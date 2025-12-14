Elecciones Chile 2025, en vivo: la espera por los resultados minuto a minuto y las últimas noticias

El presidente de Chile, Gabriel Boric, emitió su voto en Punta Arenas, su ciudad natal, en el marco del balotaje para elegir a su sucesor. El mandatario ingresó solo al local de votación, tras dejar a su hija Violeta con su madre en la puerta, y saludó a las autoridades de mesa. En declaraciones a la prensa llamó a la ciudadanía a participar del proceso electoral y a ejercer el derecho al voto como una forma de resguardar la democracia.

Boric subrayó que “la democracia se cuida todos los días”, pero remarcó la importancia particular de la jornada electoral, cuando “todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo”. También destacó la solidez del sistema electoral chileno, al que definió como un ejemplo para la región y el mundo por su confiabilidad, transparencia y rapidez en la entrega de resultados. “Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile”, afirmó, y concluyó señalando que votar por última vez como presidente fue una oportunidad para recordar que este derecho y deber “no debe darse nunca por sentado”.