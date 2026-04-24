El canciller iraní viaja a Pakistán y crecen las expectativas por una nueva ronda de conversaciones con EE.UU.

ISLAMABAD.– Tras una pausa en las conversaciones directas entre Washington y Teherán, se espera que el jefe de la diplomacia iraní llegue a Pakistán la noche del viernes para mantener conversaciones, según dijeron tres fuentes paquistaníes, lo que reaviva las expectativas de una reanudación de las negociaciones entre el régimen islámico y Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Dos de esas fuentes, del gobierno paquistaní, aseguraron que ya había un equipo logístico y de seguridad estadounidense ubicado en el lugar para posibles conversaciones.

Un hombre camina junto a pertenencias simbólicas colocadas en el suelo en la Plaza Valiasr, en Teherán, Irán, el 24 de abril de 2026, en homenaje a las escolares de Minab - - AFP

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, podría estar acompañado por una pequeña delegación gubernamental y podría llegar más tarde el viernes, dijeron los funcionarios, que no ofrecieron más detalles. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.

No hubo confirmaciones oficiales por parte de Washington ni de Teherán, pero el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, al hablar en una rueda de prensa casi al mismo tiempo en que circulaba la información, afirmó que Irán tenía la oportunidad de alcanzar un “buen acuerdo” con Estados Unidos.

La última ronda de conversaciones de paz estaba prevista para el martes, pero finalmente no se realizó, ya que Irán dijo que aún no estaba listo para comprometerse a asistir y la delegación norteamericana encabezada por el vicepresidente JD Vance nunca salió de Washington.

Hegseth habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono, en Washington, Estados Unidos, el 24 de abril de 2026 ANNABELLE GORDON - AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió unilateralmente el martes un alto el fuego de dos semanas a pocas horas de que expirara, con el objetivo de otorgar más tiempo para volver a reunir a los negociadores.

Islamabad, por su parte, ha intentado volver a poner en marcha el diálogo para poner fin a una guerra que ya dejó miles de muertos en todo Medio Oriente, sacudió los mercados energéticos y complicó el panorama económico global.

Comunicación antes de las negociaciones

Como parte de los esfuerzos diplomáticos, Araghchi y autoridades paquistaníes discutieron el viernes detalles del alto el fuego, en un renovado intento de Islamabad para lograr que Teherán envíe una delegación a una segunda ronda de negociaciones con Washington.

En su llamada, el jefe de la diplomacia iraní, su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, abordaron “los acontecimientos regionales y los asuntos relacionados con el alto el fuego”, explicó Araghchi en un comunicado, sin ofrecer más detalles.

Una vista general muestra una calle desierta y cerrada que conduce a la Casa del Presidente en Islamabad, Pakistán, el 22 de abril de 2026 AAMIR QURESHI - AFP

Más tarde, el Ministerio de Exteriores de Pakistán apuntó que “ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre los acontecimientos regionales, el alto el fuego y los esfuerzos diplomáticos en curso que Islamabad está impulsando en el contexto del acercamiento entre Estados Unidos e Irán”.

El gobierno paquistaní añadió que Dar “subrayó la importancia de mantener el diálogo y el compromiso para abordar los asuntos pendientes, a fin de avanzar hacia la paz y la estabilidad regionales lo antes posible”.

Prorroga para el petróleo

Por su parte, la Casa Blanca anunció el viernes que Trump prorrogó por 90 días la exención de la Ley Jones, lo que facilita que embarcaciones no estadounidenses transporten petróleo y gas natural desde el inicio de la guerra.

El mandatario norteamericano anunció por primera vez una exención de 60 días a mediados de marzo, una iniciativa que se consideró que ayudaba a estabilizar el precio de la energía y facilitaba que más barcos viajaran a Estados Unidos tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Personas en la playa Suru Beach, en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026 RAZIEH POUDAT - ISNA

En la publicación en redes sociales, un asistente de prensa de la Casa Blanca dijo que “nuevos datos recopilados desde que se emitió la exención inicial revelaron que una cantidad significativamente mayor de suministro pudo llegar a los puertos de Estados Unidos más rápido”.

El precio del crudo Brent, el referente internacional, bajó tras el anuncio y se quedó en alrededor de 104 dólares por barril. Antes en el día había subido ligeramente a más de 107, casi un 50% más que el precio que tenía el 28 de febrero, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán iniciaron la guerra.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono, en Washington, el 24 de abril de 2026 ANNABELLE GORDON - AFP

Sin embargo, la tensión sigue siendo alta en el estrecho de Ormuz, la estratégica vía marítima por la que, en tiempos de paz, pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializa en todo el mundo.

Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el tráfico del estrecho y atacó tres barcos a principios de semana, mientras que Estados Unidos ha mantenido su bloqueo de los puertos iraníes y ordenó a las fuerzas armadas “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones que pudieran estar colocando minas.

Hegseth observa mientras el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, habla en una conferencia de prensa en el Pentágono, el 24 de abril de 2026 ANNA MONEYMAKER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Washington cuenta ahora con tres portaaviones en la región tras la llegada del USS George H.W. Bush al océano Índico esta semana. El USS Abraham Lincoln está en el mar Arábigo y el USS Gerald R. Ford, en el mar Rojo.

Es la primera vez desde 2003 que tres portaaviones estadounidenses operan en la región de manera simultánea. El despliegue incluye 200 aeronaves y 15.000 marineros e infantes de marina, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos.

Extensión de la tregua en el Líbano

El jueves, Israel y el Líbano extendieron por tres semanas un alto el fuego separado en una reunión en la Casa Blanca mediada por Trump. Irán considera que el mantenimiento del alto el fuego en el Líbano es una condición previa para dialogar con Estados Unidos sobre la guerra en un sentido más amplio.

Trump dijo el jueves que no tenía apuro por alcanzar un acuerdo y que quería que fuera “duradero”, al tiempo que afirmó que Estados Unidos tenía la ventaja en el enfrentamiento en el estrecho de Ormuz.

Personas portan banderas iraníes y retratos del líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, en Beirut, el Líbano, el 22 de abril de 2026 ANWAR AMRO - AFP

Desde el inicio de la guerra, al menos 3375 personas han muerto en Irán y más de 2290 en el Líbano, donde nuevos combates entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Teherán, estallaron dos días después de que empezara la guerra, según las autoridades.

Además, 23 personas fallecieron en Israel y más de una docena en los estados árabes del Golfo. El listado de bajas incluye además a 15 soldados israelíes en el Líbano y a 13 miembros del Ejército estadounidense en toda la región.

Agencias AP y Reuters