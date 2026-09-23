La Asamblea General de la ONU, EN VIVO: Milei, Zelensky y el presidente de Irán hablan hoy ante los líderes mundiales
Pezeshkian habla ante la Asamblea General en medio de contactos indirectos con Washington y de una escalada regional que mantiene en vilo a Medio Oriente
Irán acusa a Estados Unidos de terrorismo
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, abrió su discurso de este miércoles ante la Asamblea General acusando a Estados Unidos de terrorismo. “Ayer Trump nos presentó como terroristas, pero hemos sido víctimas del terrorismo”, afirmó el mandatario. Pezeshkian denunció los ataques estadounidenses contra Irán y aseguró que su país sufrió el asesinato de su líder supremo “sin ningún marco legal ni razón alguna”, además del bombardeo de una escuela primaria en Minab durante el primer día de la guerra.
Pezeshkian, de 71 años, llegó a la presidencia tras la muerte de Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en mayo de 2024. Excombatiente y médico, mantiene posiciones más moderadas que Raisi, aunque continúa siendo leal al sistema teocrático iraní. En 2022 había exigido explicaciones por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, cuya detención desencadenó protestas masivas, pero también calificó la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei en los ataques de Estados Unidos e Israel como “una gran tragedia para nuestro país”. Como presidente, es el funcionario iraní de mayor rango elegido directamente por los votantes.
Rubio se reune con el ministro de Relaciones Exteriores ruso
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunieron este miércoles por la mañana en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No hicieron declaraciones a los periodistas al inicio del encuentro.
El martes, el presidente norteamericano, Donald Trump, dijo que creía que los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelensky, podrían alcanzar pronto un acuerdo para poner fin a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. Un alto asesor de Putin dijo este mes que el mandatario ruso podría reunirse con Trump y con el presidente de China, Xi Jinping, en China en noviembre.
El presidente de Irán se prepara para dirigirse a la Asamblea
Hace apenas siete meses, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dirigía su país desde un búnker mientras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel golpeaban Irán. Este miércoles está previsto que hable ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, mientras Washington sigue en guerra con su país. Es la primera vez en los 81 años de historia de la organización que el líder de un país en guerra activa con Estados Unidos viaja a ese país para dirigirse ante la Asamblea. El martes, Trump advirtió que enfrenta dos opciones frente a Irán: alcanzar un acuerdo y ayudarlo a prosperar económicamente, o “aniquilarlo”.
La presencia de Pezeshkian en Nueva York adquiere especial relevancia después de un año marcado por ataques, muertes y una profunda crisis económica en Irán. En un giro inesperado, el canciller Abbas Araghchi mantuvo el martes contactos indirectos con el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente norteamericano, para explorar una posible reanudación de las negociaciones de paz. Según medios estatales iraníes, Teherán exigió el fin de la guerra y el levantamiento del bloqueo naval de sus puertos. El encuentro fue el primer contacto entre representantes de ambos países desde que las conversaciones de paz fracasaron en julio.
Siria destaca su rol en la seguridad regional
De combatiente islamista a presidente de Siria recibido en la Casa Blanca, Ahmed al-Sharaa tuvo una de las transformaciones políticas más sorprendentes entre los líderes reunidos en Nueva York. Se unió a Al–Qaeda durante la guerra de Irak y luego lideró en Siria el Frente al-Nusra, la rama del grupo en el país, bajo el nombre de Abu Mohammed al-Golani. En 2016 rompió sus vínculos con Al–Qaeda y empezó a presentar a su movimiento como parte de la revolución siria. Sus fuerzas derrocaron a Bashar al-Assad en diciembre de 2024 y un mes después asumió como presidente.
Al-Sharaa fue este miércoles el primer líder mundial en hablar ante la Asamblea General de la ONU y destacó algunos de los avances de su gobierno, desde el levantamiento de las sanciones estadounidenses, al restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la estabilidad de Siria pese a los conflictos regionales. “Siria ha recuperado su posición en la comunidad internacional. Le demostramos al mundo que la seguridad de la región debe comenzar en Damasco”, afirmó. Sin embargo, aún enfrenta una economía en crisis, un creciente malestar por el costo de vida y la presencia militar de Israel en el sur del país, además de tensiones con Turquía, uno de sus principales aliados.
