El momento en que Nadia Beller es baleada en un hotel en Bolivia: Cerimedo, detenido

LA PAZ (Reuters).- La Policía boliviana detuvo este martes al argentino Fernando Cerimedo, ‌exasesor de Javier Milei y vinculado al gobierno del ‌presidente ⁠Rodrigo Paz, como sospechoso de un ataque armado contra la activista Nadia Beller, señalada como su expareja, ocurrido el lunes por la noche en Santa ⁠Cruz ⁠de la Sierra, informó a policía local.

Beller recibió tres disparos el lunes por la noche en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Los dos presuntos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, los autores materiales del ataque llegaron vestidos como repartidores de delivery, con cascos y chalecos azules. Al llegar a bordo de una moto robada, interceptaron a la mujer: uno le disparó y el otro le robó la cartera y el celular. Luego, se dieron a la fuga en una moto diferente a la que habían utilizado para llegar al hotel.

Nadia Beller, la abogada que fue atacada Facebook

En un video registrado por una cámara de seguridad se la puede ver a Beller parada en un lugar público del hotel, aunque no se identifica si es una recepción o un patio. Luego de unos segundos, dos personas vestidas de trabajadores de delivery se acercan hacia ella. Uno de ellos, tal como indica el parte policial, le dispara con un arma de fuego tres veces y la activista cae al suelo. Tras ello, el otro hombre se le acerca y le roba sus pertenencias, para después alejarse del lugar.

El ataque contra la activista boliviana Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra

Además, en imágenes difundidas a través de las redes sociales se observa el momento en que Beller es trasladada en una camilla hasta una ambulancia. La activista permanece internada en un centro de salud de la zona. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial con precisiones sobre su estado.

La abogada y activista Nadia Beller sobrevivió a un ataque armado registrado la noche de este lunes en un hotel de Santa Cruz. Según la Policía, dos delincuentes en motocicleta dispararon contra ella. El comandante departamental, coronel David Gómez, confirmó que la víctima… pic.twitter.com/CVAzzMU0cR — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) August 18, 2026

La Policía investiga la posible participación de Cerimedo en el ataque. ⁠El argentino y Beller habían mantenido una relación sentimental y, ‌semanas atrás, se conocieron denuncias de violencia tras ⁠una disputa entre ambos.

Detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia captura de video

Cerimedo, un asesor digital ​clave durante la campaña electoral del presidente argentino de la ‌derecha radical Javier Milei, fue detenido ​en la madrugada en el ​aeropuerto Viru Viru cuando se disponía a viajar a Buenos Aires. El consultor, que también estuvo vinculado al brasileño Jair Bolsonaro, fue trasladado posteriormente a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

“Está ​arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis; la primera ⁠es que la Beller había tenido algún problema de carácter sentimental ‌con Cerimedo”, dijo a periodistas el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

El argentino figura como asesor presidencial en Bolivia vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz y tomó relevancia en el país vecino por sus enfrentamientos en redes sociales con activistas y seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyo histórico líder es el expresidente Evo Morales.

El argentino ganó notoriedad regional por su actividad vinculada al marketing político y la comunicación digital y por su participación en campañas políticas en ‌Argentina, Brasil y Chile.

Quién es Fernando Cerimedo

El salto de Cerimedo como figura pública se dio durante la campaña presidencial de Milei en 2023. Cerimedo es dueño de un conjunto de empresas, entre las que están Uprod SRL, Academia Numen, Numen Publicidad y Sondeos y American Apps SA. También dirigió La Derecha Diario, un sitio de noticias que sintoniza con la agenda del gobierno libertario; ahora figura como socio del portal. Antes había trabajado en el gobierno de la Ciudad, en Digital House y en Europ Assistance, entre otros lugares.

Durante la campaña, recayó sobre él la responsabilidad de organizar los grupos de fiscales que necesitaba desplegar Milei a lo largo y a lo ancho del país. En aquel entonces admitió que utilizaba trolls con inteligencia artificial para “intervenir en los algoritmos” y hacer que determinados temas se vuelvan relevantes.

En una entrevista con LA NACION, mencionó su participación como organizador de la Juventud Peronista de La Matanza y su trabajo para Mauricio Macri durante su intento de reelección, en 2019. Tras asumir la Casa Rosada, Milei desvinculó a Cerimedo en un momento en el que el Presidente se deshizo de colaboradores cuando formaba el gobierno.

Fernando Cerimedo

En 2016, Cerimedo fue condenado la Justicia penal por estafa y defraudación por haberle vendido a dos personas un mismo departamento en Mar del Plata. Fue penalizado con dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.

En los últimos años, su estrecho vínculo con el brasileño Eduardo Bolsonaro se convirtió en su principal activo. El consultor asegura que conoció al hijo del expresidente del país vecino durante un posgrado de Comunicación Política en la Universidad de Harvard, en 2010. Aunque no figura ningún registro del paso de ambos por los pasillos de esa institución.

Cerimedo denunció una supuesta manipulación de las máquinas de votación electrónica en los comicios del 2021 que volvieron a llevar al poder a Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Cuando se abrió una investigación en Brasil por los disturbios del 8 de enero del 2022 tras la victoria de Lula por sobre Jair Bolsonaro, la policía federal brasileña puso bajo la mira a Cerimedo. El empresario argentino fue identificado como miembro del “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral”, uno entre los varios que se dividieron tareas como la cooptación de militares para fines antidemocráticos, según consta en la decisión firmada por el juez del STF Alexandre de Moraes.