Día 64 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este sábado 2 de mayo en su 64° día de guerra. Donald Trump desafía al Capitolio en Estados Unidos y afirma que la guerra contra Irán “ha terminado”, pese a la prolongación de las hostilidades. El bloqueo de Teherán del estrecho de Ormuz persiste y afecta al precio del petróleo mundial. Israel continúa con sus ataques contra Hezbollah en Líbano.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump desafía el plazo legal de la guerra y rechaza una nueva propuesta de acuerdo de Irán

El jefe del Pentágono enfrenta fuertes cuestionamientos en el Congreso por el manejo de la guerra de Irán.

Un hombre toma una fotografía con su teléfono celular mientras misiles disparados desde Irán hacia Israel sobrevuelan territorio sirio en Damasco Ghaith Alsayed - AP

El Pentágono retirará 5000 soldados de Alemania tras los choques entre Trump y Merz por la guerra

Israel interceptó otra flotilla con ayuda humanitaria a Gaza

Otros hechos de importancia

El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, ​​Jibril Rajoub, se negó a saludar a su homólogo israelí, Basim Sheikh Suliman, pese a la insistencia de Gianni Infantino en un congreso de FIFA.

El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, se negó a saludar a su homólogo israelí, Basim Sheikh Suliman DARRYL DYCK - The Canadian Press

La Unión Europea informó que el costo energético de la guerra es de “500 millones de euros al día”.

Un asesor de Netanyahu aseguró que Israel responde con fuerza en Líbano debido a que Hezbollah violó el alto el fuego.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

Transeúntes pasan por el costado de una imagen del martirizado ayatollah Khamenei ATTA KENARE - AFP