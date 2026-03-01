El régimen de Irán podría sobrevivir a la ofensiva, pero Medio Oriente ya no será el mismo

BERLÍN.- Puede que el líder supremo de Irán haya muerto, pero habrá otro. Sus comandantes militares caídos serán reemplazados. Un sistema de gobierno creado durante 47 años no se desintegrará fácilmente solo con el poder aéreo. Irán conserva la capacidad de contraatacar los ataques estadounidenses e israelíes, y el desenlace de la guerra es incierto.

Pero la República Islámica, ya debilitada e impopular, está ahora aún más disminuida, y su poder en el país y en la región está en uno de sus niveles más bajos desde que sus líderes tomaron el gobierno durante la revolución que derrocó al sha de Irán, respaldado por Estados Unidos, en 1978.

Incluso si el régimen no cae, lo que sigue siendo el objetivo declarado de Donald Trump, este ataque masivo probablemente tendrá consecuencias estratégicas en Medio Oriente comparables al colapso de la Unión Soviética.

El ayatollah Ali Khamenei, líder supremo asesinado el sábado por la mañana, mantenía un antagonismo visceral contra Israel y Estados Unidos, a quienes constantemente llamaba “el Gran Satán”. Creó y financió un conjunto regional de milicias subsidiarias que cercaban a Israel y compartían el mismo odio hacia el país. Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Jihad Islámica en Gaza y Cisjordania, los hutíes en Yemen: todos sirvieron tanto para atacar los intereses israelíes como para proteger al propio Irán.

Irán desarrolló su programa de misiles y enriqueció uranio hasta alcanzar casi el nivel necesario para armar una bomba, aun cuando siempre negó que fuera a construir una. Se convirtió en una potencia regional tan fuerte que los líderes sunitas de Arabia Saudita, Egipto y el Golfo Pérsico buscaron mantener buenas relaciones con un régimen islámico chiita que también los amenazaba.

Musulmanes chiitas realizan plegarias ante una imagen del asesinado líder supremo Ali Khamenei Mukhtar Khan - AP

El declive de Irán comenzó hace dos años, con la respuesta firme y sostenida de Israel a la invasión de Hamas desde Gaza. Se aceleró cuando Israel debilitó las defensas aéreas iraníes, derrotó a Hezbollah y se benefició de la revolución siria que derrocó a Bashar al-Assad, otro aliado de Teherán.

Pero ahora, con la muerte del ayatollah y la intensa destrucción desde el aire, la influencia regional de Irán ha disminuido aún más, con consecuencias inciertas que se desarrollarán durante meses e incluso años.

“La República Islámica tal como la conocemos no sobrevivirá a esto”, dijo Sanam Vakil, director del Programa de Medio Oriente y el Norte de África en Chatham House, un grupo de investigación con sede en Londres.

“Medio Oriente no volverá a ser el mismo”, dijo. “Durante 47 años, Medio Oriente ha convivido con un régimen hostil y una fuerza desestabilizadora que ha intentado primero aislar y luego controlar”.

Ahora, dijo, el régimen podría ser desmantelado y surgir algo nuevo y diferente. Ese liderazgo podría resultar aún menos favorable a Washington, sobre todo si está dominado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Quienquiera que asuma el poder, Irán quedará muy debilitado a mediano plazo, más ensimismado y centrado en la competencia política, la seguridad interna y el caos económico, afirmó Vakil.

Sin embargo, en los próximos días, Irán puede generar más caos a corto plazo mientras sus actuales líderes intentan poner fin a la guerra y al mismo tiempo salvar al régimen.

Irán intentará aumentar rápidamente el costo para Israel, Estados Unidos y sus aliados del Golfo “para obligarlos a dar marcha atrás antes de que esto logre desestabilizar al régimen”, dijo Ellie Geranmayeh, jefa adjunta del programa de Medio Oriente y África del Norte en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Uno de los ataques de Irán en Doha, Qatar MAHMUD HAMS� - AFP�

Aumentar sus ataques contra los países árabes del Golfo es arriesgado, pero puede ser la mejor oportunidad de Irán para acortar la guerra, ya que podría impulsar al mundo árabe a presionar a Estados Unidos e Israel para que pongan fin a su campaña.

