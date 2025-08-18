Imputan por cuatro violaciones al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega: podría enfrentar hasta 10 años de prisión

OSLO.- Marius Borg Hoiby, hijo mayor de la princesa de Noruega Mette-Marit, fue imputado por cuatro presuntas violaciones, anunció este lunes la fiscalía general, que tildó de “actos muy graves” los delitos por los que se acusa al joven de 28 años.

En total, Borg está acusado de 32 delitos, entre los que se encuentran las cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja, Nora Hakland. Además, fue inculpado por maltrato a allegados y por haber grabado imágenes sin consentimiento, explicó en rueda de prensa el fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbo.

“La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta diez años”, declaró. “Se trata de actos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas”, subrayó el fiscal.

Henriksbo explicó que Borg también fue imputado por verter amenazas de muerte, agredir a un agente y violar la normativa de tráfico.

Los cargos han sido presentados tras una investigación lanzada hace más de un año en su contra después de que su arresto en agosto de 2024 por agredir supuestamente a su entonces novia suscitara una batería de acusaciones.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette Marit con el príncipe heredero Haakon, Marius Borg Hoiby se ha convertido en un dolor de cabeza para la realeza noruega.

Estos hechos desencadenaron una serie de otras revelaciones y denuncias por parte de varias víctimas.

“El hecho de que Marius Borg Hoiby forme parte de la familia real no debe, por supuesto, implicar que sea tratado con mayor indulgencia o con mayor severidad que si actos similares hubieran sido cometidos por otros”, insistió Henriksbo.

Las cuatro violaciones por las que Borg está inculpado tuvieron lugar en 2018, 2023 y 2024, la última de ellas después del inicio de la investigación policial.

En junio, el abogado de la policía, Andreas Kruszweski, había precisado que Borg estaba acusado de “violación con penetración” y de “dos violaciones sin penetración”.

La legislación noruega también considera violación los actos sexuales sin penetración, en los casos en que la víctima no puede oponer resistencia.

La abogada de Borg, Ellen Holager Andenaes, afirmó entonces a la agencia local NTB que su cliente niega las acusaciones de violación.

Antecedentes

El hijo de la princesa ya pasó una semana en detención en noviembre de 2024, un hecho sin precedente para la familia real, después de que durante la investigación surgieran dos sospechas adicionales de violación.

Este joven, rubio, con una imagen marcada por tatuajes, anillos y pendientes, pasó posteriormente una semana en un centro de rehabilitación en Londres, informó la prensa noruega.

Borg nació el 13 de enero de 1997 fruto de una breve relación entre Mette Marit -quien por entonces frecuentaba el entorno de la escena “house”, asociado al consumo de alcohol y drogas- y Morten Borg, también condenado por violencia y delitos relacionados con drogas.

A los cuatro años saltó a la vida pública cuando su madre se casó con el heredero al trono, el príncipe Haakon, con quien tuvo otros dos hijos.

Aunque fue acogido por la familia real, nunca cumplió funciones oficiales, pero su vida siempre atrajo la atención de los medios, pese a los esfuerzos de su madre por protegerlo.

De todas maneras, esa “jaula” no le impidió frecuentar malas compañías. Según los medios, Marius se relacionaba con miembros de pandillas, de los Hells Angels y de la mafia albanesa.

De adolescente, vivía con la pareja real y sus dos hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, pero en los últimos años residía en una casa separada cercana.

En 2023 la policía lo citó para una entrevista preventiva tras observarlo en compañía de “delincuentes notorios”.

Cuando el escándalo estalló públicamente, salió a la luz que Borg ya había sido sorprendido en 2017 consumiendo cocaína en un festival de música, lo que se saldó entonces con una multa.

Agencias AFP y DPA