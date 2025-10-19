Elecciones en Bolivia: quiénes son los candidatos del balotaje 2025

Este domingo 19 de octubre se celebran las elecciones presidenciales en Bolivia y quedará definido el nuevo presidente. Por eso es importante saber quiénes son los candidatos del balotaje 2025.

En la instancia de segunda vuelta compiten Rodrigo Paz, del Partido Democrático Cristiano, y Jorge Quiroga, de Libertad y Democracia, y entonces se sabrá quién ocupará el máximo cargo del Poder Ejecutivo de ese país.

Así, en el tercer domingo del mes, los electores habitados para votar, asistirán a las urnas para elegir al próximo presidente que reemplazará a Luis Arce, cuyo mandato culmina en el mes de noviembre.

En la historia política de Bolivia, será la primera vez que haya un balotaje, puesto que se introdujo recién en la Constitución de 2009 el mecanismo de la segunda vuelta y no se aplicó hasta ahora. Por otro lado, esta elección marca el fin del “socialismo del siglo XXI” en el país, puesto que quedó afuera el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, que tuvo mucha fuerza en las últimas décadas, pero perdió votantes por episodios de corrupción.

Quiénes son los candidatos del balotaje 2025

Jorge “Tuto” Quiroga- Alianza Libre

El candidato de Libertad y Democracia, de 65 años, es una de las figuras de la oposición. Fue presidente interino entre 2001 y 2002 y, en esta ocasión, basó su campaña en promesas de estabilizar una economía golpeada por la inflación y la disminución de las reservas de divisas. Antes de asumir la presidencia había sido vicepresidente de Hugo Banzer.

El candidato apoya recortes profundos en el gasto público y propone reducir los subsidios universales al combustible, manteniéndolos solo para el transporte público y los grupos vulnerables.

Quiroga propone un plan económico que incluye cerrar o privatizar las empresas estatales deficitarias y eliminar ministerios, con la finalidad de reducir la burocracia.

A su vez, Quiroga planea inyectar US$12.000 millones a la economía nacional a través de préstamos con organismos multilaterales.

Rodrigo Paz Pereira- Partido Demócrata Cristiano (PDC)

El líder de la centroderecha, de 58 años, nació en España, durante el exilio de su familia bajo la dictadura militar de Bolivia y se graduó en la American University de Washington. Su padre es el expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993.

Paz comenzó su carrera política en Tarija, la región sureña productora de gas, ascendiendo gradualmente de concejal a alcalde. Actualmente es senador por dicho municipio.

En campaña, el candidato del Partido Democrático Cristiano prometió mantener los programas sociales para los más pobres y promover, al mismo tiempo, el crecimiento impulsado por el sector privado. Su plan económico incluye incentivos fiscales para las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos, así como una mayor autonomía fiscal para los gobiernos regionales.

Paz puso de manifiesto su deseo de mejorar las relaciones diplomáticas con los países occidentales, incluido los Estados Unidos, tras años en los que Bolivia se mantuvo alineada con Rusia y China.

Por qué hay balotaje en Bolivia

El artículo 166 de la Constitución Política del Estado (CPE) determina que, al igual que en la Argentina, para ganar en primera vuelta, una fórmula presidencial debe obtener más del 50% de los votos válidos o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo. Si ninguno lo logra, se convoca a una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas, que debe celebrarse dentro de los 60 días posteriores.

Los ciudadanos bolivianos pueden verificar si están habilitados para votar y conocer su lugar de sufragio a través de la plataforma oficial “Yo Participo” del TSE. Para acceder a la información, se debe introducir el número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento en el sitio web del organismo electoral.