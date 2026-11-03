Elecciones Estados Unidos 2026: qué pronostica para la de medio término la encuestadora que más se acercó al resultado en los últimos comicios

Las elecciones de medio término en Estados Unidos, que se celebran este martes 3 de noviembre, llegan con un escenario favorable para los candidatos demócratas en varias de las contiendas por el Senado. Un relevamiento realizado entre el 23 de octubre y el 1° de noviembre muestra ventajas de entre dos y 11 puntos en seis de los siete estados evaluados, mientras que en el restante se registra un empate técnico.

La votación permitirá renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado. En la previa, la aprobación de la gestión de Donald Trump y el comportamiento de los electores que todavía no definieron su voto aparecen como dos factores centrales de una disputa que permanece abierta.

Qué pronostica la última encuesta para las elecciones de medio término

El relevamiento realizado por The New York Times junto a Siena University ubica a los postulantes demócratas por delante de sus competidores republicanos en Michigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska. Las diferencias varían según el estado: mientras algunas candidaturas muestran una ventaja más amplia, otras enfrentan una contienda más ajustada.

La mayor distancia se observa en Michigan, donde Abdul El-Sayed reúne el 53% de las preferencias, frente al 42% del republicano Mike Rogers. Esa diferencia de 11 puntos es la más elevada entre las siete carreras al Senado incluidas en el estudio.

En Texas, el demócrata James Talarico alcanza el 50%, mientras que el republicano Ken Paxton obtiene el 43%. La ventaja es de siete puntos porcentuales. En Maine, en tanto, Troy Jackson encabeza con el 51%, seis puntos por encima del 45% de la senadora republicana Susan Collins.

Los resultados de Ohio y Kansas presentan la misma distribución. En el primero, Sherrod Brown suma el 49%, contra el 44% del republicano Jon Husted. En el segundo, Adam Hamilton también registra el 49%, frente al 44% del senador republicano Roger Marshall.

El presidente Donald Trump encabezó un acto de campaña en Lubbock, Texas, a una semana de las elecciones de medio término para apuntalar la candidatura al Senado del republicano Ken Paxton Photo by Mandel NGAN / AFP

Los estados con las diferencias más ajustadas

Entre los seis estados en los que los demócratas aventajan a sus rivales, Alaska muestra la menor distancia. Allí, Mary Peltola obtiene el 48% de las preferencias, mientras que el senador republicano Dan Sullivan alcanza el 46%.

La situación más pareja del relevamiento corresponde a Iowa. El demócrata Josh Turek registra el 48%, apenas un punto por encima del 47% de la republicana Ashley Hinson. Ese resultado configura un empate técnico.

El presidente Donald Trump ofreció US$1 millón a quien denuncie casos de fraude para las elecciones de medio término WIN MCNAMEE/AFP

La aprobación de Donald Trump, un factor central

El sondeo también releva la valoración del presidente entre quienes probablemente concurran a votar. En los siete estados analizados, solo el 38% de los votantes probables aprueba la gestión de Donald Trump.

Ese dato se suma a otras mediciones nacionales que muestran un elevado rechazo al mandatario. Una encuesta de NBC News ubica la desaprobación en el 60%, mientras que otro estudio de AP-NORC la sitúa en el 64%.

En ese contexto, los candidatos demócratas presentan una imagen neta más favorable que sus contrincantes republicanos en seis de los siete estados. La excepción es Maine, donde Jackson mantiene una ventaja en intención de voto sobre Collins, pese a que ese patrón de imagen no se repite.

Qué margen tienen los republicanos para revertir el escenario

Pese a las ventajas demócratas, la definición de los indecisos mantiene abierta la disputa. Para los republicanos, uno de los puntos centrales será captar a quienes llegan al tramo final de la campaña sin una decisión tomada.

Los datos de octubre incluidos en el material ofrecen un antecedente favorable para ese partido: los electores que definieron su apoyo durante ese mes se inclinaron por los candidatos republicanos con un margen de nueve puntos.