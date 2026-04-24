El canciller iraní viaja a Pakistán y crecen las expectativas por una nueva ronda de conversaciones con EE.UU.
Fuentes paquistaníes dijeron que el ministro de exteriores del régimen islámico podría llegar el viernes a Islamabad y que un equipo logístico norteamericano ya está en el lugar
- 6 minutos de lectura'
ISLAMABAD.– Tras una pausa en las conversaciones directas entre Washington y Teherán, se espera que el jefe de la diplomacia iraní llegue a Pakistán la noche del viernes para mantener conversaciones, según dijeron tres fuentes paquistaníes, lo que reaviva las expectativas de una reanudación de las negociaciones entre el régimen islámico y Estados Unidos para poner fin a la guerra.
Dos de esas fuentes, del gobierno paquistaní, aseguraron que ya había un equipo logístico y de seguridad estadounidense ubicado en el lugar para posibles conversaciones.
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, podría estar acompañado por una pequeña delegación gubernamental y podría llegar más tarde el viernes, dijeron los funcionarios, que no ofrecieron más detalles. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.
No hubo confirmaciones oficiales por parte de Washington ni de Teherán, pero el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, al hablar en una rueda de prensa casi al mismo tiempo en que circulaba la información, afirmó que Irán tenía la oportunidad de alcanzar un “buen acuerdo” con Estados Unidos.
La última ronda de conversaciones de paz estaba prevista para el martes, pero finalmente no se realizó, ya que Irán dijo que aún no estaba listo para comprometerse a asistir y la delegación norteamericana encabezada por el vicepresidente JD Vance nunca salió de Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió unilateralmente el martes un alto el fuego de dos semanas a pocas horas de que expirara, con el objetivo de otorgar más tiempo para volver a reunir a los negociadores.
Islamabad, por su parte, ha intentado volver a poner en marcha el diálogo para poner fin a una guerra que ya dejó miles de muertos en todo Medio Oriente, sacudió los mercados energéticos y complicó el panorama económico global.
Comunicación antes de las negociaciones
Como parte de los esfuerzos diplomáticos, Araghchi y autoridades paquistaníes discutieron el viernes detalles del alto el fuego, en un renovado intento de Islamabad para lograr que Teherán envíe una delegación a una segunda ronda de negociaciones con Washington.
En su llamada, el jefe de la diplomacia iraní, su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, abordaron “los acontecimientos regionales y los asuntos relacionados con el alto el fuego”, explicó Araghchi en un comunicado, sin ofrecer más detalles.
Más tarde, el Ministerio de Exteriores de Pakistán apuntó que “ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre los acontecimientos regionales, el alto el fuego y los esfuerzos diplomáticos en curso que Islamabad está impulsando en el contexto del acercamiento entre Estados Unidos e Irán”.
El gobierno paquistaní añadió que Dar “subrayó la importancia de mantener el diálogo y el compromiso para abordar los asuntos pendientes, a fin de avanzar hacia la paz y la estabilidad regionales lo antes posible”.
Prorroga para el petróleo
Por su parte, la Casa Blanca anunció el viernes que Trump prorrogó por 90 días la exención de la Ley Jones, lo que facilita que embarcaciones no estadounidenses transporten petróleo y gas natural desde el inicio de la guerra.
El mandatario norteamericano anunció por primera vez una exención de 60 días a mediados de marzo, una iniciativa que se consideró que ayudaba a estabilizar el precio de la energía y facilitaba que más barcos viajaran a Estados Unidos tras el cierre del estrecho de Ormuz.
En la publicación en redes sociales, un asistente de prensa de la Casa Blanca dijo que “nuevos datos recopilados desde que se emitió la exención inicial revelaron que una cantidad significativamente mayor de suministro pudo llegar a los puertos de Estados Unidos más rápido”.
El precio del crudo Brent, el referente internacional, bajó tras el anuncio y se quedó en alrededor de 104 dólares por barril. Antes en el día había subido ligeramente a más de 107, casi un 50% más que el precio que tenía el 28 de febrero, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán iniciaron la guerra.
Sin embargo, la tensión sigue siendo alta en el estrecho de Ormuz, la estratégica vía marítima por la que, en tiempos de paz, pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializa en todo el mundo.
Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el tráfico del estrecho y atacó tres barcos a principios de semana, mientras que Estados Unidos ha mantenido su bloqueo de los puertos iraníes y ordenó a las fuerzas armadas “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones que pudieran estar colocando minas.
Washington cuenta ahora con tres portaaviones en la región tras la llegada del USS George H.W. Bush al océano Índico esta semana. El USS Abraham Lincoln está en el mar Arábigo y el USS Gerald R. Ford, en el mar Rojo.
Es la primera vez desde 2003 que tres portaaviones estadounidenses operan en la región de manera simultánea. El despliegue incluye 200 aeronaves y 15.000 marineros e infantes de marina, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos.
Extensión de la tregua en el Líbano
El jueves, Israel y el Líbano extendieron por tres semanas un alto el fuego separado en una reunión en la Casa Blanca mediada por Trump. Irán considera que el mantenimiento del alto el fuego en el Líbano es una condición previa para dialogar con Estados Unidos sobre la guerra en un sentido más amplio.
Trump dijo el jueves que no tenía apuro por alcanzar un acuerdo y que quería que fuera “duradero”, al tiempo que afirmó que Estados Unidos tenía la ventaja en el enfrentamiento en el estrecho de Ormuz.
Desde el inicio de la guerra, al menos 3375 personas han muerto en Irán y más de 2290 en el Líbano, donde nuevos combates entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Teherán, estallaron dos días después de que empezara la guerra, según las autoridades.
Además, 23 personas fallecieron en Israel y más de una docena en los estados árabes del Golfo. El listado de bajas incluye además a 15 soldados israelíes en el Líbano y a 13 miembros del Ejército estadounidense en toda la región.
Agencias AP y Reuters
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Minuto a minuto. Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 24 de abril
“Hay una crisis interna”. En qué consiste la nueva estrategia del régimen iraní, a casi dos meses de iniciada la guerra, según un analista internacional
Parte de guerra, día 56. Conflicto en Medio Oriente: todo lo que hay que saber
- 1
Agredieron al príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, durante su aparición en Berlín
- 2
Bolivia y Chile buscan restablecer relaciones luego de medio siglo de distanciamiento
- 3
Irán exhibe su control sobre el estrecho de Ormuz tras el colapso de las negociaciones de paz
- 4
Las fotos de las fiestas con deportistas que organizó la agencia investigada por prostitución y drogas en Italia