El vicepresidente de Bolivia confirmó que Cerimedo era “asesor personal” de Rodrigo Paz y le exigió que no lo encubra

LA PAZ.- En un giro inesperado, la detención de Fernando Cerimedo dejó expuesta una vieja disputa en la cúpula del poder boliviano. El vicepresidente de aquel país, Edman Lara, acusó al exasesor de Javier Milei de ser “el principal sospechoso” del ataque contra la activista Nadia Beller, por el que quedó detenido esta madrugada en Santa Cruz de la Sierra. Pero, además, el funcionario reveló que el libertario se desempeñaba hasta hace poco como “asesor personal” del presidente Rodrigo Paz, a quien le exigió que no le otorgara “ningún tipo de favorecimiento” ni que “encubra a nadie”.

Así, horas después de darse a conocer la detención de Cerimedo, Lara, expolicía que rompió lazos con Paz tras los resultados de las elecciones en primera vuelta, brindó una conferencia de prensa en la que condenó “enérgicamente” el atentado contra Beller.

“Exigimos el esclarecimiento total de este hecho que atenta contra la vida, la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. Respaldamos también la inmediata acción de la policia boliviana que logró el arresto del principal sospechoso cuando este pretendía abordar un vuelo internacional con destino a Buenos Aires, obviamente horas después del ataque”, apuntó el número dos de Paz.

Las declaraciones del vicepresidente de Bolivia sobre la detención de Fernando Cerimedo

“Exigimos también una investigación imparcial y transparente sin ningún tipo de favoreciemiento. El Gobierno no debe encubrir a nadie. Caiga quien caiga la Justicia tiene que actuar con toda fuerza”, apuntó Lara en un dardo dirigido a su número dos.

“El Sr. Fernando Cerimedo debe someterse al proceso y responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor principal de Rodrigo Paz”, reclamó luego, explicitando el vínculo cercano entre el mandatario boliviano y el exasesor presidencial de Milei.

“Pedimos a todos los operadores de justicia que ninguna llamada pese mas que la Ley. Bolivia necesita verdad y justicia porque la violencia no es el camino para callar las voces”, concluyó al respecto.

Cerimedo fue implicado en un ataque armado en Bolivia

Las declaraciones de Lara cobran especial relevancia ya que hasta el momento ninguna voz del Gobierno se había referido al caso que involucra a Cerimedo. Asimismo, volvió a exponer el vínculo entre Paz y su vice, quienes ya desde los resultados de la primera vuelta en agosto del año pasado rompieron lazos.

En aquella oportunidad, Lara llegó a amenazar a quien supo ser su compañero de fórmula. “Yo voy a estar con ustedes y soy la garantía, yo no voy a permitir que ningún mentiroso quiera usurpar al pueblo, yo les he dicho, yo soy la garantía y si Rodrigo Paz no cumple, yo lo enfrento.Yo no voy a engañar a la gente”, prometió en alusión directa a Paz, rumbo a la segunda vuelta que terminó de dar por ganador al tándem fallido de Paz y Lara.

El ataque

El hecho por el que Cerimedo está siendo investigado ocurrió el lunes por noche cuando la abogada y activista política boliviana Nadia Beller fue atacada a balazos por hombres encapuchados que llegaron hasta el hotel donde se hospedaba vestidos como repartidores de delivery.

La investigación en curso apunta a determinar si detrás del atentado estuvo el exasesor de Milei, señalado por medios bolivianos como expareja de la víctima, quien fue detenido este martes por la madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, antes de embarcar un vuelo a la Argentina.

Beller recibió tres impactos de bala y permanece internada en un centro de salud de la zona. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con precisiones sobre su estado de salud.

Nadia Beller, la abogada que fue atacada Facebook

Oriunda de Santa Cruz de la Sierra, Beller tuvo participación activa en la política boliviana y fue candidata a diputada plurinominal en 2019 por el Movimiento al Socialismo (MAS). Incluso defendió, en numerosas columnas de opinión, la candidatura del expresidente Evo Morales.

Quién es Cerimedo

Cerimedo es consultor político y fue asesor de Milei. Fundó La Derecha Diario (LDD), medio de comunicación afín al gobierno libertario que el Presidente retuitea asiduamente. Hasta al menos marzo pasado, Cerimedo seguía siendo uno de los dueños de LDD.

Además, es el CEO de Numen Publicidad. Actualmente no tiene ningún cargo oficial en la gestión de La Libertad Avanza, según informaron fuentes oficiales a LA NACION. “Estaba hace tiempo distanciado de Milei”, dijeron desde la Casa Rosada.

El rol de Cerimedo fue central en la campaña presidencial de Milei: admitió haber estado a cargo de un ejército de “miles” de trolls en redes sociales y, durante un tramo de la campaña, el hoy Presidente le delegó la fiscalización de los votos, tarea de la que después fue apartado. Llegó a integrar la mesa chica de Milei.