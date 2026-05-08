León XIV celebró su primer aniversario como Papa

ROMA.– León XIV, el primer papa agustino y nacido en Estados Unidos, celebró este viernes su primer aniversario como sucesor de Pedro con una visita al santuario de la Virgen del Santo Rosario de Pompeya y a la cercana Nápoles. Desde allí, y al día siguiente de un encuentro del deshielo con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio –enviado para hacer control de daños después de los ataques de Donald Trump–, volvió a hacer oír su voz, al denunciar que la paz está siendo “amenazada por una economía que prefiere el comercio de armas al respeto por la vida humana”. “No podemos resignarnos a las imágenes de muerte que nos presentan las noticias a diario”, clamó también, una misa que celebró por la mañana en el santuario mariano de Pompeya.

“Hace exactamente un año, cuando se me confió el ministerio de Sucesor de Pedro, era precisamente el día de la Súplica a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Por eso tenía que venir aquí, para poner mi servicio bajo la protección de la Santísima Virgen”, explicó Robert Prevost, que fue electo como sucesor del papa Francisco en la tarde del 8 de mayo de 2025, en un cónclave que duró menos de 24 horas.

“El hecho de haber elegido el nombre de León me sitúa en las huellas de León XIII, quien tuvo, entre otros méritos, el de haber desarrollado un amplio magisterio sobre el Santo Rosario”, agregó el Papa, que al principio visitó a enfermos que se acercaron al santuario construido donde tuvo lugar la erupción del volcán Vesubio en el año 79 d.C.

Exactamente hace un año, cuando me fue confiado el ministerio de Sucesor de Pedro, era precisamente el día de la Súplica a la Virgen del Santo Rosario de #Pompeya. Por eso debía venir aquí, para poner mi servicio bajo la protección de la Virgen Santa. #VisitaPastoral… pic.twitter.com/3j5h99DCNy — Papa León XIV (@Pontifex_es) May 8, 2026

En su sermón, León –nacido en Chicago hace 70 años, pero que vivió 20 años en Perú como misionero primero y obispo después– habló de la importancia del rosario y de la invocación “Ave María”. Y subrayó que hay dos “intenciones que siguen siendo de urgente relevancia: la familia, que sufre el debilitamiento del vínculo matrimonial, y la paz, amenazada por las tensiones internacionales y una economía que prefiere el comercio de armas al respeto por la vida humana”.

León también recordó que cuando san Juan Pablo II (1978-2005) convoco hace casi un cuarto de siglo el Año de Rosario, quiso ponerlo bajo la mirada de la Virgen de Popeya. “Los tiempos desde entonces no han mejorado”, lamentó. “Las guerras que aun hoy se combaten en tantas regiones del mundo reclaman un renovado compromiso no sólo económico y político, sino también espiritual y religioso”, recordó. “La paz nace dentro del corazón”, añadió, al evocar que el mismo papa polaco en octubre de 1996 reunió en Asís a los líderes de las principales religiones, invitando a todos a rezar por la paz.

El papa León XIV sale de la catedral de Santa Maria Assunta Salvatore Laporta - AP

“En varias ocasiones, incluidas algunas recientes, tanto el papa Francisco como yo hemos pedido a los fieles de todo el mundo que oren por esta intención. No podemos resignarnos a las imágenes de muerte que las noticias nos presentan a diario”, clamó. “Desde este Santuario, cuya fachada concibió San Bartolo Longo como monumento a la paz, hoy elevamos nuestra oración con fe. Jesús nos dijo que la oración hecha con fe puede alcanzarlo todo (cf. Mt 21,22). Y San Bartolo Longo, pensando en la fe de María, la llama «omnipotente por la gracia». Por su intercesión, que el Dios de la paz conceda una abundante efusión de misericordia, que toque los corazones, calme el resentimiento y el odio fratricida, e ilumine a quienes tienen responsabilidades especiales en el gobierno”, pidió.

En el primer aniversario de su elección, el primer Papa agustino fue aclamado por miles de fieles, sobre todo cuando se trasladó a Nápoles, donde recorrió varias calles del centro y saludó a más de 30.000 personas en la emblemática Plaza del Plebiscito. Como había ocurrido durante la visita del papa Francisco, que revolucionó la ciudad que ama a Maradona, también Robert Prevost recibió una pizza con su nombre.

Más allá del clima festivo y una recepción muy calurosa, durante un encuentro con el clero en la catedral, donde no dejó de homenajear a San Gennaro, patrono de la ciudad, amén de recordar la visita que hizo Francisco en 2015, también renovó el pedido que hizo en ese momento: cuidar de los más frágiles y seguir adelante en el camino sinodal.

El papa León XIV participa en un encuentro con residentes y jóvenes católicos en la Piazza del Plebiscito Gregorio Borgia - AP

“Lo que les pido es esto: escúchense unos a otros, caminen juntos, creen una sinfonía de carismas y ministerios, y así encuentren maneras de pasar de un ministerio pastoral de conservación a un ministerio misionero, capaz de involucrarse en la vida concreta de las personas. Es una misión que requiere la contribución de todos”, dijo, hablando ante obispos, religiosos y curas.

“En una ciudad marcada por la desigualdad, el desempleo juvenil, el abandono escolar y la fragilidad familiar, la proclamación del Evangelio no puede existir sin una presencia concreta y solidaria que nos involucre a todos: sacerdotes, religiosos y laicos”, subrayó. “Todos somos participantes activos en el ministerio pastoral y en la vida de la Iglesia, no solo colaboradores, para que el compromiso y el testimonio de cada uno puedan crear una comunidad presente y atenta, capaz de fermentar en la masa. Una comunidad que sabe planificar y proponer caminos que ayuden a las personas a vivir la experiencia del Evangelio y a nutrirse de él para renovar la ciudad de Nápoles”, indicó.

“Habemus Papam”. Un anno fa, la fumata bianca sulla Cappella Sistina annunciava al mondo che la Chiesa aveva scelto il successore di Pietro.



In questa occasione desidero rinnovare a Papa Leone XIV un pensiero riconoscente per il suo instancabile messaggio di fede, speranza,… pic.twitter.com/HgwaAY6pE2 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 8, 2026

En su primer año al frente de la Iglesia católica, por supuesto León XIV también recibió mensajes de felicitación desde todo el mundo. Entre ellos, uno de los primeros fue el de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. “Habemus Papam. Hace un año, el humo blanco sobre la Capilla Sixtina anunció al mundo que la Iglesia había elegido al sucesor de Pedro”, escribió en su cuenta de X. “En esta ocasión, deseo reiterar mi gratitud al papa León XIV por su incansable mensaje de fe, esperanza, paz, diálogo entre los pueblos y cercanía a los más vulnerables. En un tiempo complejo, marcado por una gran incertidumbre, su voz representa un referente mundial, tanto para los cristianos como para el resto del mundo”, concluyó.