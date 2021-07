El testimonio de la periodista española presa en Cuba: “Dios me puso ahí para contar esto”

Camila Acosta, la periodista española que fue detenida mientras cubría las protestas en Cuba, fue liberada ayer de la custodia policial, pero fue puesta bajo arresto domiciliario, según informó ABC, el diario para el que trabaja. “Allí dentro eso es un campo de concentración. La higiene era pésima”, denunció tras su excarcelación.

“Querían que firmara un papel diciendo que admitía desórdenes públicos, pero me negué, no hice nada malo”, señaló Acosta al diario ABC luego de ser liberada. En tanto, las autoridades cubanas no hicieron ningún comentario ni confirmaron nada al respecto.

Camila admitió que durante su detención se mantuvo tranquila, y que si bien no recibió maltrato físico, calificó al centro como “un campo de concentración” donde la higiene era “pésima” y era sometida a dos interrogatorios diarios.

En relación a su estadía en prisión completó: “He entrevistado a mucha gente que también llevaron a mi centro. No puede imaginar la cantidad de gente que han detenido, y a la que han dado golpes. Golpes incluso a menores de edad. Y yo decía, esta es la razón por la que Dios me puso aquí, para entrevistar a esta gente. Yo tengo que contar esto”, expresó.

La joven de 28 años había estado informando sobre las protestas masivas que atrajeron a miles de personas a las calles en distintas ciudades de Cuba, las mayores manifestaciones antigubernamentales que se han visto en décadas en la isla gobernada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, había pedido el martes su liberación inmediata. La jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, también reclamó el viernes a Cuba la liberación de los manifestantes y de varios periodistas detenidos en las protestas.

Según publicó ABC, la corresponsal deberá permanecer ahora bajo arresto domiciliario. “Serán seis meses, lo que dure la investigación”, aclaró Acosta. La joven de 28 años solo podrá salir para realizar algunas compras, pero no puede acercarse a un aeropuerto “porque eso se entendería como una salida ilegal del país”.

Su detención

Tal como dio a conocer ABC, la periodista fue detenida el lunes mientras acompañaba a su padre, Orlando Costa, a hacerse una prueba PCR, ya que él tenía previsto volar de regreso el viernes a Estados Unidos.

Según aclaró su padre, los dos fueron interceptados en el camino por tres agentes de la Seguridad del Estado, quienes trasladaron a su hija a la unidad policial, situada en Infanta y Manglar, donde no pudo recibir la visita de ningún familiar, realizar llamadas, o ser asistida por algún abogado. Luego, la joven fue enviada a la estación policial Diez de Octubre y Acosta, donde permaneció las últimas 64 horas.

