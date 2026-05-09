Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 9 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
El embajador de Israel ante la ONU critica duramente al Reino Unido y a Francia por destacar la violencia de los colonos en la Cisjordania ocupada
En una publicación en X, Danny Danon ha calificado de “decepcionantes, pero no sorprendentes” las exigencias del Reino Unido y Francia a Israel para que detenga los ataques de los colonos y la apropiación de tierras en la Cisjordania ocupada.
Disappointing, but not surprising:— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 8, 2026
Once again, the double standard was exposed at the UN in a display of disgraceful hypocrisy.
While countries like the UK and France are failing to deal with waves of terror within their own borders, they are busy diverting attention to Judea… pic.twitter.com/Tb5p0RvPyi
“Una vez más, la doble moral quedó al descubierto en la ONU, en una muestra de hipocresía vergonzosa. Mientras países como el Reino Unido y Francia no logran hacer frente a las oleadas de terrorismo dentro de sus propias fronteras, se dedican a desviar la atención hacia Judea y Samaria [Cisjordania]”, afirmó.
Irán se burla de la amenaza de ataque nuclear de Trump
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán se ha burlado de la reciente amenaza de Donald Trump de un ataque nuclear contra Irán, detalló Al Jazeera.
“Es un absurdo grotesco que afirmen buscar la paz y prevenir una crisis nuclear, pero su solución propuesta sea ‘un gran resplandor’”, dijo Esmaeil Baghaei en una publicación en X.
EE.UU. ataca dos petroleros de Irán pero espera una respuesta a su propuesta de paz
Estados Unidos atacó el viernes dos petroleros iraníes, aunque dice esperar en cualquier momento una respuesta de Teherán a su última propuesta para poner fin de manera duradera a la guerra en Medio Oriente, informó la agencia de noticias AFP. Los buques, que según el ejército no transportaban carga, fueron “neutralizados” por un avión de combate en el golfo de Omán, vía de acceso al estratégico estrecho de Ormuz.
Fragmentos de video en blanco y negro difundidos por el comando militar estadounidense para la región Centcom muestran un espeso humo saliendo de la parte trasera de los buques cisterna, donde se encuentra la cabina de pilotaje.
Irán desafía la presión de Trump mientras Washington espera una respuesta a su oferta para poner fin a la guerra
TEHERÁN.– Mientras se sigue negociando una propuesta para poner fin a la guerra, Estados Unidos afirmó haber atacado el viernes dos petroleros con bandera iraní, mientras que el régimen acusó a Washington de “una temeraria aventura militar” y de socavar los esfuerzos diplomáticos.
Washington, en tanto, dijo que esperaba que Teherán respondiera a su propuesta para poner fin a la guerra. El jefe de la diplomacia norteamericana, Marco Rubio, dijo en conferencia de prensa que esperaba “una oferta seria” de Irán sobre la propuesta de la Casa Blanca.
Poco después, Estados Unidos informó haber atacado dos buques iraníes que intentaban violar el bloqueo de los puertos iraníes, tras haber anunciado horas antes que frustró ataques contra tres buques de la Armada y que atacó instalaciones militares iraníes en el estrecho.
Trump espera una respuesta de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que espera “esta noche” una respuesta de Irán a su propuesta para poner fin al conflicto, reportó la agencia AFP. “Supuestamente voy a recibir una carta esta noche, así que veremos qué pasa”, dijo Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca.
El jefe de la ONU instó a todas las partes a respetar el alto el fuego
El secretario general, António Gutérres, expresó su preocupación por el intercambio de disparos entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, según informó su portavoz. “Subraya que este es un momento crítico para la desescalada e insta a todas las partes a actuar con la máxima moderación para evitar una mayor escalada”, declaró el viernes el portavoz, Stéphane Dujarric.
Guterres exhorta a todas las partes a abstenerse de cualquier acción “que pueda provocar una nueva escalada o socavar los esfuerzos diplomáticos en curso”.
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