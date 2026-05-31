Los indecisos pueden definir una primera vuelta ajustada en Colombia

BOGOTÁ.– Según la más reciente ponderación de encuestas realizada por el medio colombiano La Silla Vacía, los indecisos llegan al 22% del electorado de cara a las elecciones de este domingo en Colombia.

En un escenario marcado por la paridad entre los dos candidatos con mayor intención de voto –Iván Cepeda, de Pacto Histórico, con el 33,4%, y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, con el 30,9%, según el último sondeo publicado–, ese bolsón de votantes podría definir quién sucederá a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, tanto en primera como en segunda vuelta.

En caso de que ninguno de los candidatos alcance el 50% más uno de la totalidad de los votos, habrá balotaje el próximo 21 de junio. La legislación colombiana prohíbe los resultados a boca de urna y esta semana fueron silenciadas las encuestas, mientras que los candidatos se abstuvieron por normatividad local de realizar manifestaciones públicas.

Vista aérea de carteles publicitarios que invitan a votar por el candidato presidencial Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, para las próximas elecciones presidenciales, en Cali JOAQUIN SARMIENTO - AFP

La gran pregunta, entonces, es qué terminará inclinando la decisión de los indecisos y, en caso de balotaje, cuántos votos de los candidatos que queden fuera de la pelea migrarán hacia quienes lleguen a esa instancia.

El rechazo a los punteros

“El voto indeciso tiene bastante peso en estas elecciones. Son más de cinco millones de personas las que todavía no han decidido por quién van a votar, y en su mayoría, son personas de centro que no quieren que gane ni Cepeda ni Abelardo”, explicó a LA NACION Katherin Galindo Ortiz, analista política y miembro de la red de expertas en seguridad Amassuru.

En ese sentido, podría parecer que Paloma Valencia, la tercera aspirante presidencial con mayor intención de voto, del partido Centro Democrático, habría logrado seducir a un caudal importante de votantes moderados al elegir como compañero de fórmula a Juan Daniel Oviedo, una figura claramente de centro. Sin embargo, al menos según las encuestas, ese efecto no se produjo: en el último sondeo publicado, Valencia aparece lejos de los dos primeros candidatos con el 12,6%.

Un empleado de la Registraduría Nacional busca un puesto de votación en un mapa, en Bogotá SERGIO ANGEL - AFP

Al mismo tiempo, las intenciones de voto entre los dos principales aspirantes de la derecha, De La Espriella y Valencia, podrían no alinearse en un escenario de segunda vuelta. Según la misma ponderación de La Silla Vacía, tan solo el 57% de quienes hoy votan por el candidato de Defensores de la Patria estarían dispuestos a acompañar a la representante del uribismo más tradicional, mientras que nada más que el 51% de los votantes de Valencia votarían por De la Espriella en un balotaje.

Otro dato que se desprende de la ponderación es que en cualquiera de los dos escenarios más posibles según las encuestas –es decir, un balotaje entre Cepeda y De La Espriella o un balotaje entre Cepeda y Valencia– el candidato de izquierda es el que menos dispersión de votos tendría, conservando la gran mayoría de quienes lo acompañarían en primera vuelta.

Por otra parte, dado que el voto no es obligatorio en Colombia, tampoco es fácil predecir cuántos de estos indecisos irán a votar en primer lugar. De hecho, el término indecisos se aplica por lo general a la suma de dos categorías de las encuestas, las de “no sabe/no contesta” y las de “ninguno”, por lo que pueden incluirse casos de quienes tampoco están convencidos en emitir su voto.

La recta final

Actualmente, tal como informó El País, tanto los equipos de campaña de Cepeda como los de De la Espriella concentran su energía en intentar convencer, entre otros, a los votantes de Bogotá, ya que consideran a la capital colombiana como un punto neurálgico de indecisos que podría convertirse en la clave del triunfo.

Un hombre pasa frente a propaganda del candidato presidencial de Colombia por la coalición izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, en Bogotá SERGIO ANGEL - AFP

Sin embargo, cabe considerar otro factor importante, que es precisamente la relativa volatilidad del electorado colombiano o, al menos, la frecuente incapacidad de las encuestadoras para anticipar su comportamiento.

Uno de los casos más notorios en este sentido fueron precisamente las elecciones de 2022 que llevaron al actual presidente a la Casa de Nariño.

Por entonces, en un escenario dividido entre Petro y el outsider Rodolfo Hernández –que sorprendió con su desempeño electoral y con el que muchos comparan a De la Espriella–, firmas como Invamer, GAD3 y Guarumo, a cargo de muchas de las encuestas utilizadas para esta elección, daban una ligera ventaja al candidato de derecha que terminó perdiendo.