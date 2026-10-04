Elecciones Brasil 2026: las claves para entender qué está en juego

Las elecciones presidenciales en Brasil se celebran este domingo 4 de octubre y son de trascendencia para el escenario político de la región, por lo que resulta elemental conocer las claves para entender qué está en juego.

El acomodo de las urnas electrónicas para la primera vuelta de las elecciones generales de 2026 [e]LUCIO TAVORA - XinHua

En principio es necesario saber que se elegirá al próximo presidente y vice entre 13 fórmulas que compiten para llegar al Poder Ejecutivo y gobernar hasta 2030.

Las claves para entender qué está en juego en las elecciones en Brasil

En la carrera a la presidencia, aunque se presentaron distintos espacios políticos, se destacan dos candidatos con mayor intención de votos: el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el referente del Partido Liberal Flávio Bolsonaro.

Pese a que ambos postulantes concentran las preferencias del electorado, ninguno de ellos cuenta con el suficiente caudal de votos para ganar en primera vuelta.

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Cuáles son las fortalezas y debilidades de cada candidato

Tal como informó LA NACION, los postulantes se destacan en algunos aspectos favorables y cuentan con déficits que les impiden escalar en la voluntad popular y ampliar las adhesiones con miras al próximo domingo.

El presidente Lula da Silva busca la continuidad apoyado en la fortaleza del Nordeste, una coalición amplia y el manejo de la agenda gubernamental. Sin embargo, el oficialismo enfrenta un rechazo del 45%, una desaprobación de gestión del 40% y una merma significativa de su influencia en los estados clave del Sudeste.

En la vereda contraria, Flávio Bolsonaro sostiene una candidatura marcada por la resiliencia tras superar crisis internas. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, logró reducir la distancia electoral mediante una estrategia de comunicación centrada en el costo de vida y la seguridad.

Los principales candidatos a ocupar la Presidencia en Brasil MAURO PIMENTEL - AFP

Cuándo sería la segunda vuelta presidencial

El balotaje es la instancia electoral que definiría al próximo presidente y vice de Brasil, dado que la elección general no contaría con un ganador claro de la contienda. En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en las elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.

De mantenerse esta tendencia, en la que ninguno de los postulantes obtiene un triunfo en primera vuelta, se definirá la elección en un balotaje, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.