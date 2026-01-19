El orgullo y la felicidad de los jugadores de Venezuela en el LAAC por llevar la bandera de un país que ya no gobierna Nicolás Maduro

LIMA, Perú.- “Estaba en mi casa con los audífonos puestos y escuché que sonó un trueno. Vi que salía humo y no tenía idea que estaba pasando”, cuenta a LA NACION Andrés Martínez Benedetti, uno de los cuatro jugadores de Venezuela que compitieron en el Latin América Amateur Championship (LAAC) que se llevó a cabo en el Lima Golf Club de esta ciudad. Expresa su relato con una sonrisa en su rostro y clara muestra de esperanza, más allá del susto que pasó la madrugada del último 3 de enero cuando las fuerzas armadas de Estados Unidos capturaron al dictador Nicolás Maduro.

Martínez Benedetti tiene 16 años, aunque su madurez supone varios más, y es el más pequeño de los cuatro golfistas venezolanos que participaron del prestigioso campeonato en el reservado club del barrio de San Isidro. Es el único que está radicado en Caracas, la ciudad atacada por Donald Trump para apresar al presidente del régimen chavista, porque a los demás -Rafael Abad (34 años) Virgilio Paz Valdes (21) y Alejandro Rivas (18)- el deporte los “exilió” a, justamente, a Estados Unidos. Los cuatro, muy predispuestos a hablar de la cuestión y sin miedo a una posible reprimenda, comparten el orgullo y la felicidad por lo acontecido y auguran un futuro mucho más promisorio para sus carreras deportivas y, sobre todo, su vida y las de sus familias.

Los cuatro jugadores venezolanos en el LAAC 2026: Rafael Abad, Alejandro Rivas, Andrés Martínez Benedetti y Virgilio Paz Valdés Gentileza Alejandro Rivas

Aunque conforman una porción de la sociedad venezolana menos afectada económicamente por la dictadura de Maduro, tuvieron y siguen teniendo dificultades. Rivas, que en agosto de 2025 ingresó a la Universidad de South Carolina Beaufort, no regresó a vacacionar a su país por consejo de sus padres, Luis y Norma. Ambos, de hecho, aprovecharon unos vuelos que se abrieron en medio del conflicto para salir de Venezuela y fueron hacia Norteamérica, donde también está radicada su otra hija. Luego, acompañaron a Alejandro en Lima y su papá fue su caddie, en un contexto alegre y esperanzador para su país.

Paz Valdes, quien logró el segundo puesto en el LAAC en una definición a toda orquesta con Mateo Pulcini, también recibió la noticia más esperada por todo el pueblo venezolano en Estados Unidos, donde estudia y juega al golf en la Universidad de Missouri, contó: “No me afectó en la preparación porque no estaba en Venezuela cuando pasó lo que pasó. Estoy muy contento, por fin vamos a ver a Venezuela libre". Para el joven que peleó por el título en el LAAC hasta el último hoyo y cuya familia está “toda” en Caracas y volverá allí en varios meses, “no hay nada como representar a tu bandera”.

Virgilio Paz Valdés fue el mejor venezolano en el LAAC 2026 David Paul Morris - LAAC

Martínez Benedetti está en el penúltimo año de la escuela secundaría y se graduará en 2027. No pudo entrenarse varios días antes del LAAC por las estelas de los bombardeos en la ciudad que vive: “Era peligroso salir a la calle y aproveché para descansar”. No obstante, no ocultó su felicidad y la de su familia: “Estamos súper contentos. Siento que van a venir muchas oportunidades nuevas. El golf en Venezuela no está tan desarrollado por el tema del país, pero con lo que pasó me da esperanza de que las cosas van a cambiar”.

Su primer contacto con el golf fue a los 4 años, gracias a su padre quien fue el que lo “inició”, como él mismo narró. Se entrena en Caracas, donde quedaron apenas cuatro campos de juego desde que está el régimen chavista, fue parte de la LAAC Academy y lo espera alguna universidad estadounidense para continuar con su desarrollo y ser, en un futuro, jugador del PGA Tour.

Por fin vamos a ver a Venezuela libre” — Virgilio Paz Valdéz, golfista venezolano en el LAAC 2026

Para la gran promesa del golf venezolano, la situación política no era un tema menor porque afectaba directamente su carrera, explicó: “En Venezuela no se podía sacar la visa de Estados Unidos y no pude ir a varios torneos allí. Ahora dijeron que el consulado va a abrir y voy a poder hacer la visa para jugar torneos en Estados Unidos, que son los más importantes. Estoy contento con eso, las cosas van a cambiar”.

Por último, el talentoso jugador que lideró el LAAC tras la primera ronda, habló de lo que significa representar a una Venezuela que ya no gobierna Maduro: “Es un honor representar a mi país, me mandaron mucho apoyo desde allá, hasta Jhonattan Vegas (N. de R.: golfista profesional venezolano campeón en el PGA Tour). Estoy súper emocionado de representar a mi bandera, es un honor".

Andrés Martínez Benedetti vivó en carne propia los bombardeos de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Caracas David Paul Morris - LAAC

Rafael Abad, el venezolano más sentimental, y “argentino”

Rafael Abad nació hace 34 años en Caracas y participó por segunda vez del LAAC. La anterior fue el año pasado en el Pilar Golf Club y se ubicó 25° con una destacada ronda final de 67 golpes. Es el mayor de los cuatro venezolanos que compite en el Lima Golf Club y, de hecho, le lleva más de una década a todos sus compatriotas.

