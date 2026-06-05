Madrid se prepara para recibir a León XIV en una España dividida y sacudida por la corrupción

MADRID.– Madrid se ha vestido de fiesta para la visita que comienza mañana del papa León XIV a España y no es una frase hecha. La capital española luce deslumbrante, impecable, más limpia que nunca y con sus plazas, parques y avenidas embellecidas por unas 100.000 flores de todo tipo –por supuesto blancas y amarillas, los colores papales– y carteles de bienvenida.

Impresionante el centro de prensa en Madrid, donde ya empezó la cuenta regresiva para la llegada mañana de @Pontifex_es pic.twitter.com/NHZpI5jIZO — Elisabetta Piqué (@bettapique) June 5, 2026

La capital española también luce distinta. En algunos rincones casi vacía, revolucionada por un dispositivo de seguridad sin precedentes, bautizado “gracia”, que implicó cortes de calles y zonas inaccesibles. Así como hay madrileños que han decidido huir e irse a sus casas de campo para evitar el caos de los próximos días, en los que no sólo estará el Papa, sino también nada menos que Bad Bunny que coincide en diversos recitales, también hay muchos peregrinos que están llegando a Madrid para no perderse al Pontífice.

Madrid se prepara para la visita

“El Ayuntamiento está pidiendo a quienes no tienen empleos esenciales de teletrabajar este viernes y el lunes para evitar colapso de tráfico y que la movilidad de la comitiva papal y de los peregrinos sea lo más fácil posible”, dice a LA NACION Carlos Gil, empleado de Correos.

Un trabajador aparece junto a una pancarta en el escenario preparado para la próxima visita del papa León XIV a Madrid, el 6 de junio de 2026 PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

En su primera visita –de seis días– a un gran país europeo de raíces más que cristianas, aunque muy secularizado, León visitará también Barcelona (9 y 10 de junio), –donde bendecirá la torre más alta de la fascinante Sagrada Familia– y Canarias –símbolo del drama de los migrantes y viejo deseo de Francisco (11 y 12 de junio).

En la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, que se levanta frente a la emblemática Puerta del Sol, un cartel marcaba la cuenta regresiva e indicaba la llegada, este sábado a las 10.30 hora local (5.30 en la Argentina), del papa León. Es en este edificio donde ya comenzó a funcionar un centro de prensa que recibirá a los más de 4000 periodistas acreditados para una visita que ha tenido un costo de 15 millones de euros, según dijo a LA NACION Rafael Rubio, uno de los máximos organizadores.

Los souvenirs de la visita de León XIV a Madrid 🇪🇸, que arranca mañana en un clima de enorme expectativa pic.twitter.com/fjT5SWKOXu — Elisabetta Piqué (@bettapique) June 5, 2026

“Aunque la estimación del retorno de la inversión es de más de 125 millones de euros”, subrayó Rubio, que precisó que el dinero para la organización, que cuenta con 20.000 voluntarios y una maquinaria impactante, fue aportado por diversas administraciones públicas y locales, la Iglesia y más de 50 empresas que han contribuido no sólo económicamente, sino también en especie.

Souvenirs de la visita del papa León XIV y de Bad Bunny en Madrid, el 5 de junio de 2026. Fuente: Elisabetta Piqué

El negocio se palpa en el centro de Madrid, donde junto a los clásicos, también comenzaron a venderse los souvenirs conmemorativos de la visita: remeras (una por 14,99 euros o 2 por 25), bolsos, abanicos amarillos y tazas. Y se entiende: el último Papa que estuvo aquí fue Benedicto XVI en 2011 para la Jornada Mundial de la Juventud.

Primavera religiosa en España

Uno de los momentos centrales de la etapa madrileña será este domingo, cuando el Papa celebrará una misa en la Plaza de Cibeles y la procesión del Corpus Domini ante una asistencia estimada en un millón de personas.

“Lo del Corpus Domini va a ser muy multitudinario porque ha habido un florecimiento de la vida religiosa en Madrid en los últimos diez–quince años; además, Madrid es una ciudad de derecha y lo que se verá va a ser muy diferente a la etapa de Barcelona, donde hay una sociedad más fragmentada y polarizada políticamente y más secularizada”, dijo a LA NACION el sacerdote español Fernando López Arias, profesor de Liturgia en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, del Opus Dei. López Arias destacó que es en Cataluña y en el País Vasco donde hay menos práctica religiosa en España.

