El torero español Morante de la Puebla fue operado de urgencia tras la brutal cornada

El torero español Morante de la Puebla se encuentra internado en el hospital sevillano Viamed Santa Ángela de la Cruz, tras la brutal embestida que sufrió este lunes durante una corrida. Morante fue operado de urgencia en la propia enfermería de la Plaza de la Maestranza luego del accidente y la clínica definió su diagnóstico como “muy grave”.

El centro médico informó que el paciente descansó sin mayores complicaciones en el sector de cuidados críticos, aunque permanece en estado de gravedad. El medio español ABC comunicó que ya fue trasladado a planta, lo que evidencia una recuperación en curso. Aun así, recibió asistencia permanente debido a la profundidad de la lesión en la zona glútea y la zona rectal.

Video del torero español

La operación de urgencia duró dos horas y se llevó a cabo dentro del quirófano del predio. El parte médico oficial precisó una “herida por asta de toro en el margen anal posterior" con una profundidad de 10 centímetros.

El impacto del animal dañó parcialmente la musculatura de la zona y causó una perforación de 1,5 centímetros en la cara posterior del recto. Los especialistas reconstruyeron la pared rectal, el aparato esfinteriano y realizaron un "drenaje aspirativo en espacio".

El parte médico de la enfermería de maestranza.

El diario El Mundo pudo hablar con Morante, quien sigue internado. “Ha sido la cornada que más me ha dolido en mi vida. Buff, fue un dolor muy fuerte. Me toqué buscando la sangre”, le dijo al periodista Zabala de la Serna.

"Me daba miedo que hubiera sangre en abundancia", dice mientras espera la visita del doctor Octavio Mulet.

Cómo fue la embestida y cornada que sufrió Morante

El incidente ocurrió este lune, cuando Morante enfrentaba al cuarto toro de la tarde. El ejemplar, llamado Clandestino, embistió al hombre mientras este sostenía el capote en el primer tercio de la faena.

El animal tiró al piso al torero, lo pasó por encima y le clavó el cuerno en la zona lumbar mientras intentaba escapar. Sus ayudantes aplicaron el protocolo de emergencia distrayendo al animal, pero Morante no pudo incorporarse. Finalmente, lo retiraron del ruedo y lo llevaron a la enfermería.

Torero malherido

Su reemplazante, Borja Jiménez, completó la corrida del animal y dejó su montera frente a la sala donde se encontraba Morante a modo de homenaje para su colega, una muestra de respeto común en estos casos. Camacho ingresó al hospital consciente aunque mostró signos de aturdimiento por la medicación recibida.

El torero accidentado ya sufrió distintas lesiones de gravedad en el pasado, como una cornada en el muslo derecho que recibió en agosto de 2025 en la ciudad de Pontevedra. También tuvo otro episodio de gravedad en agosto de 2013, que le valió una herida en el muslo izquierdo, similar a la que enfrenta actualmente.

Según informaron las autoridades, la temporada en Sevilla mantuvo su calendario de festejos, previsto hasta el 27 de septiembre.