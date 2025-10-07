Qué se vota en Bolivia este domingo 19 de octubre

Los bolivianos definirán a su próximo presidente en la instancia de balotaje o segunda vuelta, por lo que es importante saber cuándo son las elecciones en Bolivia 2025, en la que surgirá el nuevo mandatario que remplazará a Luis Arce.

Los bolivianos volverán a las urnas el domingo 19 de octubre MARTIN BERNETTI� - AFP�

El balotaje se llevará a cabo el domingo 19 de octubre, dado que ninguno de los candidatos a presidente ganó en la primera vuelta con el porcentaje necesario para acceder al mayor cargo del Poder Ejecutivo.

Durante la jornada, los bolivianos deberán elegir entre el senador y exalcalde de Tarija, el centrista Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga.

En la historia política de Bolivia, será la primera vez que haya un balotaje, puesto que se introdujo recién en la Constitución de 2009 el mecanismo de la segunda vuelta y no se aplicó hasta ahora. Por otro lado, esta elección marca el fin del “socialismo del siglo XXI” en el país, puesto que quedó afuera el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, que tuvo mucha fuerza en las últimas décadas, pero perdió votantes por episodios de corrupción.

Qué porcentajes obtuvieron los candidatos en Bolivia en la primera vuelta

De acuerdo al sitio oficial de Sirepre, estos fueron los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia para las principales fuerzas políticas y sus respectivos candidatos:

Rodrigo Paz (Partido Democrático Cristiano): 32,14% (1.625.882 votos)

Jorge Quiroga (Libertad y Democracia): 26,81% (1.356.370 votos)

Samuel Doria Medina (Unidad): 19,86% (1.004.846 votos)

Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 8,22% (415.611 votos)

Manfred Reyes Villa (Autonomía para Bolivia): 6,62% (335.126 votos)

Eduardo del Castillo (Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos): 3,16% (159.769 votos).

En total, hubo unos 158.270 votos en blanco, lo que representa el 2,45%. Por su parte, el 19,4% de los votos fueron nulos, es decir, un total de 1.252.449. Este último dato demuestra que Evo Morales aún tiene un fuerte apoyo de parte de la sociedad boliviana. El expresidente que sigue prófugo de la Justicia que lo acusa de trata de menores llamó a anular el voto en estas elecciones. Es así que los votos nulos superaron a Doria Medina y se ubicaron en tercer lugar.

Estos porcentajes determinaron que en el balotaje compitan Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, por lo que los bolivianos habilitados para votar en la segunda vuelta deberán elegir entre ambos candidatos, que obtuvieron la mayor cantidad de sufragios en la elección general del pasado 17 de agosto.

Los candidatos no se sacaron la suficiente ventaja para evitar la segunda vuelta AFP

Cómo votar en el balotaje de Bolivia desde la Argentina

Los bolivianos que residan en la Argentina y deseen saber si están habilitados para votar el domingo 19 de octubre pueden consultar el padrón definitivo de electores, ingresando el número de documento, la fecha de nacimiento y código que arroja el sistema para, posteriormente, realizar la consulta.

Cómo votar desde la Argentina para las elecciones presidenciales en Bolivia

El Ministerio de Relaciones exteriores de Bolivia señala que los ciudadanos en el exterior votarán en 154 recintos electorales, que se encuentran distribuidos en 22 países.

En Bolivia se elige presidente este 19 de octubre AFP via Getty Images

De acuerdo al cuadro general estadístico por país del TSE, en la Argentina hay 162.531 ciudadanos bolivianos que están habilitados para emitir su voto a distancia.

Este registro indica que la Argentina es el país con más residentes bolivianos, seguido por España, Brasil, Chile y los Estados Unidos.