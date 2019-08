En fotos. Festival de Woodstock: a 50 años de un evento incomparable

Me gusta Me gusta

Más de 400,000 personas asistieron al festival de Woodstock, que se realizó 120 km al noroeste de la ciudad de Nueva York, en una colina bucólica propiedad del productor lácteo Max Yasgur Foto: AP - Fuente: Archivo

El festival de Woodstock se produjo entre el 15 y 19 de agosto de 1969. Fueron tres días de música y paz que marcaron a toda una generación Foto: Colección de Annie Birch - Fuente: Archivo

La gente abandona sus camiones, automóviles y autobuses, mientras unos 200,000 asistentes tratan de llegar al festival Foto: AP - Fuente: Archivo

Chozas de pasto y hojas sirvieron como refugio para los asistentes al festival de Woodstock, que se llevó a cabo en Bethel, Nueva York Foto: AP - Fuente: Archivo

El público vio desfilar por los escenarios a artistas como Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, The Jefferson Airplane, Joan Baez y Richie Havens Foto: AP - Fuente: Archivo

Trabajadores llevan suministros médicos que llegaron en helicóptero a los terrenos del Festival de Woodstock en Bethel, Nueva York. Varios helicópteros fueron puestos en servicio cuando unas 300,000 personas que asistieron al festival bloquearon todas las rutas Foto: AP - Fuente: Archivo

Cincuenta años después, los recuerdos del fin de semana anárquico del 15 al 18 de agosto de 1969, permanecen vivos entre las personas que estaban entre la multitud Foto: AP - Fuente: Archivo

Asistentes al festival se refrescan en el lago Foto: AP - Fuente: Archivo

"Medio millón de jóvenes pueden pasar tres días juntos y disfrutando de la música. ¡Nada más que divirtiéndose y disfrutando de la música!" dijo Max Yasgur, dueño de los terrenos en los cuales se llevó a cabo el festival Foto: AP - Fuente: Archivo

Annie Birch fotografiada en el festival de arte y música de Woodstock Foto: Colección personal de Annie Birch - Fuente: Archivo

La música continuó hasta las 8 de la mañana del domingo 17 de agosto de 1969, con las actuaciones de Country Joe McDonald, Santana, Canned Heat y Grateful Dead Foto: AP - Fuente: Archivo

En 1969 el contexto político y social de los Estados Unidos estaba marcado por la Guerra de Vietnam Foto: AP - Fuente: Archivo

La locación de Woodstock era un anfiteatro natural Foto: AP - Fuente: Archivo

Un momento de descanso entre los shows. Las entradas costaban 7 dólares por jornada y estaba prevista la asistencia de 50.000 personas Foto: AP - Fuente: Archivo

Una vista aérea que muestra el campo con más de 400.000 personas Foto: AP - Fuente: Archivo

El mensaje que se quería enviar desde el festival de Woodstock era la oposición a la guerra y la lucha por la igualdad y la libertad Foto: AP - Fuente: Archivo

