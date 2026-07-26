El sospechoso del ataque en el Orgullo de Berlín fue abatido tras una persecución policial

BERLÍN.– El presunto autor del ataque ocurrido durante las celebraciones del Orgullo en Berlín, que dejó un muerto y al menos 29 heridos, fue abatido por la policía tras un enfrentamiento el domingo en un suburbio de la capital alemana, según informaron las autoridades. El hecho es investigado como un posible acto de terrorismo islámico y vuelve a poner en foco la seguridad en grandes eventos públicos en Europa.

El sospechoso, identificado como Abdul Ballout, ciudadano alemán con raíces libanesas, murió tras una búsqueda de casi 24 horas. Según la fiscalía, el hombre había intentado previamente unirse al grupo Estado Islámico y contaba con antecedentes vinculados al extremismo.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, Ballout embistió con una camioneta a una multitud en el parque Tiergarten el sábado por la noche, en las inmediaciones de las celebraciones del Orgullo, y luego atacó a varias personas con un machete. La violencia se produjo a pocos cientos de metros de la Puerta de Brandeburgo, donde se desarrollaba la fiesta de clausura del evento, conocido como Día de la Calle Christopher.

“Todo lo que vemos aquí apunta a que estamos ante un ataque terrorista islámico”, afirmó el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, quien confirmó el número de víctimas y subrayó la gravedad del hecho. La policía precisó que una mujer murió como consecuencia del ataque.

Jörn Iffländer, deputy press spokesperson for the Berlin Police, speaks to journalists at the scene where a person was killed during a police operation in Berlin's Spandau district following the deadly attack near Berlin's Pride event, in Berlin, Germany, Sunday July 26, 2026. (Michael Kappeler/dpa via AP) Michael Kappeler - DPA

Ballout había viajado en 2025 al Líbano con la intención de trasladarse a Siria para unirse al Estado Islámico, según los fiscales. Allí contactó con personas que creía vinculadas al grupo y fue detenido por autoridades libanesas, que lo condenaron a tres meses de prisión por incitación al conflicto religioso. Tras cumplir la pena, regresó a Alemania, donde fue arrestado en el aeropuerto de Berlín.

En mayo, un tribunal de menores lo condenó por preparar un acto de violencia que ponía en peligro al Estado y por difundir propaganda del Estado Islámico en redes sociales. Recibió una pena suspendida de un año y diez meses en régimen juvenil, decisión que fue apelada por la fiscalía. El tribunal consideró entonces que el acusado se había distanciado del grupo extremista y que no existía una amenaza concreta inminente.

Personas dejan flores y notas frente a la Puerta de Brandeburgo en apoyo al colectivo LGBTQ+ después de que un automóvil embistiera a una multitud durante la marcha del Orgullo en Berlín Markus Schreiber - AP

El ataque se produjo en el marco de una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa, que reunió a cientos de miles de personas en Berlín. Aunque la agresión no ocurrió directamente en el desfile ni en la fiesta principal, muchas de las víctimas serían asistentes o personas que transitaban por la zona.

“No nos dejemos intimidar”

El domingo, cientos de personas se congregaron en un memorial improvisado cerca de la Puerta de Brandeburgo para rendir homenaje a la víctima mortal y expresar su apoyo a la comunidad LGBTQ+. Entre ellas, Ashley Jump, una joven británica de 26 años que había viajado para participar del evento, dejó flores y afirmó: “No nos borrarán nunca. Mientras la humanidad exista, existiremos”.

Representantes de organizaciones LGBTQ+ manifestaron su conmoción. “Estamos simplemente atónitos por lo ocurrido. Este presunto ataque golpea el corazón de la comunidad queer”, declaró Andre Lehmann, de la asociación LSVD+.

El canciller Friedrich Merz condenó el ataque y llamó a no ceder ante el miedo. “No nos dejemos intimidar. Estos actos buscan dividir a nuestra sociedad y arrebatarnos nuestra apertura y libertad”, sostuvo. En la misma línea, el ministro Dobrindt anunció que se revisarán las medidas de seguridad en otros eventos masivos, incluidos futuros festivales del Orgullo en Alemania.

El canciller alemán Friedrich Merz, el ministro del Interior alemán Alexander Dobrindt, la ministra de Justicia Stefanie Hubig y la ministra de Familia Karin Priendepositan flores en el lugar del parque Tiergarten de Berlín donde, un vehículo arrolló a una multitud cerca del desfile anual del Orgullo ANNEGRET HILSE - POOL

El país ya ha enfrentado episodios similares en el pasado. En diciembre de 2016, un ataque con camión en un mercado navideño en Berlín dejó 13 muertos. Más recientemente, en febrero del año pasado, un turista español fue apuñalado en el Monumento del Holocausto, en un hecho también vinculado al extremismo.

El impacto del ataque trascendió las fronteras alemanas. En Ámsterdam, que esta semana será sede del Orgullo Mundial, la alcaldesa Femke Halsema aseguró que las autoridades siguen de cerca la situación de seguridad, aunque remarcó que buscan preservar el espíritu de la celebración. “Queremos que la libertad y el amor sigan siendo el centro del evento”, señaló.

Agencias AP y ANSA