Elecciones Chile 2025, en vivo: la espera por los resultados minuto a minuto y las últimas noticias

El Servicio Electoral de Chile (Servel) proyecta que a las 20 horas habrá resultados preliminares de las presidenciales. “Hemos tenido hasta el momento una jornada con gran compromiso tanto de los vocales como de la ciudadanía y esperamos prontamente ya poder tener los resultados preliminares de la elección”, dijo la presidenta del consejo directivo del Servel, Pamela Figueroa tras el cierre de urnas.

Las proyecciones sugieren que ningún candidato alcanzaría los votos necesarios para ganar en primera vuelta, lo que abriría paso a un balotaje el 14 de diciembre. Las encuestas mostraban a la candidata oficialista Jeanette Jara a la cabeza, seguida por José Antonio Kast, de la derecha conservadora. Aunque en los últimos días ganó impulso Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, tercero en los sondeos y comparado por analistas con el presidente argentino Javier Milei. Los sondeos mostraban además a la dirigente comunista en segundo lugar en un eventual balotaje, más allá de quién fuera su competencia.