asesinados en los primeros días de la guerra.

“Simplemente nos hemos defendido. No somos terroristas”, manifestó Pezeshkian ante la Asamblea General. “Nuestro pueblo inocente ha sido blanco de ataques cobardes y agresiones impuestas a nuestro país. Y nos defendimos con la máxima fuerza. Estados Unidos e Israel nos atacaron”, agregó.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, muestra un cartel con la imagen de una escuela para mujeres que fue atacada en la guerra, en la sede de la ONU ALEXI J. ROSENFELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El presidente iraní añadió sobre la guerra: “Sí, nos golpearon, pero no nos arrodillamos”. Hacia el final de su discurso, Pezeshkian mencionó a Trump por su nombre.

“Debe quedar claro para el señor Trump y para quienes buscan intimidarnos que estamos listos para el diálogo, la diplomacia y las negociaciones sin aceptar el lenguaje de la fuerza”, declaró.

También dijo algo demostrablemente falso: “No atacamos a poblaciones civiles”. Marineros y trabajadores migrantes en la región han estado entre los civiles muertos en los ataques de Irán desde que comenzó la guerra.

Intercambios

Pezeshkian –quien, dentro del panorama político de Irán, es considerado un político moderado– llegó a Nueva York bajo fuertes medidas de seguridad e intenso escrutinio, y se dirigió a los líderes mundiales un día después de que Trump utilizara el mismo escenario para sugerir que podría “aniquilar” a la república islámica si no se alcanza pronto un acuerdo para poner fin a la guerra de casi siete meses.

Horas después, Trump dijo a los periodistas que sus principales enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunieron durante unas tres horas con funcionarios iraníes al margen del encuentro anual. Pero ofreció pocos detalles sobre cómo se desarrollaron las conversaciones o sobre el contenido del intercambio.

“Fue una muy buena reunión”, declaró Trump. Más tarde, el mandatario agregó que los funcionarios iraníes “no eran del nivel más alto, pero es algo”. También el martes, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, señaló que Trump está dispuesto a reunirse con Pezeshkian mientras esté en Nueva York.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, habla durante la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en la sede de la ONU ALEXI J. ROSENFELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero Teherán restó importancia al intercambio no programado del martes, que fue el primer contacto indirecto entre funcionarios de Estados Unidos e Irán desde que se desmoronó un alto el fuego en junio. Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, ratificó la posición del país en las conversaciones al exigir que Washington ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes y libere activos iraníes congelados.

Baghaei indicó que las conversaciones –realizadas de manera indirecta a través de mediadores qataríes– “no eran nada nuevo”.

El discurso de Pezeshkian ratificó la postura de Teherán, mientras más de un año de negociaciones intermitentes entre estos dos adversarios históricos no ha logrado producir una solución sostenible. Su discurso se produce mientras continuaban ataques esporádicos en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Irán, donde el transporte marítimo comercial se mantenía por debajo de los niveles previos a la guerra.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, llega para dirigirse a la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en la sede de la ONU SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En su intervención ante la Asamblea General, Pezeshkian declaró que su gobierno no permitiría que la estratégica vía marítima sea utilizada para llevar a cabo agresiones contra su país. “No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y defiendan sus intereses a través de esa vía de navegación, mientras que, al mismo tiempo, utilizan esa vía para imponernos su agresión”, afirmó el presidente iraní.

Su intervención del año pasado se produjo meses después de la guerra de 12 días entre Israel e Irán, en que muchos de los principales líderes militares y políticos de la república islámica fueron asesinados.

“Señoras y señores, todos ustedes fueron testigos de que este pasado junio mi país fue sometido a una agresión salvaje y a una flagrante violación de los principios más elementales del derecho internacional”, expresó entonces Pezeshkian.

Agencias AP y AFP