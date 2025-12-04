Verano atípico en Uruguay: temperaturas altas y precipitaciones por debajo de lo normal

MONTEVIDEO.– El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) confirmó que dos fenómenos climáticos impactarán en Uruguay durante los próximos meses de diciembre, enero y febrero, es decir, el verano climatológico. Según el organismo, estas condiciones favorecerán al turismo, uno de los principales motores de la economía, pero podrían perjudicar al sector agropecuario.

De acuerdo con los análisis difundidos por Inumet, se espera que las precipitaciones acumuladas en gran parte del país se ubiquen por debajo de lo normal para la época, mientras que las temperaturas tenderán a estar por encima de los registros habituales.

Para el estudio se considera la probabilidad de que las lluvias y las temperaturas se posicionen por encima, dentro o por debajo de los valores normales del período estival. En líneas generales, el panorama indica un verano más cálido y seco de lo habitual en buena parte del territorio.

Probabilidades de porcentaje de precipitación diciembre 2025- febrero 2026 Fuente: Inumet

Inumet explicó que, para el caso de las lluvias entre diciembre y febrero, el país fue dividido en dos regiones. En casi todo el territorio —salvo en el sureste— se prevé que las precipitaciones estén dentro o por debajo de lo normal. En cambio, en el sureste, que incluye Maldonado y Rocha, además de zonas de Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo, se espera que las lluvias se ubiquen en valores normales.

En cuanto a la temperatura, la división territorial es distinta. En el litoral oeste se esperan registros por encima de lo normal, mientras que en el resto del país las temperaturas oscilarán entre valores normales y superiores al promedio.

Probabilidades de porcentaje de temperaturas diciembre 2025- febrero 2026 Fuente: Inumet

Desde el organismo recordaron que estas proyecciones constituyen una tendencia climática y no un pronóstico preciso día por día, por lo que los valores concretos pueden variar.

La llegada de La Niña

Vecinos de José Ignacio, Punta del Este, Uruguay. Natalia Ayala

Inumet también confirmó la instalación del fenómeno de La Niña. Desde agosto se vienen observando anomalías negativas en la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, que se intensificaron hacia noviembre. Al mismo tiempo, las anomalías cálidas en la zona occidental de la cuenca se debilitaron, lo que configuró las condiciones típicas de este evento climático.

La Niña supone un enfriamiento anormal de las aguas del Pacífico tropical y suele estar asociada a períodos más secos en el sur de América del Sur.

Este fenómeno fue, en un episodio extremo, uno de los factores que influyeron en la prolongada sequía que padeció Uruguay durante tres años, que derivó incluso en una crisis de abastecimiento de agua potable en Montevideo y el área metropolitana, tras el vaciamiento parcial de la represa de Paso Severino.

El meteorólogo José Serra señaló que no se prevé una sequía como la de aquel período, pero sí una disminución en las lluvias. Advirtió además que esta situación podría agravar el déficit hídrico existente, especialmente en el sur, este y sureste del país.

Según explicó, entre la segunda quincena de diciembre y los primeros días de enero está previsto el ingreso pleno del fenómeno de La Niña, aunque sus efectos ya comienzan a sentirse. A esto se suma el estiaje habitual de enero y febrero, lo que podría generar complicaciones adicionales para el agro.