Elecciones en Brasil 2026: ¿cómo votan los brasileños residentes en la Argentina?

El primer domingo de octubre Brasil elige a su próximo presidente y es importante saber cómo votan los brasileños residentes en la Argentina en las elecciones de 2026, que definirán las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro compiten por la presidencia en Brasil MAURO PIMENTEL - AFP

Es por ello que los ciudadanos brasileros que se encuentren viviendo en nuestro país y deseen sufragar en los próximos comicios deben seguir una serie de pasos previos al día del acto electoral.

Las elecciones en el extranjero son organizadas por el Tribunal Electoral de Brasilia y se llevan a cabo en otros países con el apoyo de los Consulados y Embajadas de Brasil.

El Código Electoral estipula un mínimo de 30 votantes como condición para establecer mesas electorales en el extranjero. Preferiblemente, las mesas electorales funcionarán en sedes de embajadas, oficinas consulares o lugares donde se presten servicios del gobierno brasileño.

Cómo votan los brasileños residentes en la Argentina en las elecciones de 2026

Los servicios electorales se solicitan a través del sistema en línea Título Net Exterior, desarrollado y mantenido por el Tribunal Electoral. Para poder adquirir el documento, es necesario bajar la aplicación, en este link.

En esta instancia se puede elegir entre: obtener una primera tarjeta de registro de votante, transferir el registro de votante, actualizar datos y regularizar una tarjeta de registro de votante cancelada. Cabe aclarar que todas las opciones estuvieron habilitadas hasta el 7 de mayo, y ya no se encuentran disponibles.

La normativa brasilera señala que en años electorales, “la revisión solo puede solicitarse hasta 151 días antes de la fecha de las elecciones, ya que el censo electoral se cierra al inicio de este período”.

El análisis y la validación de estas solicitudes correrán a cargo del Registro Electoral en el Distrito Federal.

Los votantes que necesiten demostrar su conformidad con el Tribunal Electoral pueden obtener un certificado de autorización electoral en línea.

Quienes hayan realizado los pasos precedentes, el día de la votación deberán presentar el comprobante de título emitido y la documentación pertinente, en el horario y lugar indicado:

Elecciones generales: domingo 4 de octubre de 8 a 17 horas

Segunda vuelta: domingo 25 de octubre de 8 a 17 horas

Ubicación: Embajada de Brasil en Buenos Aires, Cerrito 1350, CABA

El procedimiento que deben seguir los residentes en el exterior MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero: