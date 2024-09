El príncipe Harry cumplió 40 años y el rey Carlos, el príncipe Guillermo y la familia real le envió sus mejores deseos

Escuchar

LONDRES.- El príncipe Harry celebró un cumpleaños importante el 15 de septiembre, en el cual más allá del cambio de década, se encuentra asentado en su nueva vida como padre y lejos de la familia real, pero con síntomas de pequeños acercamientos. Al ser consultado sobre el festejo de sus 40 años, afirmó que estaba “emocionado” de celebrarlo y que lo haría de manera íntima.

“Estaba ansioso por cumplir 30 años, pero estoy emocionado por cumplir 40″, dijo Harry, duque de Sussex, en una declaración a la BBC, antes de su cumpleaños. “Sea cual sea la edad, mi misión es seguir apareciendo y haciendo el bien en el mundo”. Aunque sus hijos y su esposa no sean explícitamente nombrados en la comunicación, se sabe que junto a ellos y algunos amigos festejó el cambio de década en Montecito, donde vive la familia desde 2020.

Después de años de tensiones, la familia real británica, le deseó ayer un feliz cumpleaños al príncipe Harry cuando cumple 40 años. El primer mensaje fue publicado ayer por la mañana en la cuenta oficial de la familia real. ”Le deseamos un muy feliz cumpleaños al duque de Sussex”, decía la publicación en X.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2024

Según medios británicos, el último mensaje de este tipo se remonta a 2021. Año en el que el príncipe Harry y su esposa Meghan afirmaron, en una impactante entrevista con Oprah Winfrey, que un miembro de la familia real había cuestionado el color de de la piel de su hijo Archie cuando Meghan estaba embarazada.

El golpe final llegó a principios de 2023 con la publicación de “Spare, en la sombra”, la autobiografía sin filtros e intransigente del príncipe, muy crítica con la familia real. En el libro, escrito por un tercero, Harry relató su dolor por la muerte de la princesa Diana, una pelea con el príncipe Guillermo y su malestar por vivir a la sombra real de su hermano mayor. Desde relatos sobre el consumo de cocaína y la pérdida de la virginidad hasta crudas desavenencias familiares, el libro estaba plagado de acusaciones condenatorias sobre la familia real. Las acusaciones fueron tan venenosas que los especialistas entienden que hay pocas posibilidades de que regrese al servicio público.

La última aparición pública del príncipe Harry junto a su hermano Guillermo se remonta a septiembre de 2022, en el funeral de la reina Isabel II.

Guillermo y su esposa Kate, la princesa de Gales, volvieron a compartir el mensaje de la familia real en X , escribiendo junto a él: “¡Deseamos un feliz 40 cumpleaños al duque de Sussex!”. Las publicaciones no incluían mensajes personales, pero el hecho de que estuvieran allí es llamativo. Para algunos especialistas, estos gestos por parte de los miembros de la corona podrían significar casi imperceptibles avances hacia un vínculo más sano o estrecho entre los hermanos que se encuentran actualmente divididos por un océano, literal y metafóricamente.

Wishing a Happy 40th Birthday to The Duke of Sussex! https://t.co/ZKJbYDmV6L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 15, 2024

Los 40 años son el punto medio en la vida de muchos, lo que les da la oportunidad de reflexionar sobre el pasado o mirar hacia adelante, hacia lo que aún se puede lograr. Sally Bedell Smith, autora de “Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life”, explica a la AP que Harry “está en una especie de encrucijada y parece que no sabe cómo proceder”.

La última visita pública de Harry a Carlos fue en febrero de este año, cuando Harry viajó al Reino Unido para ver a su padre después de enterarse de su diagnóstico de cáncer.

Según la BBC, Harry también regresó al Reino Unido en agosto para asistir a un servicio conmemorativo en honor de su tío materno, Lord Robert Fellowes. Guillermo también asistió al servicio, pero al parecer los hermanos no interactuaron.

En sus comentarios a la BBC antes de su cumpleaños, Harry expresó su satisfacción por su vida hogareña con su esposa Meghan, la duquesa de Sussex, y sus dos hijos, el príncipe Archie, de 5 años, y la princesa Lilibet , de 3.

“Ser padre de dos niños increíblemente amables y divertidos me ha dado una nueva perspectiva de la vida, además de agudizar mi enfoque en todo mi trabajo”, dijo Harry a la BBC. “Ser padre es una de las mayores alegrías de la vida y me ha hecho estar más motivado y comprometido con hacer de este mundo un lugar mejor”.

Harry y Meghan junto a sus hijos Archie y Lili

A principios de este año, Harry declaró que tanto Lili como Archie estaban “muy bien” y “creciendo muy, muy rápido”. “Ambos tienen un increíble sentido del humor y nos hacen reír y nos mantienen con los pies en la tierra todos los días, como hacen la mayoría de los niños”, dijo. “Estoy muy agradecido de ser padre”.

Durante una visita a Nigeria en mayo, Meghan dijo a los estudiantes de una escuela local que a Lili le encanta la clase de “cantar y bailar” porque le encanta saltar, según People.

De regreso en Montecito, California, la vida de Harry se mueve entre la rutina de llevar a los niños a la escuela y pasar tiempo con amigos de primera línea. Se publican fotografías ocasionales de Harry paseando a los perros o de Meghan almorzando con amigos, pero con su propio equipo de seguridad lograron vivir una existencia relativamente normal.

El fin de semana pasado, Harry y Meghan estuvieron en la inauguración de una nueva librería en la ciudad. A primera vista parecía un evento relativamente modesto hasta que se miró la lista de invitados: Oprah Winfrey, Ellen de Generes y su esposa Portia de Rossi también estaban allí.

El círculo de Montecito es exclusivo, discreto y millonario. Les proporcionó un refugio lujoso a Harry y Meghan y les brindó un cierto grado de protección frente a la atención pública.

Agencias AP y ANSA

