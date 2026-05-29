El país de Asia que se convirtió en destino global de tratamientos de belleza

SEÚL.- No solo el crecimiento masivo de su cultura pop o cinematográfica han posicionado internacionalmente a Corea del Sur, sino también es reconocida mundialmente como la meca de la industria de la belleza, que desde los últimos años impulsa las cifras turísticas y la economía del país con sus miles de clínicas de cuidado de la piel.

“El crecimiento del número de pacientes extranjeros está superando al de los turistas extranjeros”, afirmó Hong Seung-wook, director del departamento de negocios sanitarios globales del Instituto de Desarrollo de la Industria Sanitaria de Corea.

Hoy en día, muchos turistas buscan tratamientos como la terapia de luz roja o el botox para suavizar las arrugas, así como el “lifting cutáneo” por ultrasonidos para reafirmar la mandíbula, y no solo las rinoplastias y las cirugías de doble párpado de años anteriores.

Algo más de 2 millones de extranjeros visitaron Corea del Sur el año pasado para recibir tratamiento médico, casi el doble de la cifra de 2024, que fue de 1,17 millones, informó el Ministerio de Salud en abril.

Más de 15.000 clínicas ofrecen tratamientos para el cuidado de la piel en Seúl Olena Yakobchuk - Shutterstock

“Ahora vemos que los turistas extranjeros gastan más en servicios médicos que en turismo en Corea”, destacó Hong. El especialista agregó que las autoridades sanitarias esperaban mantener este impulso promoviendo servicios como los tratamientos anti envejecimiento entre los visitantes de mediana edad.

“Glow up”

Zu, una antigua azafata que ha visitado Corea del Sur al menos seis veces, contó que solía incluir varios tratamientos no invasivos en un solo viaje. Se trata de una tendencia al alza que se refleja en hashtags como #koreaglowup, muy popular entre los usuarios de redes sociales como Instagram.

Los principales atractivos son el costo y la experiencia de Corea del Sur en técnicas de belleza, lo que le permite ofrecer tecnologías y métodos que con frecuencia se adelantan en años a las de Occidente.

Cada vez más personas viajan a Corea del Sur para realizarse tratamientos estéticos

Varias visitantes comentaron a Reuters que los tratamientos para el cuidado de la piel en Corea del Sur podían ser hasta un 20% más baratos que en sus países de origen, mientras que la comunicación no suponía ningún problema, ya que muchas clínicas contaban con coordinadores multilingües.

“Me gusta que haya una variedad de tratamientos de K-beauty en general que ni siquiera se ofrecen en Estados Unidos”, manifestó Cindy Gu, una editora de videos de redes sociales de 30 años que vive en el país norteamericano, mientras esperaba para someterse a un tratamiento de lifting facial en Lienjang, una clínica de belleza situada en el lujoso distrito de Gangnam, en Seúl.

La competencia es la clave de la asequibilidad, afirmó Se-rin Lee, directora del departamento de dermatología estética de Lienjang, ya que hay muchísimas clínicas de belleza en Corea del Sur.

Unas 15.000 clínicas ofrecen tratamientos para el cuidado de la piel, en Seúl Shutterstock

“La competencia está haciendo bajar los precios de los servicios”, marcó, al precisar que Lienjang atiende a un promedio de unos 100 pacientes extranjeros al día, cada uno con un gasto promedio de unos 1,5 millones de wones (1.000 dólares).

Unas 15.000 clínicas ofrecen tratamientos para el cuidado de la piel, la mayoría de ellas dirigidas por médicos generales en lugar de dermatólogos, según la Asociación de Dermatólogos de Corea.

“Corea está haciendo un trabajo realmente excelente en muchos ámbitos, no solo en el cuidado de la piel”, resaltó Zu, añadiendo que estaba trabajando en un proyecto para ofrecer experiencias a los viajeros que visitan Corea y conectar el país con el mundo. “Ahora mi sueño es vivir acá”, concluyó.

Agencia Reuters