Líderes en IA informan al Consejo de Seguridad
Los principales referentes de la industria de la inteligencia artificial informarán este miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU. Entre ellos estarán Sam Altman, CEO de OpenAI, Dario Amodei, de Anthropic, y Clément Delangue, cofundador de Hugging Face. La reunión, presidida por el canciller francés Jean-Noël Barrot, se produce en medio de advertencias sobre sistemas de IA cada vez más avanzados que podrían escapar al control humano. Altman pedirá establecer parámetros para medir sus capacidades y evaluar las salvaguardas de las empresas.
La sesión también contará con empresas chinas como DeepSeek y Moonshot, según informó Reuters, en un contexto de creciente rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín. Los medios estatales chinos rechazaron los llamados a frenar el desarrollo de la IA y los calificaron como una “estrategia propia de la Guerra Fría”. El presidente norteamericano, Donald Trump, en tanto, dijo el martes que Estados Unidos “rechaza cualquier intento de construir un esquema globalista para controlar” la inteligencia artificial.
El presidente sirio es sorprendido viendo redes sociales
El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, pareció ser sorprendido mientras navegaba por Instagram durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes. Un video que se viralizó en redes sociales muestra al mandatario mirando contenido en su teléfono mientras el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pronunciaba su discurso desde el podio.
Al-Sharaa tiene previsto inaugurar este miércoles la sesión de la Asamblea General. El año pasado, durante su primera participación en el encuentro, se convirtió en el primer mandatario sirio en asistir a la reunión anual de la ONU en casi seis décadas.
👀 Well, well, well… Syrian President Ahmed al-Sharaa appears to have been caught scrolling Instagram during the UN General Assembly— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026
In a viral video, the Syrian leader can be seen watching Reels on his phone while Turkish President Recep Tayyip Erdoğan is speaking from the…
Taiwán sigue de cerca el encuentro entre Xi y Trump
Mientras el presidente de China, Xi Jinping, llega a Washington para reunirse con su par norteamericano, Donald Trump, Taiwán sigue de cerca el encuentro y expresó su confianza en que Estados Unidos mantendrá sus ventas de armas a la isla, que Pekín reclama como parte de su territorio. China ha presionado a Washington para que suspenda esas operaciones, especialmente desde la cumbre que Trump y Xi mantuvieron en mayo en Pekín.
Después de aquel encuentro, Estados Unidos suspendió un paquete récord de armas para Taiwán por 14.000 millones de dólares y Trump describió las ventas como una “muy buena carta de negociación” con China. Sin embargo, el gobierno estadounidense y el Congreso han “expresado reiteradamente su apoyo a las capacidades de autodefensa de Taiwán”, afirmó el mayor general Chiao Fu-chun, portavoz del Ministerio de Defensa taiwanés.
Cae el petróleo tras una reunión entre Washington y Teherán
Los futuros de las acciones estadounidenses subían levemente el miércoles y se mantenían cerca de máximos históricos, mientras los precios del petróleo caían después de que Trump revelara que funcionarios de Estados Unidos e Irán se reunieron esta semana al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Los futuros del S&P 500 y del promedio industrial Dow Jones avanzaban 0,1%, mientras que los del Nasdaq se mantenían prácticamente sin cambios.
El presidente norteamericano habló de los contactos con Irán después de advertir el martes ante la Asamblea General que tendría que “tomar una decisión”, incluida la posibilidad de “aniquilar” a la república islámica, si las partes no alcanzan un acuerdo. Las señales de diálogo entre Washington y Teherán repercutieron en los mercados y contribuyeron a una nueva baja del precio del petróleo, que encadenaba así su sexta jornada consecutiva de descensos.
Irán y la IA en la agenda de la Asamblea General
Irán ocupará este miércoles el centro de la escena diplomática en Nueva York con el discurso de su presidente, Masoud Pezeshkian, quien prometió “defender firmemente” las posiciones de su país ante la ONU. Su intervención llega un día después de que Donald Trump anunciara la reanudación del diálogo con Teherán para intentar poner fin a la guerra, tras meses de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las tensiones siguen altas por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y por el apoyo de Teherán a los hutíes, que reforzaron su control sobre Bab el Mandeb y volvieron a presionar los precios del petróleo. Antes del discurso, funcionarios de ambos países mantuvieron intercambios indirectos a través de mediadores.
La inteligencia artificial será el otro gran eje de la jornada. El Consejo de Seguridad celebrará una reunión con Sam Altman, Dario Amodei y Clément Delangue para analizar los riesgos de la tecnología para la seguridad internacional, en medio de crecientes pedidos de regulación por parte de Europa y Canadá y de la resistencia de Washington y Pekín a frenar su desarrollo.
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