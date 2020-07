En los últimos días, el Presidente puso en duda a las elecciones de noviembre Crédito: Doug Mills/NYT

WASHINGTON (Reuters).- Faltan poco menos de cuatro meses para las elecciones en los Estados Unidos y el presidente Donald Trump, a veces, actúa como si no estuviera en el poder. Lo demostró días atrás, cuando dijo que no podía asegurar que iba a reconocer los resultados de los comicios si perdía. Y recordó aquello que hizo cuatro años antes, cuando declaró que solo avalaría el resultado de las urnas si él salía ganador.

En medio de la grave crisis sanitaria que vive el país, el más golpeado por el coronavirus, que causa 2600 enfermos por hora en todo el territorio, el republicano está atrás en las encuestas. Tras meses de declaraciones polémicas, en las que descreía de la gravedad de la pandemia y se mostraba poco precavido para evitar contagios, ahora el mandatario mostró un giro para recobrar confianza. Según varios sondeos, el candidato demócrata Joe Biden, exvicepresidente del país, le saca 15 puntos de diferencia.

Pero, ¿puede Trump de hecho desconocer el cómputo de noviembre y rechazar entregar el gobierno? ¿Qué pasaría si lo hiciera?

Estos son algunos escenarios que analizan expertos legales y constitucionales consultados por el diario The Washington Post:

Trump podría declararse ganador antes del recuento total de votos, un proceso que puede tardar días. Si así lo hace y luego el cómputo final cambia, podría desatar una guerra legal sobre cuáles son los votos válidos que deberían incluirse.

un proceso que puede tardar días. Si así lo hace y luego el cómputo final cambia, podría desatar una guerra legal sobre cuáles son los votos válidos que deberían incluirse. También podría no abandonar la oficina, algo que incluso Biden resaltó. En declaraciones días atrás, el candidato demócrata dijo: "El presidente va a tratar de robar las elecciones". Y agregó que, en ese caso, deberá ser escoltado por militares para dejar el despacho.

algo que incluso Biden resaltó. En declaraciones días atrás, el candidato demócrata dijo: "El presidente va a tratar de robar las elecciones". Y agregó que, en ese caso, deberá ser escoltado por militares para dejar el despacho. Otra opción es que se aferre a ciertas particularidades por el brote de coronavirus. El republicano desde hace días deja entrever sus dudas respecto de la fiabilidad de una votación por correo para mantener distancias y evitar aglomeraciones que hagan subir los contagios de Covid-19. Matt Gaetz, miembro de la Cámara de Representantes por Florida, fiel aliado del mandatario, declaró al respecto: "Quizás los fracasos de Biden como candidato son los que animan a la izquierda a pedir el voto por correo, la mayor oportunidad de fraude en nuestro sistema electoral".

El republicano desde hace días deja entrever sus dudas respecto de la para mantener distancias y evitar aglomeraciones que hagan subir los contagios de Covid-19. Matt Gaetz, miembro de la Cámara de Representantes por Florida, fiel aliado del mandatario, declaró al respecto: "Quizás los fracasos de Biden como candidato son los que animan a la izquierda a pedir el voto por correo, la mayor oportunidad de en nuestro sistema electoral". Si Trump opta por ese camino, podría provocar un caos social, advierten los especialistas. Según el exgobernador de Ohio, el demócrata Ted Strickland, el país llegaría a enfrentarse con "días oscuros en el futuro" si Trump niega los comicios. "Me temo que esta elección podría generar disturbios sociales porque Trump animaría ese tipo de respuesta. Tenemos un presidente que no tiene en cuenta nuestro sistema constitucional, es totalmente capaz de poner su propio ego y su propio interés por encima de lo que es correcto para el país".

Le guste o no

En este marco, frente a las dudas instaladas, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo esta semana que a Trump podría no gustarle el resultado de las elecciones del 3 de noviembre pero que tendrá que abandonar la Casa Blanca si pierde.

"Hay un proceso. No tiene nada que ver si cierto ocupante de la Casa Blanca no tiene ganas de mudarse, porque la presidencia es la presidencia. El hecho de que no quiera mudarse no significa que no tendremos una ceremonia de investidura de un presidente debidamente elegido", declaró en una entrevista luego de que el republicano, en una charla con Fox News, dijera sobre el resultado de la elección: "Tengo que verlo (... ) No voy a decir simplemente 'sí'. No voy a decir 'no'. Tampoco lo hice la última vez".