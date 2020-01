Elisa Trotta: "Es muy importante el comunicado de la Cancillería"

Elisa Trotta Gamus Fuente: LA NACION - Crédito: Maria Amasanti

La embajadora de Venezuela aspira a entablar un diálogo con Fernández

Elisa Trotta Gamus es la representante del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde octubre de 2019. Trotta agradeció el comunicado de la Cancillería, que calificó de "inadmisible" el hostigamiento a diputados opositores, anteayer, en la Asamblea Nacional y remarcó la validez unívoca de la presidencia de Guaidó en la misma, tras la polémica autoproclamación del diputado Luis Parra, apoyado por el chavismo.

-¿Qué opina del comunicado de la Cancillería?

Para nosotros es realmente importante este comunicado, lo agradecemos. Es justamente a partir de este rechazo contundente por parte del gobierno de la Argentina al golpe que intentó perpetrar [Nicolás] Maduro anteayer desde el cual aspiramos poder construir una relación con este nuevo gobierno, entablar un diálogo y trabajar no solo en pro de la democracia y de la recuperación de la libertad en Venezuela, sino también de los venezolanos que hoy hacen vida en la Argentina.

-¿Considera posible un diálogo con el gobierno de Maduro?

Nosotros lo hemos intentado en muchas oportunidades y creo que el gobierno argentino es muy consciente de esto. Vale recordar la negociación en Barbados el año pasado. El que se levantó de esa mesa fue Maduro. El domingo fue otra muestra inequívoca de que no solo no están dispuestos a una negociación, sino que pretenden, sin importarles la opinión pública nacional e internacional, seguir fustigando al único bastión de la democracia que todavía permanece de pie en Venezuela. Vamos a seguir buscando todas las vías posibles, pero no estamos dispuestos a un diálogo eterno: necesitamos resolver esta emergencia lo más pronto posible. Cada día que pasa estamos poniendo en riesgo la vida de miles de venezolanos. Cada día que pasa 5000 venezolanos cruzan la frontera buscando propiciarse un futuro mejor y miles de niños se suman al 35% de menores de cinco años que sufren de desnutrición.

-¿Cómo funcionará en la práctica la Asamblea Nacional de Guaidó fuera del Palacio Legislativo?

-La única juramentación válida y la única junta directiva válida que existe actualmente en Venezuela es la presidida por Guaidó. Fue legalmente constituida y con el quórum necesario, a diferencia del show malsano que quisieron montar Maduro y sus secuaces y, lamentablemente, diputados que pertenecían a las fuerzas democráticas y se dejaron comprar por la dictadura. Mañana [por hoy] es un día de decisión: los martes sesiona la Asamblea Nacional y hay que estar atentos a los acontecimientos.

-¿Teme que situaciones como esta terminen desgastando a la oposición?

-El temor existe siempre: a la corrupción, la represión, el encarcelamiento, el asesinato (como lo han hecho con dos concejales), pero nuestro mayor temor es que Maduro siga castigando al pueblo venezolano con la perversidad que lo ha hecho y que no podamos recuperar la libertad. Y justamente es ese temor que nos va a inspira para continuar de pie y ganarles una vez más la batalla a la dictadura como lo hicimos el día de ayer .