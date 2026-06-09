Estados Unidos acusó a tres gigantes tecnológicos de colaborar con el Ejército chino y las incluyó en una lista negra

WASHINGTON.– El gobierno de Estados Unidos amplió su lista de empresas chinas que, según denunció, trabajan para el aparato militar de Pekín e incorporó a algunos de los nombres más importantes de la economía asiática, entre ellos Alibaba, BYD y Baidu.

La decisión provocó una rápida reacción de China, que acusó a Washington de utilizar de forma abusiva el concepto de seguridad nacional para “reprimir” a los tres gigantes tecnológicos.

La actualización, publicada por el Pentágono, incluyó a varias firmas que tradicionalmente no forman parte del sector de defensa y que son conocidas por sus actividades en áreas como el comercio electrónico, la inteligencia artificial, los motores de búsqueda, la robótica y los vehículos eléctricos.

Modelos junto a un nuevo auto eléctrico del fabricante chino BYD Andy Wong - AP

La lista fue creada en 2021 por mandato del Congreso estadounidense con el objetivo de identificar a empresas que, según el Departamento de Defensa, mantienen vínculos con el Ejército Popular de Liberación o contribuyen a la base industrial de defensa de China. El registro no implica sanciones automáticas ni prohíbe a las compañías operar en Estados Unidos, pero sí les impide acceder a contratos de defensa estadounidenses y puede abrir la puerta a futuras restricciones.

El Pentágono sostiene que Pekín busca aprovechar tecnologías y conocimientos desarrollados por compañías aparentemente civiles para fortalecer sus capacidades militares. Según Washington, esa estrategia forma parte de la llamada “fusión cívico-militar”, un modelo que busca eliminar las barreras entre el sector privado y el complejo militar-industrial chino.

Entre las incorporaciones más destacadas figuran Alibaba, el mayor grupo de comercio electrónico de China; Baidu, uno de los principales motores de búsqueda del país; y BYD, el fabricante de vehículos eléctricos que domina buena parte del mercado mundial del sector.

Imagen de la fábrica de BYD BYD

El Departamento de Defensa afirmó que estas compañías mantienen vínculos con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, organismo encargado de supervisar las políticas tecnológicas e industriales del país.

También incorporó a la empresa de robótica Unitree, conocida por sus robots humanoides, y volvió a incluir a los fabricantes de memorias ChangXin Memory Technologies y Yangtze Memory Technologies.

La nueva actualización elevó a 188 el número total de entidades incluidas en la lista, frente a las aproximadamente 130 que aparecían el año pasado. Entre las compañías que ya figuraban anteriormente se encontraba también DJI, uno de los principales fabricantes mundiales de drones de consumo.

BYD compite, en algunos segmentos, con el fabricante japonés Toyota

Tras la publicación del registro, el representante republicano John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara sobre China, calificó la medida como “una advertencia para las empresas estadounidenses, todos los niveles de gobierno y el pueblo estadounidense”. Además, pidió a las compañías norteamericanas que dejen de hacer negocios con las firmas señaladas para evitar, según dijo, facilitar el ascenso militar chino.

La respuesta de Pekín llegó pocas horas después. El portavoz de la cancillería china, Lin Jian, acusó a Washington de generalizar el concepto de seguridad nacional y de aplicar una “represión” injustificada contra las empresas chinas.

“China se ha opuesto de forma firme a la generalización, por parte de Estados Unidos, del concepto de seguridad nacional y su poco juiciosa represión de las empresas chinas”, declaró el funcionario. Además, exigió que Washington “corrija sus prácticas equivocadas” y aseguró que su país tomará las medidas necesarias para defender los derechos e intereses legítimos de sus compañías.

La oficina de Alibaba en Pekín Mark Schiefelbein - AP

Las firmas afectadas rechazaron de plano las acusaciones. Alibaba afirmó que no es una empresa militar ni forma parte de ninguna estrategia de fusión militar-civil. Baidu calificó las acusaciones como “completamente infundadas” y prometió utilizar todos los recursos disponibles para salir de la lista. BYD, por su parte, aseguró que su inclusión resulta injustificada y adelantó que defenderá sus intereses por vías legales y administrativas.

Agencias AP y AFP