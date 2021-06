En fotos: un día en el colegio budista del “techo del mundo”

Las escrituras y los debates en la universidad del Tíbet

LHASA (AFP).- Lhasa, uno de los lugares más altos de aprendizaje en la Tierra, tiene más de 900 alumnos que estudian mandarín, inglés y estudios políticos.

Todo tiene lugar bajo la mirada benigna del presidente de China, Xi Jinping, cuyo retrato adorna el centro de estudios que está escondido en una ladera a más de 3600 metros sobre el nivel del mar.

Beijing dice que “liberó pacíficamente” la región montañosa del Tíbet en 1951 e insiste en que desde entonces ha llevado infraestructura y educación a una región previamente subdesarrollada. Las banderas chinas y los aforismos de Xi salpican los terrenos del colegio.

Un joven monje lee textos en chino en el Colegio Tibetano Héctor Retamal - AFP

Estudiantes universitarios elogiaron su educación con entusiasmo. Monjes, monjas y novicias ensayaron textos religiosos, mostraron su inglés y demostraron debates budistas tradicionales Héctor Retamal - AFP

No hay señales del líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, que huyó de la región en 1959 y estableció un gobierno en el exilio en India.

La agencia AFP se unió a una gira de medios dirigida por el gobierno esta semana. Desde 2008, ha sido casi imposible que los periodistas visiten esta región excepto en viajes organizados.

En las últimas décadas se han producido protestas esporádicas en el Tíbet, incluidas algunas llevadas a cabo por lo monjes en el corazón de Lhasa y grandes protestas contra el dominio chino en 2008, que dejaron muchos muertos.

Una clase al aire libre en el Colegio Budista de la Región Autónoma del Tíbet Héctor Retamal - AFP

Los grupos de derechos humanos dicen que expresar cualquier punto de vista en contra del gobierno es extremadamente peligroso, mientras que los disturbios latentes se eliminan rápidamente. Durante la gira de medios, los estudiantes universitarios elogiaron su educación con entusiasmo. Monjes, monjas y novicias ensayaron textos religiosos, mostraron su inglés y demostraron debates budistas tradicionales, con el orador pronunciando florituras retóricas en un patio de guijarros.

Beijing dice que “liberó pacíficamente” la región montañosa del Tíbet en 1951 e insiste en que desde entonces ha llevado infraestructura y educación a una región previamente subdesarrollada. Las banderas chinas y los aforismos de Xi salpican los terrenos del colegio Héctor Retamal - AFP

Un monje durante una clase de escritura en el Colegio Budista Tibetano Héctor Retamal - AFP

El Colegio Budista Tibetano, uno de los lugares más altos de aprendizaje en la Tierra, tiene más de 900 estudiantes que estudian mandarín, inglés y estudios políticos Héctor Retamal - AFP

“Llevo aquí más de dos años”, comenta el monje Xirekewang, de 32 años. “Estudiamos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Me gusta estudiar aquí y no me siento cansado... la vida es muy buena”.

China ha sido acusada de diluir deliberadamente la cultura tibetana, incluso dirigiendo su sistema educativo. Los críticos dicen que la libertad de movimiento y expresión está estrictamente controlada en medio de una “sinización” en curso de la región.

Los académicos también dicen que se ha vuelto extremadamente difícil realizar estudios de la región, lo que dificulta la evaluación independiente de la calidad de vida. “Los niveles de represión necesarios para mantener a raya las cosas en el Tíbet, me dicen que las cosas continúan siendo tensas allí”, dijo Gray Tuttle, profesor de estudios modernos del Tíbet en la Universidad de Columbia.

“Llevo aquí más de dos años”, comenta el monje Xirekewang, de 32 años. “Estudiamos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Me gusta estudiar aquí y no me siento cansado... la vida es muy buena” Héctor Retamal - AFP

Una clase de dominio físico al aire libre en el patio de los guijarros Héctor Retamal - AFP

Beijing dice que “liberó pacíficamente” la región montañosa del Tíbet en 1951 e insiste en que desde entonces ha llevado infraestructura y educación a una región previamente subdesarrollada. Las banderas chinas y los aforismos de Xi salpican los terrenos del colegio Héctor Retamal - AFP

Los estudiantes fueron todo sonrisas para los medios extranjeros en el campus de Lhasa, bien financiado, que cuenta con un nuevo campo de fútbol de césped artificial y una pista de atletismo. El vicepresidente de la universidad, Gesang Wangdui, dijo a los medios de comunicación que el éxito de la universidad se debe a China. “Soy miembro del partido. No soy budista, soy comunista”.

Una clase en el Colegio Budista de la Región Autónoma del Tíbet Héctor Retamal - AFP

En las últimas décadas se han producido protestas esporádicas en el Tíbet, incluidas algunas llevadas a cabo por lo monjes en el corazón de Lhasa y grandes protestas contra el dominio chino en 2008, que dejaron muchos muertos. Héctor Retamal - AFP

Fotos: Héctor Retamal / AFP

Edición Fotográfica: Enrique Villegas

LA NACION