El régimen de Irán veta todas las candidaturas presidenciales moderadas

🇮🇷Iran’s Interior Ministry publishes the final list of seven presidential candidates for the June 18 election.



Ebrahim Raeisi, Mohsen Rezaei, Mohsen Mehr-Alizadeh, Sa’eed Jalili, Alireza Zakani, Abdol-Nasser Hemmati, and Amirhossein Ghazizadeh Hashemi.

3 debates are scheduled. pic.twitter.com/PMXiuGqSQY