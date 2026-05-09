Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 9 de mayo

En una publicación en X, Danny Danon ha calificado de “decepcionantes, pero no sorprendentes” las exigencias del Reino Unido y Francia a Israel para que detenga los ataques de los colonos y la apropiación de tierras en la Cisjordania ocupada.

Disappointing, but not surprising:

Once again, the double standard was exposed at the UN in a display of disgraceful hypocrisy.



While countries like the UK and France are failing to deal with waves of terror within their own borders, they are busy diverting attention to Judea… pic.twitter.com/Tb5p0RvPyi — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 8, 2026

“Una vez más, la doble moral quedó al descubierto en la ONU, en una muestra de hipocresía vergonzosa. Mientras países como el Reino Unido y Francia no logran hacer frente a las oleadas de terrorismo dentro de sus propias fronteras, se dedican a desviar la atención hacia Judea y Samaria [Cisjordania]”, afirmó.