“El objetivo de Irán ahora es absorber los ataques estadounidenses e israelíes, mantener su posición y dar señales de expansión de la guerra, y esperar a que actores regionales preocupados medien un alto el fuego”, declaró Vali Nasr, experto en Irán de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins en Washington, en redes sociales. “Prevén que si Trump no logra una victoria rápida, buscará una salida, y las negociaciones posteriores serán diferentes”.

Los representantes de Irán en Medio Oriente también podrían salir en defensa de Teherán, aumentando el precio de una guerra prolongada, según Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán para el International Crisis Group, una institución de investigación.

“Si Hezbollah interviene plenamente desde el Líbano, si las milicias atacan bases estadounidenses en Irak y Siria, o si los hutíes intensifican sus ataques en el Mar Rojo, esto deja de ser un conflicto bilateral y se convierte en una guerra regional que se extiende por todo Medio Oriente”, declaró Vaez. Una guerra más amplia tendría un impacto considerable a largo plazo en los precios del petróleo y la inflación, especialmente si Irán logra cerrar el Estrecho de Ormuz, una ruta marítima internacional clave.

Pero a largo plazo, un Irán enfrascado en sus propios problemas internos —intentando evitar la fragmentación de la élite y consolidar un nuevo liderazgo o incluso avanzar hacia uno más consultivo, con menos influencia clerical y mayor reparto de poder— no tendrá la energía ni los recursos para inmiscuirse en la región. Esto podría abrir nuevas oportunidades para el Líbano y los palestinos, como ya lo ha hecho para los sirios.

También deja a Israel en ascenso, lo que lo convierte en una realidad aún más inerradicable en la región, a la que las naciones sunitas deben adaptarse. Un nuevo gobierno más moderado podría asumir el poder en Israel tras las elecciones de finales de este año. Con Irán debilitado, podría sentirse con el mandato de consolidar el alto el fuego en Gaza y negociar seriamente con los palestinos, bajo la presión de Washington y los sauditas.

El propio Israel preferiría un cambio de régimen, como ha dejado claro el primer ministro Benjamin Netanyahu, pero se contentaría, dicen los analistas, con un Irán dividido, roto y caótico, envuelto en sus propios problemas, como Siria ahora.

Suponiendo que no haya una revolución, un gobierno iraní reconstituido aún debe lidiar con un Israel poderoso y unos Estados Unidos en los que no puede confiar. El régimen actual ha hecho del enriquecimiento nuclear un elemento clave en sus esfuerzos por consolidar su poder regional y su capacidad de disuasión. Y se ha negado a cambiar de rumbo, aun cuando esa persistencia parece haberlo acercado más a la destrucción que cualquier otra política, ya sea el apoyo al terrorismo en el extranjero o la represión masiva en el país.

No está claro si un gobierno más moderado haría nuevas concesiones sobre su programa nuclear bajo la presión de la guerra. Tampoco está claro si algún líder iraní se sentiría capaz de confiar en el presidente Trump, quien rompió el acuerdo nuclear del presidente Obama en 2018 y ahora ha bombardeado Irán dos veces en medio de las negociaciones en curso. ¿Consideraría Teherán necesario ceder en el tema nuclear para sobrevivir? O, si surge un gobierno de línea dura, más centrado en la seguridad, ¿intentará apresurarse hacia un arma nuclear, más convencido que nunca de su necesidad?

A pesar de la feroz represión contra los manifestantes iraníes en enero, que dejó miles de muertos, el presidente Trump sigue alentando al pueblo iraní a levantarse para derrocar al régimen.

“Caerán bombas por todas partes”, dijo. “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo”.

Pero es posible que no todo salga tan fácil ni tan limpio, señaló Ivo H. Daalder, ex embajador estadounidense ante la OTAN.

En febrero de 1991, durante la primera guerra del Golfo, el presidente George H. W. Bush hizo un llamamiento similar al pueblo iraquí para que se levantara y derrocara a Saddam Hussein.

“Lo hicieron”, señaló Daalder, “y Estados Unidos se quedó de brazos cruzados mientras las fuerzas de seguridad de Saddam los masacraban en grandes cantidades”.