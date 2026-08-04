¿Quién gana las elecciones en Brasil 2026? Así están las encuestas entre Flavio Bolsonaro y Lula hoy

El panorama político de Brasil ingresó en una fase de máxima tensión de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Este martes 4 de agosto, los sondeos revelan una carrera que se volvió reñida, con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien busca su reelección, prácticamente igualado con Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La medición más reciente, difundida este lunes por Nexus/BTG Pactual, refleja un escenario donde la distancia entre ambos candidatos se redujo considerablemente, consolidando un empate técnico que pone en jaque la hegemonía del oficialismo. La encuesta que se realizó entre el 31 de julio y el 2 de agosto sobre una muestra de 2002 personas, con un margen de error de dos puntos porcentuales, sitúa a Lula con el 46% de intención de voto frente al 45% del legislador de derecha.

Este resultado marca un cambio significativo respecto a la medición anterior del 27 de julio, donde el actual mandatario mantenía una ventaja de cuatro puntos al registrar un 47% contra el 43% de su adversario.

Lula da Silva busca su reelección en las elecciones de octubre Bruna Prado - AP

En el terreno de la primera vuelta, el análisis muestra una tendencia similar. Lula lidera el tablero con un 41% de las preferencias, seguido por el senador del Partido Liberal, que alcanza el 37%, un dato que cobra relevancia si se compara con el sondeo previo, que otorgaba al actual mandatario un 42% frente al 33% del candidato opositor.

Por detrás de ambos candidatos, la nómina de aspirantes se completa con el exgobernador de Goias, Ronaldo Caiado, con un 5%; Renan Santos, con el 4%; y Romeu Zema, con el 3%. Como indica el sistema electoral brasileño, similar al argentino, la necesidad de superar el 50% de los votos válidos para evitar el balotaje parece difícil de alcanzar para los candidatos, reforzando la hipótesis de una segunda vuelta altamente disputada.

La reelección de Lula da Silva vs. el legado de Bolsonaro

Lula fue oficializado el pasado domingo como el candidato del Partido de los Trabajadores para disputar un cuarto mandato no consecutivo. Durante el acto, el mandatario hizo hincapié en su programa de gobierno, prometiendo impulsar inversiones estratégicas en el área de defensa y garantizando la protección de los recursos naturales del país.

Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro, donde se presentó como candidato ap - AP

Por su parte, el senador Flavio Bolsonaro oficializó su candidatura el 25 de julio en un multitudinario evento del Partido Liberal en San Pablo. La convención, que reunió a más de mil simpatizantes, estuvo marcada por una atmósfera de fuerte carga política y contó con la expectativa por la presencia del presidente argentino, Javier Milei, como invitado especial.

Mientras la consultora Quaest prepara los resultados de un nuevo estudio que verá la luz este miércoles, el debate público empieza a incorporar nuevas variables. Este relevamiento pondrá el foco en el peso de la religión, un factor decisivo en la política local. Esto contrasta con el último informe de Genial/Quaest de julio, donde Lula lideraba con el 40% frente a un 28% de Bolsonaro en primera vuelta.