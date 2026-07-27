El Senado comenzará a votar la nominación de Jay Clayton, el elegido por Trump para dirigir la inteligencia

WASHINGTON.– El Senado de Estados Unidos tiene previsto comenzar a votar, tan pronto como este lunes, la nominación del fiscal federal de Manhattan Jay Clayton, elegido por el presidente Donald Trump para convertirse en el máximo responsable de la inteligencia estadounidense. Se espera que sea aprobado en cuestión de días.

En caso de ser confirmado como director de Inteligencia Nacional, Clayton ocuparía un cargo que quedó vacante en junio, cuando Tulsi Gabbard renunció después de una gestión marcada por los enfrentamientos con los demócratas del Congreso, quienes la acusaron de impulsar la agenda política de Trump y promover afirmaciones desacreditadas sobre las elecciones.

Jay Clayton Ted Shaffrey - AP

El Senado tiene previsto celebrar este lunes por la noche una votación de procedimiento para decidir si avanza la nominación de Clayton al puesto encargado de supervisar las 18 agencias de inteligencia del país.

El cargo de director de Inteligencia Nacional fue creado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para coordinar el amplio aparato de inteligencia del país. Muchos senadores están ansiosos por que Clayton asuma el puesto porque están descontentos con el director interino de Inteligencia Nacional, Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, un leal a Trump sin experiencia en seguridad nacional que ha recortado personal en la agencia.

Si Clayton obtiene la mayoría en el Senado, compuesto por 100 miembros, en la votación de procedimiento, se espera una votación final de confirmación más adelante esta semana. Se prevé que los republicanos de Trump, que cuentan con una mayoría de 53 a 47 en la Cámara y rara vez se apartan de la Casa Blanca, aporten suficientes votos para confirmar a Clayton, incluso si los demócratas se oponen.

El presidente Donald Trump Rod Lamkey - FR172078 AP

UN PROCESO DE CONFIRMACIÓN MARCADO POR LA CONTROVERSIA

El Comité de Inteligencia del Senado recomendó el martes la nominación de Clayton al pleno de la Cámara, en una ajustada votación de 9 a 8.

Solo recibió votos afirmativos de los republicanos del comité, después de negarse en repetidas ocasiones a reconocer directamente que Trump perdió las elecciones presidenciales de 2020, pese a las reiteradas preguntas que recibió durante su audiencia de confirmación.

Clayton también fue interrogado por los demócratas acerca de su decisión de emitir citaciones que ordenaban a periodistas del New York Times declarar ante un gran jurado federal, después de que informaran sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo avión presidencial Air Force One de Trump, donado por Qatar.

Un fiscal afirmó durante una audiencia judicial celebrada el martes que el gobierno de Trump retiraría las citaciones, después de que un juez formulara preguntas incisivas sobre la investigación.

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) el jueves 23 de julio de 2026 Alex Brandon - AP

“De principio a fin, el señor Clayton ha demostrado que es incapaz de decir la verdad o de mostrar el más mínimo grado de independencia respecto de Donald Trump. Por esas razones, voté ‘no’ a su nominación”, afirmó en un comunicado el senador de Oregon Ron Wyden, un destacado demócrata del Comité de Inteligencia.

El senador republicano de Arkansas Tom Cotton, quien preside el comité, calificó a Clayton como un “nominado altamente calificado, con una amplia experiencia en la lucha contra una gran variedad de amenazas a la seguridad nacional”.

El proceso de confirmación de Clayton estuvo marcado por la controversia incluso antes de su audiencia del 15 de julio. A mediados de junio, Trump puso abruptamente en duda su nominación al ordenar el repentino aplazamiento de la audiencia, en un intento por obligar al Congreso a aprobar una reforma de las normas electorales de Estados Unidos.

En ese momento, varios senadores, entre ellos Cotton, afirmaron que esperaban que la audiencia se celebrara según lo previsto, pero luego dijeron que Clayton no comparecería después de que Trump le ordenara mantenerse alejado.

Agencia Reuters