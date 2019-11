El candidato del Frente Amplio, Daniel Martinez Fuente: AFP - Crédito: EITAN ABRAMOVICH

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2019 • 00:26

Cuando la diferencia entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez era de menos de 25.000 votos y ya había más de 97% de las mesas escrutadas, el candidato a presidente en Uruguay por el Frente Amplio, Daniel Martínez habló ante una multitud y contó que le mandaron un mensaje "con una frase maravillosa" que decía: "Intentaron enterrarnos, lo que no sabían es que somos semillas".

Según destacó, "el pueblo uruguayo es inteligente, decide con su corazón y su cabeza". Y agregó: "Aceptemos ahora el desafío y usemos la inteligencia para entender que nos enfrentamos a una situación inédita en Uruguay, que requiere la capacidad, la mano tendida y el corazón grande".

Martínez resaltó que hay que esperar los resultados, pero -eufórico- mencionó una frase que le enviaron y que "sintetiza mucho más que mil discursos": "Intentaron enterrarnos, lo que no sabían es que somos semillas".

El candidato por el Frente Amplio agradeció a los militantes "de todos los días y todas las horas", quienes "hacen posible que esta fuerza política viva y tenga dinamismo". Y añadió: "También permítanme agradecer a las decenas de miles de hombres y mujeres que, tal vez no militando todos los días, luego del 27 de octubre se pusieron el voto a voto a los hombros y salieron a recorrer la patria, a golpear las puertas y a hacer vibrar los corazones".

Para él, independientemente del resultado que de a conocer la Corte Electoral en los próximos días, con esta reñida votación el pueblo dijo: "Estamos presentes, no queremos ser pasivos en la historia de la patria. Queremos ser protagonistas". Entonces, subrayó "que tener un pueblo enamorado de su bandera, sus sueños y sus utopías es lo más importante" y que "el Frente Amplio no tiene razón de ser si no tiene gente siendo protagonista y demostrando que lo que parecía imposible era posible".