La economía de EE.UU. creció a su ritmo más rápido en dos años y Trump festeja

WASHINGTON.- La economía de Estados Unidos registró un fuerte crecimiento del 4,3% en proyección anual en el tercer trimestre de 2025, su ritmo más rápido en dos años, según datos oficiales publicados este martes.

El PBI se vio impulsado en particular por un aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, parcialmente compensados a la baja por una caída de la inversión, de acuerdo con el balance del Departamento de Comercio.

El servicio estadístico del Departamento de Comercio (BEA) prioriza la medición trimestral del PBI en proyección anual, una estimación a 12 meses si se mantuvieran las condiciones al momento de recoger los datos.

El interior de la Bolsa de Nueva York. La economía de EE.UU. tomó nuevo impulso en el tercer trimestre de 2025 TIMOTHY A. CLARY - AFP

De confirmarse en las próximas revisiones, el resultado representaría el mejor trimestre de crecimiento de la economía desde el mismo período de 2023.

Los analistas esperaban una moderación de la actividad, con un crecimiento anualizado del PBI en torno al 3,2%, frente al 3,8% del trimestre anterior, según los consensos publicados por MarketWatch y Trading Economics.

Los datos estimados de este martes se publican con casi dos meses de retraso debido al “shutdown” (del 1 de octubre al 12 de noviembre) que suspendió el trabajo de las agencias estadísticas por falta de presupuesto.

El gasto de los consumidores fue uno de los principales motores del crecimiento y aumentó a una tasa anual del 3,5%, la más alta desde fines de 2024. Dentro de este rubro, se destacaron los servicios, especialmente la atención médica y los viajes internacionales.

La fachada de la Bolsa de Nueva York en Wall Street (Archivo) EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Pese al fuerte avance del tercer trimestre, el crecimiento promedio de la economía en los primeros nueve meses del año fue del 2,5. En comparación, la economía creció en promedio un 2,4% en todo 2024, mientras que en 2023 el avance anual había sido del 3,4%, aún influido por la recuperación pospandemia.

Expectativas por las tasas de interés

El indicador, muy bueno a primera vista, enfrió a los mercados en la apertura, aunque después recuperaron terreno. Para Wall Street, “con un PBI tan fuerte, la Fed (Reserva Federal) tiene un motivo más para preferir el statu quo (de las tasas de interés) en su próxima reunión", dijo Sam Stovall, analista de la firma CFRA.

Los mercados financieros todavía esperaban una baja de los tipos de interés de la Fed el 28 de enero, para impulsar aún más el crecimiento.

Hasta ahora, el PBI ha evolucionado a los tropiezos. Se registró una contracción inesperada (-0,6%) a comienzos de año, debido a una avalancha de importaciones para adelantarse a los aranceles que Trump estaba poniendo en marcha. El segundo trimestre sorprendió en sentido contrario. Un retroceso de las importaciones y un consumo sólido dieron un impulso a la economía.

El presidente Donald Trump con la tabla arancelaria que presentó en abril de 2025 Mark Schiefelbein - AP

El presidente Donald Trump afirmó este martes que los nuevos datos demuestran que las políticas de su administración, en particular sus controvertidos aranceles, están funcionando. “Los economistas se equivocaron, pero ‘Trump’, y algunos otros genios, acertaron”, dijo sobre el crecimiento del PBI del tercer trimestre.

“El éxito se debe al buen gobierno y a los aranceles”, escribió en su plataforma Truth Social, y prometió que “La Edad de Oro Económica de Trump avanza a toda máquina”.

Más allá de estos vaivenes trimestrales, los responsables de la Fed esperaban que Estados Unidos cerrara 2025 con un crecimiento del 1,7% respecto a 2024. El PBI crecía un 2,8% interanual a finales de 2024, es decir, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero.

Trump visita una planta siderúrgica, uno de los sectores que favoreció con los aranceles (Archivo) AFP

Frente a las encuestas de opinión que muestran un descontento creciente de los votantes por el costo de vida, el gobierno destaca en particular los créditos fiscales adicionales que deberían recibir el año próximo.

Pantheon Macroeconomics estima que esos créditos fiscales tendrán un “impacto moderado” sobre el crecimiento en 2026, ya que “el nivel relativamente bajo de la confianza de los consumidores tiende a sugerir que numerosos hogares ahorrarán una gran parte" de ese dinero.

Algunos economistas consideran además que el crecimiento está poco equilibrado, pues se apoya sobre todo en las inversiones en inteligencia artificial (IA) y la construcción de centros de datos, mientras que sectores más tradicionales se estancan.

Agencias AFP y ANSA