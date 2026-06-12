El programa nuclear, Ormuz y el rol de Vance: qué se sabe del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, volvió a elevar las expectativas de un giro diplomático en Medio Oriente al anunciar que Estados Unidos e Irán podrían alcanzar este fin de semana un acuerdo marco para poner fin a la guerra de tres meses que sacude la región.

El mandatario ya había asegurado en varias ocasiones en las últimas semanas que estaba cerca de cerrar un pacto con la República Islámica, sin que hasta ahora se concretara ningún entendimiento. Pero esta vez, según fuentes del gobierno norteamericano citadas por la prensa, Washington y Teherán podrían firmar un memorando de entendimiento tan pronto como el domingo en Ginebra, en la antesala de la cumbre del G7 en Francia, que comenzará el lunes y estará dominada por la guerra en Medio Oriente y Ucrania, aunque el texto aún se encuentra en negociación y los puntos más sensibles siguen abiertos.

El documento sería suscripto por el vicepresidente norteamericano, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Ghalibaf. La sede todavía no fue definida, aunque Ginebra aparece como la opción más probable.

"Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/lFLJC2lblf — The White House (@WhiteHouse) June 11, 2026

Tras las declaraciones de Trump, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, confirmó a la televisión estatal que los mediadores seguían activos, pero aclaró que Teherán “no ha llegado a una conclusión definitiva” sobre un eventual acuerdo.

A continuación, las claves del posible entendimiento entre Washington y Teherán.

La apuesta de Trump

“Acabamos de llegar a un acuerdo muy bueno para poner fin a la guerra con Irán y, una vez finalizados los documentos, lo que debería hacerse en los próximos días, probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa”, afirmó Trump el jueves en el Salón Oval.

El avance diplomático llega después de que el presidente amenazara con intensificar el conflicto con bombardeos más contundentes contra Irán y con tomar el control de su industria petrolera, incluida la captura de las instalaciones estratégicas de la isla de Kharg. Las amenazas siguieron a una nueva ola de ataques cruzados esta semana, que dejaron prácticamente sin efecto el alto el fuego temporal pactado a principios de abril.

Trump durante un acto en el Salón Oval de la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

“Han recibido una paliza como muy poca gente podría soportar”, dijo Trump ante los periodistas, al explicar por qué cree que esta vez el pacto podría concretarse. “Y ellos quieren llegar a un acuerdo mucho más que yo”, agregó.

Trump ofreció pocos detalles sobre el arreglo que, según él, está tomando forma, pero dijo que cree que el líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, está listo para dar su visto bueno. Khamenei, que se cree que resultó herido el primer día de la guerra, no ha sido visto en público desde entonces.

Los puntos más difíciles

Según Trump, la firma de un “acuerdo marco” impediría que Irán se dote de armas nucleares y garantizaría la reapertura del estrecho de Ormuz, una perspectiva que provocó este viernes una caída de los precios del petróleo.

Sin embargo, la agencia oficial iraní IRNA matizó esa versión y afirmó que Teherán “no se compromete en este texto a ceder la gestión del estrecho [de Ormuz] ni a restablecer las condiciones que existían antes de la agresión militar estadounidense e israelí”.

Buques de carga y embarcaciones comerciales se encuentran fondeados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas Amirhosein Khorgooi - ISNA

El tránsito por Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de energía, quedó bajo control iraní desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero. Desde entonces, Teherán permitió el paso de un número reducido de embarcaciones y exige que los buques obtengan autorización de sus fuerzas armadas antes de cruzar.

El programa nuclear iraní es otro de los puntos más espinosos. Según IRNA, el borrador prevé que esa cuestión sea abordada en una negociación de 60 días con Washington. La agencia indicó que “cuestiones como el derecho de Irán a enriquecer uranio y la conservación del material enriquecido” serán enfatizadas por Teherán con vistas a su inclusión en el acuerdo final.

Ese punto choca con la posición histórica de Washington, que exige que Irán renuncie a su capacidad de enriquecimiento y transfiera al extranjero sus reservas de uranio altamente enriquecido. El programa nuclear iraní y la posibilidad de que Teherán desarrollara un arma atómica fueron, además, uno de los principales argumentos esgrimidos por Estados Unidos e Israel para justificar los ataques iniciales.

כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.



יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא.



כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן.



אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל.



איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 12, 2026

“Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no dispondrá del arma nuclear. El presidente Trump y yo estamos completamente de acuerdo en esta cuestión”, remarcó el viernes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en X.

La versión iraní del memorando

La agencia iraní Mehr publicó lo que presentó como un proyecto de acuerdo con Estados Unidos en 14 puntos. El borrador, según ese medio, contempla el “cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano”, una de las condiciones que Teherán considera centrales para avanzar.

También prevé, tras 60 días de negociaciones, el desbloqueo de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero y el “levantamiento completo de las sanciones” estadounidenses que asfixian la economía iraní.

Mehr señaló además que el texto plantea la necesidad de que Estados Unidos y sus aliados paguen reparaciones a Irán por los daños causados durante la guerra y presenten planes de reconstrucción por un valor de al menos 300.000 millones de dólares.

Un hombre camina junto a una bandera nacional de Irán y un cartel con imágenes de líderes del régimen, en Teherán ATTA KENARE - AFP

Según la misma versión, las negociaciones finales no comenzarían hasta que se libere la mitad de los fondos bloqueados, se suspendan las sanciones petroleras contra Irán y se levante el bloqueo naval.

El borrador difundido por Mehr también mantendría abierto el debate sobre el programa nuclear, con una negociación posterior de 60 días en la que Teherán buscaría preservar su derecho al enriquecimiento de uranio y la conservación de material enriquecido, dos exigencias que chocan con la posición de Estados Unidos e Israel.

El frente libanés

Uno de los puntos más delicados es la inclusión del Líbano en el eventual acuerdo. Irán insiste en que cualquier entendimiento debe contemplar el fin de los combates allí, donde Hezbollah, su aliado libanés, abrió un frente contra Israel al comienzo de la guerra regional.

Un alto dirigente de Hezbollah dijo el viernes que confía en que Teherán mantendrá esa exigencia en la mesa de negociación.

Personas corren frente a automóviles calcinados tras un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria de Sidón, en el sur de Líbano Mohammed Zaatari - AP

“Si se llega a un acuerdo, tenemos plena confianza en la República Islámica. Confiamos en que insistirá en que cualquier acuerdo incluya el tema del Líbano”, afirmó Hassan Fadlallah, político de Hezbollah, en un fragmento de un discurso transmitido por Al-Manar, la cadena del grupo.

Agencias AP, AFP, Reuters y ANSA