Técnicos preparan la decoración del altar donde se celebrará la gran misa papal en la plaza de Cibeles, en Madrid, el 4 de junio de 2026 THOMAS COEX - AFP

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, León XIV de todos modos llegará a una España menos religiosa que la de los tiempos de Benedicto XVI, donde sólo el 56,1% de los españoles se define como católico, pero solo un 18,3% se considera practicante.

“Es verdad, hace veinte años había más católicos en España, sólo una persona de cada cinco va a misa los domingos, pero hace veinte años también había más anticlericalismo: ahora Dios no es más un tabú en la sociedad española. Además, la juventud es más tolerante y para las nuevas generaciones el mensaje del Papa es muy interesante”, apuntó el sociólogo Narciso Michavila Nuñez, que se manifestó sorprendido por la creciente espiritualidad, en base a encuestas realizadas por su consultora, GAD3.

Discurso en el Congreso

Otro momento importante de la etapa madrileña será el lunes, cuando León XIV se convertirá en el primer Papa que pronuncie un discurso ante un pleno de las Cortes Generales, es decir, el congreso bicameral y justo en un momento político álgido, con el mundo político polarizado –como ocurre en el resto del mundo– y el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, asediado por escándalos no sólo familiares, sino que alcanzaron por primera vez a un expremier, José Luis Rodríguez Zapatero, su padrino político.

León XIV recibiendo las cartas credenciales del nuevo embajador de Francia ante la Santa Sede, Charles Personnaz, en el Vaticano, el 5 de junio de 2026 VATICAN MEDIA - VATICAN MEDIA

“No me esperaba que el Papa fuera al Congreso y va a ser un momento fantástico porque en España se vive todo de modo muy apasionado… No sé si luego habrá un uso político de su mensaje, pero espero un momento de paz, de reconciliación, de crear puentes, que ayude a unir a la sociedad que, por desgracia, está muy dividida, pero este es el Papa de la unidad”, comentó el padre López Arias.

Coincidió Irene Hernández Velasco, periodista de El Confidencial, que subrayó, por otro lado, que, en este momento en España, al margen de la visita del Papa –cuyo rostro empapela avenidas y calles–, y de la corrupción del gobierno socialista, se habla de un tercer tema: la elección presidencial, este domingo, en el Real Madrid, la primera en 20 años. El empresario Enrique Riquelme le disputará el poder al legendario Florentino Pérez.

Pedro Sánchez realiza una declaración a la prensa a su llegada a la cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales, en Tivat, Montenegro, el 5 de junio de 2026 ELVIS BARUKCIC - AFP

Lo cierto es que para Hernández Velasco el asediado Pedro Sánchez, ateo declarado que el lunes por la mañana se reunirá con el Papa, intentará aprovechar de la visita.

“Pedro Sánchez y León XIV tienen una evidente sintonía en varios temas geopolíticos que van desde Trump, la defensa de los migrantes, la defensa de Gaza, a la defensa de Ucrania frente a la agresión de Rusia”, dijo la periodista. “Y Pedro Sánchez es un mago en saber olfatear oportunidades y en saber sacar provecho e intentará hacerlo”, añadió.

Una mujer camina junto a anuncios que promocionan la próxima visita del papa León XIV a Madrid, cerca del estadio Estadio Santiago Bernabéu, el 6 de junio de 2026 PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Más allá de esta alineación en política exterior, también hay diferencias en temas de cultura y educación y, puntualmente, en cuanto a aborto y eutanasia. Durante el gobierno de Zapatero –hoy investigado por presunto tráfico de influencias–, el 30 de junio de 2005 España se convirtió en el tercer país del mundo, después de Holanda y Bélgica, en legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo (con adopciones).

Como adelantó el director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni, en este cuarto viaje internacional de su pontificado, el primero a un gran país de Occidente, el Papa hablará de la importancia de la familia (entre hombre y mujer) y de la defensa de la vida. Y destacará el rol de la Iglesia de España, tierra de grandes santos, para promover la paz, el bien común, el cuidado de la casa común y de los más pobres, y el diálogo, esencial para superar las polarizaciones.