Rusia lanza un potente ataque contra el sistema energético de Ucrania en vísperas de la Navidad

KIEV.– Al menos tres personas murieron y más de una decena resultaron heridas este martes en varios ataques perpetrados por Rusia en las provincias de Kiev y Yítomir, en el norte de Ucrania, luego de dos años de que Kiev movió la fecha de celebración de la Navidad al calendario occidental, para distanciarse del gregoriano ruso, que la celebra el 6 de enero.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció que el “ataque masivo” del Ejército de Rusia fue “dirigido contra el sector energético, la infraestructura civil y, esencialmente, contra toda la infraestructura de la vida cotidiana”.

“Este ataque ruso envía una señal extremadamente clara sobre las prioridades de Rusia. Un ataque antes de Navidad, cuando la gente simplemente quiere estar con sus familias, en casa y a salvo. Un ataque perpetrado esencialmente en medio de las negociaciones para poner fin a esta guerra”, se lamentó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que el plan de paz estadounidense de 20 está "muy cerca de un resultado real"

De todas maneras advirtió que el plan de 20 puntos, presentado por enviados estadounidenses para poner fin a casi cuatro años de guerra, que ha estado bajo discusión durante semanas, está “muy cerca de un resultado real”.

Los negociadores ucranianos encabezados por el alto cargo Rustem Umerov, junto con representantes de Europa, mantuvieron una serie de reuniones con enviados estadounidenses, entre ellas, en los últimos días en Florida.

Representantes tanto de Ucrania como de Rusia dijeron que sus equipos regresaban a sus países este viernes para informar sobre el resultado de las conversaciones. “Todo parece bastante digno... Y aquí es importante que este es el trabajo tanto nuestro (de Ucrania) como de los Estados Unidos de América. Esto sugiere que estamos muy cerca de un resultado real”, dijo Zelensky en una reunión dedicada a diplomáticos ucranianos.

Ataque en invierno

Tras el ataque realizado por Rusia sobre Ucrania en las primeras horas del martes con más de 30 misiles y 650 drones rusos, muchos de ellos “Shahed”, los servicios de emergencias se encuentran trabajando para hacer frente a las consecuencias.

Una mujer herida por el ataque con drones rusos contra su edificio en Kiev.

“Trágicamente, se perdieron vidas. En la región de Kiev, una mujer murió a causa de un dron ruso. Otra persona fue declarada muerta en la región de Jmelnitski. En la de Yitomir, un niño de cuatro años murió después de que un dron ruso dañara un edificio residencial. Mis condolencias a las familias y seres queridos”, lamentó Zelensky en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este sentido, advirtió que un total de trece provincias fueron atacadas. “Se logró derribar un número significativo de drones y misiles”, añadió.

Zelensky instó así a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a “aceptar que tiene que dejar de matar”. “Ahora es el momento de responder. Rusia debe ser impulsada hacia la paz y la seguridad garantizada. Debemos recordar que cada día, tanto entre semana como festivos, Ucrania defiende vidas humanas. La defensa aérea de Ucrania, la financiación para la adquisición de armas y el suministro de equipos energéticos son procesos que no se detienen ni un solo fin de semana”, destacó.

Es por ello que instó a “mantener el compromiso con la protección de la vida para lograr finalmente la paz”. “íGracias a todos los que están ayudando a Ucrania! Gracias a cada líder y político que no guardará silencio hoy y que condenará a Rusia por lo que ha hecho”, afirmó.

Previamente, el gobernador de la provincia de Kiev, Mikola Kalashnik, informó que una mujer murió debido a la gravedad de las heridas sufridas durante un ataque ruso contra el distrito de Vishorod.

“Se ha registrado un incendio en un edificio de dos plantas como resultado del ataque del enemigo. Quiero trasladar mis más sinceras condolencias a la familia de la víctima y a sus seres queridos”, afirmó, al tiempo que alertó que varias personas tuvieron que ser hospitalizadas con heridas de metralla. Asimismo, cinco personas resultaron heridas en el distrito de Sviatoshinski, entre ellos un menor de 16 años.

Situación energética

Estos últimos ataques –que tuvieron como objetivo varias centrales nucleares del país– dejaron a miles de personas sin suministro eléctrico en ocho provincias a medida que bajan las temperaturas de cara al invierno.

Empleados en el panel de control de la cuarta unidad de energía de la central nuclear de Chernóbil, en Chernóbil, el 22 de diciembre de 2025, durante la invasión rusa de Ucrania. El director de la central nuclear de Chernóbil declaró el 23 de diciembre de 2025 que la restauración completa del refugio radiológico interno podría tardar entre tres y cuatro años, después de que un impacto a principios de este año perforara la cubierta exterior de radiación, lo que provocó una advertencia del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de que había "perdido sus principales funciones de seguridad". Advirtió además que otro impacto ruso podría provocar el colapso de la cubierta interior.

El ministro interino de Energía ucraniano, Artem Nekrasov, expresó en un comunicado que “los ataques masivos contra las plantas nucleares provocaron una reducción significativa del suministro de electricidad”, lo que afectó a varias regiones.

“Para poder aumentar la capacidad de las plantas nucleares tenemos que actuar de forma gradual. Los trabajadores del sistema energético se encuentran ya reparando las redes dañadas por el enemigo”, aseguró.

Nekrasov expresó que estos ataques suponen “una violación de los estándares de seguridad nuclear” que “no deben pasar inadvertidos por la comunidad internacional”. “La política terrorista rusa contra el sector energético debe terminar”, ha añadido.

Debido a estos últimos ataques, la región de Rivne se ha quedado sin electricidad casi por completo. “Por la noche y esta mañana, el enemigo llevó a cabo el noveno ataque masivo contra el sistema eléctrico de Ucrania en lo que va de año. Como resultado, muchos consumidores sufrieron cortes en el suministro en zonas de Vinitsia, Chernígov, Yíomir, Dnipropetrovsk y Kharkiv”, apuntó.

Por otra parte, informó que la infraestructura energética de la región de Odesa sigue estando sometida a los trabajos de restauración para reanudar por completo el suministro, si bien la población continúa viéndose afectada por la situación.

Un anciano mira a través de la ventana de su departamento destruido por un dron ruso en Kiev.

El viceprimer ministro para la reconstrucción y ministro de Desarrollo Comunitario y Territorial de Ucrania, Oleksii Kuleba, afirmó que como consecuencia de los bombardeos nocturnos de este martes sobre el puerto de Odesa un buque civil con bandera de Líbano que transportaba soja resultó dañado.

“Afortunadamente, no hubo víctimas”, detalló en un mensaje publicado en su perfil de Telegram, agregando que en otros puntos de la región también “resultaron dañados almacenes civiles e instalaciones críticas”.

“El enemigo intenta una vez más destruir la estabilidad logística, económica y energética de Ucrania y dejar a la gente sin luz ni calefacción en vísperas de Navidad. Todos los servicios están llevando a cabo una restauración gradual para restablecer los sistemas lo antes posible”, ha sentenciado.