Aunque no peleó por el título, dejó su huella en el torneo siendo el cuarto golfista que logra un hoyo en el LAAC. En primero fue el colombiano Nicolás Echavarría en 2015, en la edición inaugural en Pilar Golf Club. Después hubo que esperar hasta 2024, cuando el chileno Vicente Herrera lo consiguió en Santa María Golf Club de Panamá mientras que el año pasado, también en Pilar, lo hizo el puertorriqueño Jerónimo Esteve, uno de los 108 exponentes que compitió en Lima. Después de él, el brasileño Andrey Xavier hizo un segundo hole in one en el Lima Golf Club y consiguió el quinto en la historia.

Rafael Abad hizo un hoyo en uno en la primera ronda del LAAC 2026 y consiguió el cuarto en la historia del certamen Logan Whitton - LAAC

Al igual que Paz Valdes y Rivas, está radicado en Estados Unidos, en San Antonio. Casado hace siete años con una mexicana nacida en Estados Unidos, lo que le facilitó obtener la ciudadanía estadounidense, formó su vida en la ciudad del estado de Texas que idolatra al basquetbolista Emanuel Ginóbili. Aunque considera que tiene su vida formada allí, desea en un futuro volver a su querida Venezuela: “Tengo planes de regresar a Venezuela. Mi esposa, aunque es mexicana, también quiere ir. Feliz y encantado de volver en el futuro”.

A la distancia, opina de la situación de su país, donde están sus padres: “La situación política está un poco complicada. Es difícil la situación económica y la seguridad. Mi familia es un poco más privilegiada, pero hay mucha gente que la está pasando mal y la situación no da para más, es más difícil de lo que parece. Ojalá que en los próximos años mejore. Todos los venezolanos deseábamos esto, porque la situación del país es por culpa de él (por Maduro)”.

Ví el mensaje de mi papá diciendo que se lo habían llevado y no lo podía creer, quedé en shock. Se me salieron las lágrimas, todavía siento emoción” — Rafael Abad, golfista de Venezuela

El momento de mayor emoción fue cuando recordó cómo vivió la captura de Maduro. Con la voz entrecortada, detalló: “Lo viví con mucha emoción. Yo me acosté temprano el día anterior, me fui a jugar al golf en la mañana del día siguiente y ví el mensaje de mi papá diciendo que se lo habían llevado y no lo podía creer, quedé en shock. Se me salieron las lágrimas, todavía siento emoción porque... Es difícil, la verdad que es difícil la situación del país. Ojalá que en un futuro mejore todo y como digo, yo soy privilegiado, mi camino ha sido un poquito diferente que los demás venezolanos, pero sé que muchos deseamos volver a Venezuela”.

Rafael juega al golf desde los 13 años y, tras un parate prolongado, lo retomó después de la pandemia de Covid-19. Se fue de Venezuela en 2019, cuando tenía 19 años y tras abandonar una carrera universitaria. Anhelaba no solo estudiar, sino también jugar al golf, aunque no ser profesional, y consiguió una beca para la universidad de Bethune Cookman en Daytona, donde se graduó en 2015. El deporte fue para él la puerta de salida del régimen chavista. La última vez que estuvo en su país un tiempo prolonga fue hace una década. Después, sus viajes fueron de no más de dos semanas para jugar torneos de golf y visitar a su familia, en parte también porque su trabajo le impide prolongar su estadía.

La situación política de Venezuela dividió a la familia Abad. Su hermano, José Antonio (h), está radicado en la Argentina hace unos 10 años con su pareja y su hija. Los padres de Rafael, José Antonio Abad y Nereira Pérez, pasan una parte del año en Valencia y otra en San Sebastián, una localidad cercana a Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires, para visitar a su nieta de un año.

“Mi hermano es economista y trabaja en Accenture. Mi sobrina nació en Buenos Aires y le tengo mucho cariño al país. Él y su familia se fueron de Venezuela por la actualidad del país, no veían un futuro próspero decidieron irse sin nada. Pero gracias a Dios le va muy bien”, contó el tercer mejor golfista venezolano en el LAAC 2026. Además, reconoció que es fanático de Lionel Messi y de Manu Ginóbili y que le “encanta el mate”.

Rafael Abad se fue de Venezuela a los 19 años y desde 2016 que no regresa por un tiempo prolongado de más de dos semanas Thomas Lovelock - LAAC

En el cierre de la charla con LA NACION, a metros de donde minutos antes hizo un hoyo en uno, Rafael Abad habla del orgullo que le significa representar a Venezuela y, sin un centímetro de egoísmo, piensa más en sus compatriotas que en él mismo: “Me llena mucho el corazón. Irse no es fácil. Aunque yo me fui por el golf, hay mucha gente que está sufriendo y no se puede hacer más nada más que tratar de mejorar el futuro para que todo salga bien para nosotros, para los venezolanos”.

Y concluyó: “El presidente Trump ha puesto la mano dura y siento que se va a empezar a notar en unos meses. De a poco se va a inyectar dinero a la economía y eso va a hacer que se abran más oportunidades. Me imagino que empresas internacionales van a querer ir a Venezuela porque es un país muy próspero con muchos recursos”.

Virgilio Paz Valdes, Andrés Martínez Benedetti, Rafael Abad y Alejandro Rivas están felices, ya no los gobierna Nicolás Maduro. Y su alegría no se reduce a un bien personal para sus respectivas carreras deportivas, sino al de sus familias y sus millones de compatriotas que se desean un futuro mejor y saben que se dio el primer, y más complejo, paso.