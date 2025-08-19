El príncipe heredero de Noruega habló sobre el escándalo de su hijastro, imputado por violación

OSLO.- El príncipe heredero de Noruega, Haakon, declaró el martes que la familia real seguiría desempeñando sus funciones oficiales mientras su hijastro fue imputado penalmente por violación, y admitió que es un momento “difícil” para todos los implicados.

Marius Borg Hoiby, de 28 años, hijo de la princesa heredera Mette-Marit e hijastro de Haakon, fue acusado el lunes de 32 delitos penales, entre ellos violación de cuatro mujeres, así como violencia doméstica y agresión.

Hoiby niega las acusaciones más graves contra él, incluidas las de violación y violencia doméstica, pero planea declararse culpable de algunos cargos menores ante el tribunal cuando comience el juicio, dijo su abogado a la agencia Reuters el lunes.

Esta foto de archivo tomada el 16 de junio de 2022 muestra a Marius Borg Hoiby de Noruega (2.º izq.) de pie junto al príncipe heredero de Noruega Haakon (der.), la princesa heredera de Noruega Mette-Marit (2.º der.), la princesa Ingrid Alexandra de Noruega (centro) y el príncipe Sverre Magnus de Noruega a su llegada a cenar a la celebración del gobierno por el 18.º cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega en Deichman Bjoervika, la biblioteca principal de Oslo LISE ASERUD� - NTB�

Podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión si es declarado culpable de los cargos más graves en un juicio que se espera que comience en enero y se prolongue durante seis semanas, según ha declarado el fiscal del caso.

Corresponde a los tribunales noruegos decidir el resultado del caso, declaró el príncipe heredero Haakon a la prensa el martes, mientras asistía a la inauguración de una conferencia del sector.

“Seguiremos cumpliendo con nuestras obligaciones lo mejor que podamos, como siempre hacemos”, dijo Haakon, durante un evento en Trondheim, en sus primeras declaraciones públicas desde que se anunciaron los cargos.

ARCHIVO - Marius Borg Hoiby de Noruega y la princesa heredera Mette-Marit en Oslo, el 16 de junio de 2022 Lise Aserud - NTB Scanpix

“Todos los implicados en este caso probablemente lo encuentren desafiante y difícil”, agregó. No respondió preguntas a los medios presentes en el lugar.

Los cargos fueron presentados tras una investigación lanzada hace más de un año después de que fuese detenido en agosto de 2024 por agredir supuestamente a su entonces novia.

Hoiby, en una declaración a los medios de comunicación en aquel momento, admitió haber causado daños físicos a su pareja mientras se encontraba bajo los efectos de la cocaína y el alcohol, y dijo que se arrepentía de sus actos.

El príncipe Sverre Magnus, la princesa heredera Mette Marit, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe heredero Häkon Magnus de Noruega asisten al Día de la Constitución Noruega con el desfile infantil en su residencia de Skaugum el 17 de mayo de 2025 en Oslo, Noruega Getty Images

Hoiby, que no tiene título real y está fuera de la línea de sucesión, es el hermanastro mayor de la princesa Ingrid Alexandra, segunda en la línea de sucesión al trono después de su padre Haakon.

Agencias Reuters y DPA