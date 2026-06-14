En Israel, crece el descontento generalizado por el incipiente acuerdo entre Estados Unidos e Irán

JERUSALÉN.- El titular principal del Yediot Aharonot del domingo, un popular diario hebreo, resumía en dos palabras el sentimiento predominante en Israel sobre el incipiente acuerdo de alto el fuego del presidente Trump con Irán: “Mal trato”.

Niños palestinos juegan en la aldea de Beitin, al noreste de Ramallah, en la Cisjordania ocupada, el 14 de junio de 2026 ZAIN JAAFAR - AFP

Israel libró dos guerras contra Irán el año pasado; la más reciente fue la campaña lanzada a finales de febrero con fuerzas estadounidenses. Ahora, Israel, que no ha participado en las negociaciones de la administración Trump con Irán, queda excluido del posible acuerdo de paz.

Ni Estados Unidos ni Irán han compartido el texto del acuerdo que se está considerando, pero los detalles que han salido a la luz en los medios de comunicación han sido suficientes para provocar una oleada de críticas y descontento entre los israelíes de todo el espectro político del país.

Familiares de una mujer lloran junto a su cuerpo en el Hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza Jehad Alshrafi - AP

Funcionarios estadounidenses e iraníes han declarado que, según un memorando de entendimiento inicial, Irán reabriría el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para la economía mundial, y Estados Unidos levantaría el bloqueo a los puertos iraníes.

El alto el fuego acordado por ambas partes en abril se extendería por 60 días. Durante ese período, ambas partes se comprometerían a celebrar negociaciones detalladas sobre el programa nuclear iraní y sobre el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Irán.

El plan parece estar muy lejos de los objetivos que Israel se fijó al comienzo de las dos guerras.

El humo se eleva tras un bombardeo israelí cerca de la aldea de Kfar Tibnit, visto desde la cercana Marjayoun (Marjeyoun), en el sur del Líbano, el 14 de junio de 2026 - - AFP

Desde el principio, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que el objetivo era “eliminar las amenazas existenciales” para Israel.

Esto significaba destruir cualquier amenaza nuclear proveniente de Irán y su programa de misiles balísticos, afirmó, así como “crear las condiciones” para que el pueblo iraní derrocara al gobierno.

Los israelíes también han exigido que Teherán ponga fin a su apoyo a sus fuerzas interpuestas hostiles a Israel, entre las que se incluyen Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen y Hamas en Gaza.

Si bien el incipiente acuerdo que se está negociando actualmente es, en el mejor de los casos, vago en lo que respecta al tema nuclear, los expertos israelíes se mostraron alarmados porque elementos clave para Israel parecen no haber sido mencionados en absoluto.

“Pase lo que pase, el presidente Trump declarará la victoria, una victoria total”, dijo Jacob Nagel, exasesor interino de seguridad nacional de Netanyahu.

“Es muy fácil decir qué temas” se abordarán en futuras negociaciones, declaró Nagel a los periodistas el domingo en una videoconferencia. Sin embargo, añadió que los misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos afines en la región ni siquiera figuran entre los temas que se han hecho públicos.

Miembros de la Inteligencia del Ejército Libanés montan guardia frente a un apartamento que fue alcanzado por un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el domingo 14 de junio de 2026 Bilal Hussein - AP

Los opositores de Netanyahu fueron aún menos benévolos con respecto al posible acuerdo.

“Una catástrofe desde la perspectiva de Israel”, escribió Avigdor Liberman , exministro de Defensa israelí y político de derecha, en una publicación en redes sociales el domingo. Quien fuera aliado de Netanyahu, ahora es un acérrimo crítico.

Yair Lapid, líder centrista de la oposición parlamentaria israelí y exministro de alto rango, expresó su esperanza de que los informes sobre el acuerdo con Irán no fueran ciertos. “Pero sí lo son”, declaró, “este es uno de los fracasos más escandalosos de la política exterior y de seguridad de Israel”.

Un vehículo militar israelí pasa junto a ovejas pertenecientes a colonos israelíes al este de la aldea palestina de Beitin, al noreste de Ramallah, en la Cisjordania ocupada, el 14 de junio de 2026 ZAIN JAAFAR - AFP

Los actuales funcionarios del gobierno israelí han guardado silencio, aparentemente por temor a disgustar a Trump.

El viernes, Netanyahu emitió un comunicado en el que afirmaba: “Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. El presidente Trump y yo estamos totalmente de acuerdo en este asunto”. En su comunicado, no mencionó los misiles balísticos ni las fuerzas interpuestas.

Una mujer pasa junto a un mural antiestadounidense en la pared de la antigua embajada de Estados Unidos, ahora convertida en museo, en Teherán Vahid Salemi - AP

Un israelí que fue informado sobre el posible acuerdo con Irán, y que solicitó el anonimato para hablar de diplomacia, enumeró los principales problemas que Israel tiene con la propuesta:

No existen respuestas claras sobre el tratamiento de las reservas de uranio enriquecido de Irán, ni suficientes restricciones al programa nuclear iraní, y el acuerdo parece depender de la buena voluntad de Irán.

En lugar de crear las condiciones para el colapso del gobierno iraní, el acuerdo permitiría que los fondos comenzaran a fluir de nuevo a sus arcas.

El acuerdo no establece un mecanismo claro para obligar a Irán a cesar su apoyo a sus fuerzas interpuestas. Sin embargo, implicaría la suspensión de la campaña israelí contra Hezbolá, el grupo militante al que combate en el Líbano.

La última ronda de enfrentamientos en el Líbano estalló después de que Hezbollah atacara a Israel días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. Irán ha insistido en que cualquier acuerdo de paz más amplio incluya el conflicto en el Líbano.

Israel ha intentado evitar cualquier vínculo directo entre un acuerdo con Irán y su campaña militar contra Hezbollah, señalando que los militantes están a las puertas de su territorio, pero su influencia parece haber sido limitada.

Familiares lloran sobre el ataúd del combatiente de Hezbolá Hassan Ali Kallas, de la aldea libanesa sureña de Nabatieh al Fawka, durante su funeral en un cementerio provisional en la ciudad costera libanesa sureña de Sidón el 11 de junio de 2026 ANWAR AMRO - AFP

Ante la proximidad de las elecciones nacionales israelíes a finales de octubre, Netanyahu se encuentra bajo una intensa presión, tanto dentro de su coalición gobernante como por parte de críticos externos, para que no acate las imposiciones de Trump. Se ha mostrado reacio a oponerse públicamente a Trump, sobre todo porque ha ensalzado su estrecha relación como uno de sus principales argumentos políticos.

El domingo, después de que Israel atacara lo que afirmó ser un centro de mando de Hezbollah en las afueras de Beirut, Trump instó a ambas partes a actuar con moderación y criticó duramente el ataque israelí, diciendo que “no debería haber ocurrido”.