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Brote de hantavirus: uno de los evacuados dio positivo y otro presentó síntomas

Los pasajeros del MV Hondius comenzaron a ser repatriados desde Tenerife bajo estrictos protocolos sanitarios; tres personas murieron desde el inicio del brote

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Brote de hantavirus: uno de los evacuados dio positivo y otro presentó síntomas
Brote de hantavirus: uno de los evacuados dio positivo y otro presentó síntomasJORGE GUERRERO - AFP

TENERIFE.- Uno de los pasajeros evacuados del crucero MV Hondius dio positivo de hantavirus aunque no presenta síntomas, mientras que otro desarrolló señales compatibles con la enfermedad durante su vuelo de repatriación. Ambos casos se conocieron este domingo, en medio del operativo internacional montado en Tenerife para evacuar del barco y trasladar a los viajantes a sus países de origen luego del brote detectado a bordo.

El caso positivo corresponde a uno de los 17 ciudadanos estadounidenses evacuados desde Tenerife, quien será trasladado a una unidad de biocontención en Nebraska para permanecer bajo observación médica.

Pasajeros transportan sus pertenencias en bolsas de plástico tras ser evacuados del MV Hondius después de llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, el 10 de mayo de 2026 (Foto de Chris McGrath/Getty Images)
Pasajeros transportan sus pertenencias en bolsas de plástico tras ser evacuados del MV Hondius después de llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, el 10 de mayo de 2026 (Foto de Chris McGrath/Getty Images) Chris McGrath - Getty Images Europe

En paralelo, las autoridades francesas informaron que uno de los cinco pasajeros repatriados hacia París comenzó a presentar síntomas durante el vuelo, por lo que todo el grupo quedó bajo aislamiento estricto y será sometido a análisis sanitarios.

Las repatriaciones comenzaron tras la llegada del MV Hondius a Tenerife, donde autoridades sanitarias coordinaron un amplio operativo de control epidemiológico. Hasta ese momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud de España y la empresa Oceanwide Expeditions habían asegurado que ninguna de las más de 140 personas que seguían en el crucero presentaba síntomas.

En París, ambulancias transportaron a pasajeros franceses del MV Hondius tras el aterrizaje del avión que los repatrió (Foto de Xavier GALIANA / AFP)
En París, ambulancias transportaron a pasajeros franceses del MV Hondius tras el aterrizaje del avión que los repatrió (Foto de Xavier GALIANA / AFP) XAVIER GALIANA - AFP

El avión militar que traslada a los ciudadanos estadounidenses tiene previsto aterrizar este lunes en Omaha, Nebraska. Una vez en el lugar, los pasajeros serán derivados a instalaciones especiales para determinar el nivel de exposición al virus.

“A su llegada, un pasajero será trasladado a la Unidad de Biocontención de Nebraska, mientras que otros pasajeros irán a la Unidad Nacional de Cuarentena para su evaluación y monitoreo. El pasajero que va a la Unidad de Biocontención dio positivo al virus pero no tiene síntomas”, informó Kayla Thomas, portavoz de The Nebraska Medical Center.

El hantavirus suele transmitirse por inhalación de partículas contaminadas provenientes de excrementos de roedores infectados (AP Foto/Frank Franklin II, Archivo)
El hantavirus suele transmitirse por inhalación de partículas contaminadas provenientes de excrementos de roedores infectados (AP Foto/Frank Franklin II, Archivo)Frank Franklin II - AP

Desde el inicio del brote murieron tres personas y otras cinco que habían desembarcado previamente resultaron infectadas. Una de las víctimas murió dentro del barco y su cuerpo permanecerá a bordo mientras continúa el operativo internacional de evacuación y desinfección, que tendrá su siguiente para en Rotterdam, Países Bajos.

El hantavirus suele transmitirse por inhalación de partículas contaminadas provenientes de excrementos de roedores infectados y no se propaga fácilmente entre personas. Sin embargo, las autoridades sanitarias señalaron que la variante Andes, identificada como posible origen del brote en el crucero, puede presentar transmisión interpersonal en casos poco frecuentes. Los síntomas pueden aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición al virus.

Con información de AP.

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