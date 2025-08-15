El video de Lacalle Pou surfeando olas en una playa de El Salvador

El expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue filmado surfeando olas en una playa de El Salvador. Las imágenes fueron captadas por el dron de la cuenta de Instagram @Ardisurf59 y @k59surfresort.

Según el medio especializado DUKE, el exmandatario aparece surfeando con una tabla Slater Designs. Además, se lo ve con un gorro y una remera con fotografía del departamento de Rocha.

Ex presidente Lacalle Pou fue filmado surfeando en El Sunzal - Lleva 11 viajes afuera de Uruguay desde el 1º de marzo, uno de ellos fue a El Salvador; ¿cuántos fueron para surfear?



Video de @ardi_surf y @k59surfresort

En el video se observa a Lacalle realizando curvas y llegando hasta la orilla con una ola. El comentario que publicó el autor del video fue: “Se lo pasó increíble expresidente de Uruguay surfeando en El Salvador”.

La pasión de Lacalle por el surf viene desde su infancia. En la década de los 80 comenzó a practicarlo en Florianópolis y luego lo continuó en La Barra de Maldonado. En 1998, Lacalle Pou se recibió de abogado y como forma de celebrar se fue a Hawái, California y Costa Rica con su tabla de surf.

En junio de 2020, en Maldonado, surfeó por primera vez siendo presidente. “Me dolía hasta el apellido y estaba lento como una tortuga, pero bueno, me saqué las ganas”, comentó en ese entonces al sitio Duke, especializado en surf.

Lacalle disertará en Chile

Luis Lacalle Pou participará el próximo jueves 4 de setiembre de un conversatorio en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, que será sede de una nueva edición de La otra mirada, un espacio “para reflexionar sobre los desafíos actuales de la democracia”.

En conferencias anteriores, La otra mirada contó con una gran variedad de speakers sobre su escenario. Entre ellos, el escritor Mario Vargas Llosa; el profesor británico Niall Ferguson; el abogado y expresidente colombiano Iván Duque; la blogger cubana Yoani Sánchez; la activista somalí Ayaan Hirsi; y el economista francés Guy Sorman.

Cabe recordar que el expresidente saldrá este fin de semana del país, luego de pedir autorización al Parlamento para ausentarse de Uruguay los días viernes 15 y sábado 16 de agosto.

El artículo 172 de la Constitución establece que dentro de los seis meses siguientes a la expiración de su mandato el presidente “estará sometido a residencia, salvo autorización para salir del país, concedida por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras”. Es en este contexto que el exmandatario hace llegar al Parlamento estas solicitudes.

Las salidas anteriores de Lacalle fueron: la primera el martes 8 de abril, hasta el miércoles 9. Una segunda salida del país comprendida entre el lunes 5 de mayo y el martes 6.