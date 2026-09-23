La Asamblea General de la ONU, EN VIVO: Milei, Zelensky y el presidente de Irán hablan hoy ante los líderes mundiales

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, abrió su discurso de este miércoles ante la Asamblea General acusando a Estados Unidos de terrorismo. “Ayer Trump nos presentó como terroristas, pero hemos sido víctimas del terrorismo”, afirmó el mandatario. Pezeshkian denunció los ataques estadounidenses contra Irán y aseguró que su país sufrió el asesinato de su líder supremo “sin ningún marco legal ni razón alguna”, además del bombardeo de una escuela primaria en Minab durante el primer día de la guerra.

Pezeshkian, de 71 años, llegó a la presidencia tras la muerte de Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en mayo de 2024. Excombatiente y médico, mantiene posiciones más moderadas que Raisi, aunque continúa siendo leal al sistema teocrático iraní. En 2022 había exigido explicaciones por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, cuya detención desencadenó protestas masivas, pero también calificó la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei en los ataques de Estados Unidos e Israel como “una gran tragedia para nuestro país”. Como presidente, es el funcionario iraní de mayor rango elegido directamente por los votantes.